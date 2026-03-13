ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر کے ارکان پارلیمنٹ نے صدر جمہوریہ کو ریاستی درجہ بحال کرنے اور بجلی کے منصوبوں پر میمورنڈم پیش کیا
ارکان پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ میں کی گئی یقین دہانیوں کےمطابق جموں و کشمیر کو مکمل ریاست کادرجہ جلد از جلد بحال کرنےکا پرزور مطالبہ کیا۔
Published : March 13, 2026 at 10:04 PM IST
سری نگر: نیشنل کانفرنس کے راجیہ سبھا ممبران پارلیمنٹ نے جمعہ کو صدر دروپدی مرمو کو ایک میمورنڈم پیش کیا، جس میں جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔
چودھری محمد رمضان، سجاد احمد کچلو اور شمی اوبرائے پر مشتمل تین رکنی وفد نے نئی دہلی میں راشٹرپتی بھون میں مرمو سے ملاقات کی۔ ایک سینئر لیڈر نے کہا کہ میمورنڈم میں جموں و کشمیر سے متعلق اہم مسائل بشمول ریاست کا درجہ، روزگار اور زمینی قوانین شامل ہیں۔
ارکان پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ میں کی گئی یقین دہانیوں کے مطابق جموں و کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ جلد از جلد بحال کرنے کا پرزور مطالبہ کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے وعدوں کو بھی اجاگر کیا۔
میمورنڈم میں مقامی آبادی کے زمین اور روزگار کے حقوق کے تحفظ کا مطالبہ کیا گیا، اور نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے بحران سے نمٹنے کے لیے ایک جامع اقتصادی اور روزگار پیکج کی اپیل کی گئی۔
یہ دوسرا میمورنڈم ہے جو انہوں نے گزشتہ سال پارلیمنٹ میں داخل ہونے کے بعد پیش کیا ہے۔ اس سے قبل، دسمبر 2025 میں، انہوں نے وزیر داخلہ امیت شاہ کو ایک میمورنڈم پیش کیا تھا، جس میں تین مطالبات شامل تھے۔ریاست کا درجہ اور قیدیوں کی جیلوں سے باہر وادی میں منتقلی لیکن اب تک کوئی کامیابی نہیں ملی۔
ممبران پارلیمنٹ نے این ایچ پی سی لمیٹڈ کی طرف سے جموں و کشمیر میں چلائے جانے والے بڑے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پراجیکٹس کی واپسی کے لیے بھی زور دیا، یہ کہتے ہوئے کہ خطے کو اپنے قدرتی وسائل سے فوائد کا منصفانہ حصہ ملنا چاہیے۔
انہوں نے خطے کو درپیش سنگین ماحولیاتی چیلنجوں پر روشنی ڈالی، بشمول موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اور کولاہوئی گلیشیر جیسے گلیشیئرز کی تیزی سے پسپائی اور نازک ہمالیائی ماحولیاتی نظام کی حفاظت کے لیے فوری سائنسی اور پالیسی مداخلتوں پر زور دیا۔