سرینگر پارلیمنٹ ممبر نے کیا نوگام دھماکہ متاثرین کے لیے معاوضہ کا مطالبہ
آغا روح اللہ نے نوگام پولیس اسٹیشن دھماکہ کی تحقیقات اور متاثرین کی فوری بازآبادکاری کا بھی مطالبہ کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 28, 2026 at 12:27 PM IST
سرینگر: رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی نے نوگام پولیس اسٹیشن دھماکہ معاملے میں انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ "متاثرین کی جلد بازآبادکاری انجام دی جائے انہیں معاوضہ دیا جائے۔" گزشتہ برس پولیس اسٹیشن میں ضبط شدہ بارودی مواد ایک زور دار دھماکہ کے ساتھ پھٹ گیا جس سے نہ صرف پورا علاقہ لرز اٹھا بلکہ ایک مقامی درزی سمیت نو افراد ہلاک ہوئے تھے وہیں پولیس اسٹیشن کے قریب رہائشی ڈھانچوں کو بھی کو شدید نقصان پہنچا تھا۔
سرینگر سے منٹکب رکن پارلیمنٹ نے ہلاک ہوئے درزی محمد شفیع پرے کے اہل خانہ کے لیے معاوضہ اور بازآبادکاری کا مطالبہ کیا۔ متوفی تین بچوں کے والد تھے اور پولیس اسٹیشن کے قریب رہتے تھے۔ انہیں بارودی مواد کے لیے تھیلوں کی سلائی کے لیے بلایا گیا تھا۔ دھماکے میں وہ واحد شہری تھے جو مارے گئے، باقی افراد سرکاری ڈیوٹی پر تھے جن میں سے بیشتر پولیس اہلکار شامل تھے۔
مہدی نے ان لوگوں کے لیے بھی معاوضہ مانگا ہے جن کی جائیدادوں کو نقصان پہنچا۔ انہوں نے کہا "اس حادثاتی دھماکے کی ذمہ داری طے کی جائے اور جن کی لاپرواہی سے یہ واقعہ پیش آیا انہیں جوابدہ بنایا جائے، خاص طور پر اس لحاظ سے کہ گنجان اور شہری آبادی میں بارودی مواد کیوں رکھا گیا؟"
انہوں نے بتایا کہ کئی متاثرہ خاندان کرائے کے گھروں میں منتقل ہو چکے ہیں اور انہیں اب تک معاوضہ نہیں ملا ہے۔ پارلیمنٹ میں کی گئی اسی تقریر میں انہوں نے 11 جون 2010 کو مارے گئے بارہویں جماعت کے طالب علم طفیل متو کے لیے بھی انصاف کا مطالبہ کیا۔ 17 سالہ طفیل سرینگر میں این سی دور میں مارے گئے تھے جس کے بعد علاقے میں کئی ہفتوں تک بدامنی اور احتجاج و ہڑتال کا سلسلہ جاری رہا اور تقریباً 100 شہری مارے گئے تھے۔
مہدی کے مطابق چند دن پہلے طفیل کے والد محمد اشرف متو نے ان سے ملاقات کی اور انصاف کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا: "15 سال گزرنے کے باوجود انہیں انصاف نہیں ملا، لیکن وہ اب بھی نظام انصاف پر یقین رکھتے ہیں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ قصورواروں کو سزا دے۔" انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس واقعے کی رپورٹ عوام کے سامنے لائی جائے تاکہ خاندان کا اعتماد بحال ہو سکے۔
