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تحریک المجاہدین کے سابق سربراہ کے قاتل کو عمر قید کی سزا
سال 2020میں گاؤ کدل، سرینگر کی اہل حدیث مسجد میں سابق عسکری کمانڈر عبداللہ غزالی کو قتل کیا گیا تھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 7, 2026 at 3:29 PM IST
سرینگر: سرینگر کی ایک عدالت نے 2020 میں گاؤ کدل کی ایک مسجد کے اندر عبدالغنی ڈار کے قتل کے جرم میں غلام محی الدین ڈار کو بامشقت عمر قید کی سزا سنائی۔ عدالت نے قتل کو سنگین اور انتہائی گھناؤنا قرار دیا۔ تاہم استغاثہ کی جانب سے سزائے موت کے مطالبے کو یہ کہہ کر مسترد کیا کہ یہ مقدمہ قانونی طور پر ’نایاب ترین‘ یعنی rarest of rare کی اس حد تک نہیں پہنچتا جس میں سزائے موت دی جا سکے۔
پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج حق نواز زرگر نے غلام محی الدین ڈار کو تعزیرات ہند کی دفعہ 302 کے تحت عمر قید بامشقت کے ساتھ 50 ہزار روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی۔ 12 صفحات پر مشتمل فیصلے میں عدالت نے ہدایت دی کہ جرمانے کی رقم وصول ہونے کی صورت میں اس (رقم) کو مقتول کے قانونی ورثا میں تقسیم کیا جائے گا۔
عدالت نے مقتول عبدالغنی ڈار کے زیر کفالت افراد کے لیے جموں و کشمیر اسٹیٹ لیگل سروسز اتھارٹی کے ذریعے 7 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا بھی حکم جاری کیا۔ یہ فیصلہ استغاثہ اور دفاع کی جانب سے سزا کی نوعیت پر تفصیلی دلائل کے بعد سنایا گیا۔ کارروائی کے دوران بنیادی سوال یہ تھا کہ آیا جرم اس قدر غیر معمولی اور سنگین ہے کہ عمر قید بھی ناکافی سمجھی جائے اور ملزم کو سزائے موت دی جائے؟" عدالت نے اس سوال کا جواب نفی میں دیا۔
عدالت نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ بلاشبہ قتل ایک سنگین جرم ہے جس کے نتیجے میں ایک معمر شخص کی المناک موت ہوئی اور اس کے خاندان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، لیکن صرف اس بنیاد پر ہر سنگین قتل ’نایاب ترین‘ مقدمے کے زمرے میں نہیں آتا۔
عدالت نے واضح کیا کہ جرم سنگین اور گھناؤنا ہونے کے باوجود یہ ’rarest of rare‘ کے اس معیار پر پورا نہیں اترتا جس میں سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں اس اصول کو بھی دہرایا کہ عمر قید معمول اور سزائے موت استثنائی سزا ہے۔
استغاثہ نے کیا تھا سزائے موت کا مطالبہ
استغاثہ نے عدالت سے غلام محی الدین ڈار کو سزائے موت دینے کی درخواست کی تھی اور مؤقف اختیار کیا تھا کہ یہ مقدمہ ’نایاب ترین‘ کیس کے زمرے میں آتا ہے۔ استغاثہ نے قتل کی جگہ، حملے کے طریقے اور تشدد کی نوعیت کو اپنے دلائل کی بنیاد بنایا۔ اس نے مسجد کے اندر نصب سی سی ٹی وی فوٹیج پر بھی خاص طور پر انحصار کیا۔
استغاثہ کے مطابق "سی سی ٹی وی فوٹیج سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈار نے حملہ اس وقت تک جاری رکھا جب تک اسے یقین نہیں ہوگیا کہ متاثرہ شخص کی موت ہوچکی ہے۔" استغاثہ نے اس فوٹیج کو قتل کے دانستہ اور سوچے سمجھے انداز میں کیے جانے کے ثبوت کے طور پر پیش کیا۔ تاہم عدالت نے قرار دیا کہ "یہ حالات سزائے موت کے لیے درکار قانونی معیار تک نہیں پہنچتے۔"
عدالت نے کئی سنگین پہلوؤں کی نشاندہی کی
عدالت نے سزا طے کرتے ہوئے متعدد عوامل کا ذکر کیا۔ عدالت کے مطابق یہ دفعہ 302 کے تحت قتل کا مقدمہ تھا، حملہ ہاتھوں اور پیروں سے کیا گیا، مقتول کے سر جیسے اہم حصے کو نشانہ بنایا گیا اور حملے کا انداز موت واقع کرنے کی نیت کی جانب اشارہ کرتا تھا۔
عدالت نے مقتول کی عمر اور جسمانی حالت کو بھی اہم قرار دیا۔ کورٹ کے مطابق ملزم نے اپنی جسمانی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ایک معمر اور کمزور شخص پر مسجد کے اندر حملہ کیا، جو اس عمل کی سنگ دلی اور بے حسی کو ظاہر کرتا ہے۔
قتل کی جگہ -مسجد- اہم اور سنگین پہلو قرار
عبدالغنی ڈار کو سرینگر کے گاؤ کدل علاقے میں واقع مرکزی اہل حدیث مسجد کے اندر قتل کیا گیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ مسجد محض ایک عمارت یا جگہ نہیں بلکہ عبادت، سکون اور مذہبی فرائض کی ادائیگی کا مقام ہے، جہاں لوگ نماز ادا کرنے، سکون حاصل کرنے اور اپنے مذہب پرامن اور باوقار ماحول میں عمل کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔
عدالت نے کہا کہ عبادت اور امن کے لیے مخصوص جگہ پر تشدد برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ عدالت کے مطابق عبادت گاہ کے اندر تشدد کا اثر صرف مقتول تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس سے ادارے کا تقدس، معاشرتی امن اور لوگوں کا عبادت گاہوں کے پُرامن ماحول پر اعتماد بھی متاثر ہوسکتا ہے۔
عدالت نے کہا کہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوامی نظم، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور قانون کی حکمرانی کے احترام کو برقرار رکھے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ عبادت گاہ کے اندر تشدد نہ صرف متاثرہ شخص کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ ایسی جگہوں کے تقدس اور ان کے پُرامن کردار پر عوام کے اعتماد کو بھی کمزور کرتا ہے۔
عدالت نے کہا کہ ذاتی تنازعات اور شکایات کو عبادت کے مقام تک پہنچنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ فیصلے میں انسانی پہلو پر زور دیتے ہوئے عدالت نے یہ بھی کہا: ’’سب سے بڑی شکست وہ ہے جب ہم اپنی انسانیت کھو دیتے ہیں۔‘‘
سی سی ٹی وی فوٹیج
سزا کی کارروائی کے دوران مسجد کی سی سی ٹی وی فوٹیج ایک بار پھر زیر بحث آئی۔ استغاثہ نے سزائے موت کا مطالبہ کرتے ہوئے اس فوٹیج کو حملے کی نوعیت اور اس کے تسلسل کے ثبوت کے طور پر پیش کیا۔
عدالت نے مشاہدہ کیا کہ بظاہر ڈار اس خیال میں تھا کہ حملہ کسی کی نظر میں نہیں آئے گا، کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ مسجد میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب ہیں۔ عدالت نے کہا کہ یہ واقعہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ کسی جرم کا مرتکب شخص یہ نہ سمجھے کہ عوام کی نظروں سے دور کیا گیا جرم احتساب سے بچ جائے گا۔
عدالت کے مطابق ٹیکنالوجی میں ترقی ایسے اعمال کو بھی سامنے لاسکتی ہے جو بصورت دیگر نظروں سے پوشیدہ رہ جائیں۔ اس مشاہدے سے فوجداری تحقیقات میں الیکٹرانک شواہد کی بڑھتی ہوئی اہمیت بھی سامنے آتی ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ کسی واقعے کا عینی شاہد موجود نہ ہو تب بھی دیگر قابل قبول شواہد کی بنیاد پر جرم ثابت کیا جاسکتا ہے۔
دفاع نے سزائے موت کی مخالفت کی
دفاع نے استغاثہ کی جانب سے سزائے موت کے مطالبے کی مخالفت کرتے ہوئے عدالت سے نرمی برتنے کی درخواست کی۔ دفاع کا کہنا تھا کہ استغاثہ قتل کا کوئی واضح مقصد ثابت نہیں کرسکا۔
دفاع نے یہ بھی مؤقف اختیار کیا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں مقتول کی جانب سے ڈار کو مشتعل کیے جانے کے آثار نظر آتے ہیں اور ملزم نے پہلے سے منصوبہ بندی کرکے یا قتل کی نیت سے حملہ نہیں کیا تھا۔
دفاع کے مطابق صرف ایک ضرب لگائی گئی تھی اور مقتول کی زیادہ عمر اور کمزور جسمانی حالت نے جان لیوا نتیجے میں اہم کردار ادا کیا۔ دفاع نے عدالت سے مقتول کے مبینہ پس منظر اور قتل کے واضح مقصد کے ثابت نہ ہونے کو بھی مدنظر رکھنے کی درخواست کی۔
غلام محی الدین ڈار نے خود بھی عدالت سے نرمی کی اپیل کی۔ اس نے عدالت کو بتایا کہ اس کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ چنانچہ عدالت کے سامنے سزا طے کرنے کے عمل میں صرف جرم کے حالات ہی نہیں بلکہ ملزم کے ذاتی حالات بھی زیر غور آئے۔
ملزم کی عمر اور اصلاح کا امکان
عدالت نے نوٹ کیا کہ ڈار کی عمر 60 سال ہے اور ریکارڈ پر ایسا کوئی مواد موجود نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ اس کی اصلاح یا معاشرے میں واپسی ممکن نہیں۔ عدالت نے کہا کہ ملزم ایک عمر رسیدہ شخص ہے، اس کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے اور عدالت سے گفتگو کے دوران بھی اس نے اپنے حالات بیان کیے۔
اصلاح اور بحالی کے امکان کو عدالت نے سزائے موت مسترد کرنے میں ایک اہم عنصر قرار دیا۔ عدالت نے سپریم کورٹ کے Bachan Singh بنام ریاست پنجاب اور Machhi Singh بنام ریاست پنجاب مقدمات میں طے کیے گئے اصولوں کا حوالہ دیا۔ ان فیصلوں کے مطابق سزائے موت پر غور کرتے وقت عدالتوں کو جرم سے متعلق سنگین عوامل اور ملزم سے متعلق رعایتی عوامل، دونوں میں توازن قائم کرنا ہوتا ہے۔
عدالت نے واضح کیا کہ جرم کی سنگینی کو تنہا بنیاد نہیں بنایا جاسکتا۔ عدالت کے مطابق دونوں پہلوؤں کو ان کی مناسب اہمیت دینی ضروری ہے۔ عدالت نے قتل کی سنگینی اور اس سے جڑے متعدد سنگین عوامل کو تسلیم کیا، تاہم کورٹ اس نتیجے پر پہنچی کہ "یہ مقدمہ سزائے موت کے لیے درکار غیر معمولی بلند معیار پر پورا نہیں اترتا۔" یعنی کوئی قتل انتہائی سنگین اور حتیٰ کہ سفاکانہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن صرف اس بنیاد پر وہ لازماً ’نایاب ترین‘ مقدمہ نہیں بن جاتا۔
عمر قید اور جرمانہ
عدالت نے غلام محی الدین ڈار ولد عبدالغنی ڈار، ساکن بُچھوارہ، ڈلگیٹ، سرینگر کو دفعہ 302 کے تحت عمر قید بامشقت اور 50 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ عدالت نے ہدایت دی کہ جرمانہ جمع ہونے کی صورت میں یہ رقم عبدالغنی ڈار کے قانونی ورثا کو دی جائے۔ تاہم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ "اگر جرمانہ ادا نہ کیا گیا تو اسے ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 421 کے تحت وصول کیا جائے گا۔"
ڈار کو ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 428 کے تحت سیٹ آف کا فائدہ بھی دیا گیا، یعنی مقدمے کے دوران پہلے سے جتنی مدت اس نے حراست میں گزاری ہے، اسے سزا کی مدت میں شمار کیا جائے گا۔ عدالت نے اسے سزا پوری کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ جیل ادھم پور منتقل کرنے کی ہدایت دی۔
مقتول کے خاندان کے لیے 7 لاکھ روپے معاوضہ
عدالت نے غلام محی الدین ڈار کو دی گئی سزا کے علاوہ مقتول عبدالغنی ڈار کے خاندان کی مالی حالت پر بھی غور کیا۔ استغاثہ نے عدالت کو بتایا کہ مقتول اپنے پیچھے ایک بیٹا اور چار بیٹیاں چھوڑ گیا ہے۔ استغاثہ نے خاص طور پر ایک بیٹی کی حالت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ خاندان مقتول کی مالی اور دیگر معاونت سے محروم ہوگیا ہے۔
عدالت نے جموں و کشمیر وکٹم کمپنسیشن اسکیم 2019 پر غور کیا، جس کے تحت قتل کے مقدمات میں 10 لاکھ روپے تک معاوضے کی گنجائش ہے۔ تمام حالات کو دیکھتے ہوئے عدالت نے 7 لاکھ روپے معاوضہ مقرر کیا۔
عدالت نے کہا کہ اس کے خیال میں 7 لاکھ روپے مقتول کے زیر کفالت افراد کو مالی مدد فراہم کرنے کے لیے مناسب اور منصفانہ رقم ہے۔ یہ رقم جموں و کشمیر اسٹیٹ لیگل سروسز اتھارٹی کے ممبر سیکریٹری کی جانب سے تین ماہ کے اندر ادا کی جائے گی۔ یہ 7 لاکھ روپے کا معاوضہ ڈار پر عائد کیے گئے 50 ہزار روپے جرمانے سے الگ ہے۔ اگر جرمانہ وصول ہوتا ہے تو وہ بھی مقتول کے قانونی ورثا کو دیا جائے گا۔
مقدمے کا پس منظر
یہ مقدمہ ایف آئی آر نمبر 03/2020، پولیس اسٹیشن مائسمہ سے شروع ہوا تھا۔ مقدمے کی سماعت پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز کورٹ سرینگر میں Case No. Murder/0000006/2024 کے طور پر ہوئی، جبکہ اس کا CNR نمبر JKSG010007422020 ہے۔
مقدمہ 11 مئی 2020 کو سرینگر کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ عبدالغنی ڈار ولد محمد عبداللہ، ساکن رسو، بڈگام، کو 2020 میں گاؤ کدل کی مرکزی اہلِ حدیث مسجد کے اندر قتل کیا گیا تھا۔ استغاثہ کے مطابق عبدالغنی ڈار، جسے عبداللہ غزالی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، ممنوعہ عسکری تنظیم تحریک المجاہدین (TuM) کا سابق سربراہ رہ چکا تھا۔
تحقیقات کے بعد پولیس نے غلام محی الدین ڈار، ساکن بچھوارہ، ڈلگیٹ، کو سرینگر کے کرن نگر علاقے سے گرفتار کیا اور بعد میں متعلقہ عدالت میں چارج شیٹ پیش کی۔
جرم ثابت کرنے کے لیے مختلف شواہد پیش کیے گئے
سماعت کے دوران استغاثہ نے مختلف اقسام کے شواہد عدالت کے سامنے رکھے۔ استغاثہ کا کہنا تھا کہ مقدمے میں حالات و واقعات کی ایک مکمل کڑی موجود ہے، جس میں سی سی ٹی وی فوٹیج، عینی شاہد کی گواہی، زبانی شواہد، سائنسی اور فرانزک مواد، تحقیقات کے دوران کی گئی برآمدگیاں اور دیگر مجرمانہ شواہد شامل ہیں۔
استغاثہ نے مؤقف اختیار کیا کہ تمام شواہد کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ملزم کے خلاف الزام کسی معقول شک سے بالاتر ہوکر ثابت ہوتا ہے۔ عدالت نے بالآخر غلام محی الدین ڈار کو دفعہ 302 کے تحت قتل کا مجرم قرار دیا تھا۔
اس وقت عدالت کے حکم میں کہا گیا تھا کہ ملزم کو سزا کی مقدار پر دلائل کے لیے 6 اگست 2026 کو پیش کیا جائے۔ اسی کے بعد سزا کی نوعیت طے کرنے کے لیے دلائل ہوئے۔
عدالت نے قتل کی سنگینی کو کم نہیں کیا بلکہ اسے واضح طور پر سنگین اور گھناؤنا جرم قرار دیا اور مقتول کی عمر و کمزوری، حملے کی نوعیت اور مسجد کے اندر قتل جیسے متعدد سنگین عوامل کو بھی مدنظر رکھا۔
تاہم ان عوامل کو ملزم کی عمر، ذاتی حالات اور اس کی اصلاح کے امکان کے ساتھ متوازن کرتے ہوئے عدالت نے نتیجہ نکالا کہ عمر قید اس جرم کے لیے کافی سزا ہے اور سزائے موت دینا ضروری نہیں۔
عدالت نے غلام محی الدین ڈار کو یہ حق بھی بتایا کہ وہ اپنی سزا اور جرم ثابت ہونے کے فیصلے کو اعلیٰ عدالت میں چیلنج کرسکتا ہے۔
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