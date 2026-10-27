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'میرا دل جل رہا ہے'، کشمیری ارکانِ اسمبلی کا کابینہ میں شامل نہ کیے جانے پر مایوسی کا اظہارِ
حلف لینے والے نئے کابینہ وزراء میں علی محمد ساگر، شمیمہ فردوس، الطاف احمد کلو اور سیف اللہ میر شامل ہیں۔
Published : October 27, 2026 at 2:23 PM IST
سرینگر : کابینہ کی توسیع کے بعد حکمراں جماعت نیشنل کانفرنس کے کئی ارکان اسمبلی ناخوش ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر رکنِ اسمبلی مبارک گل نے کہا کہ اگرچہ وہ ایسی 20 حلف برداری کی تقریبات دیکھ چکے ہیں، لیکن چار بار رکن اسمبلی رہنے کے باوجود انہیں ایک بار پھر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔
رکنِ اسمبلی عبدالماجد لارمی حلف برداری کی تقریب میں موجود تھے۔ تقریب کے بعد انہوں نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ انہیں "دکھ" ہوا ہے کیونکہ ان کے خیال میں وہ وزارت کے عہدے کے حقدار تھے۔ تاہم، انہوں نے پارٹی قیادت کے فیصلے پر "اطمینان" کا اظہار بھی کیا۔
گزشتہ ہفتے، لیفٹیننٹ گورنر سنہا کے ساتھ ملاقات کے دوران، عبداللہ نے کابینہ میں ردوبدل کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جن وزراء کو حلف اٹھانا ہے، ان کی فہرست نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ کے ساتھ مشاورت سے پہلے ہی حتمی شکل اختیار کر چکی تھی۔ انہوں نے اپنی پارٹی کے ارکانِ اسمبلی کو وزارت کے عہدوں کے لیے لابنگ (سفارش یا تگ و دو) کرنے سے منع کیا تھا اور تاکید کی تھی کہ وہ کابینہ میں جگہ پانے کے لیے دروازے نہ کھٹکھٹائیں۔
24 اکتوبر کو عبداللہ نے کہا تھا، "براہ کرم مجھے واٹس ایپ پیغامات نہ بھیجیں۔ مجھے واٹس ایپ پر طویل پیغامات موصول ہو رہے ہیں جن میں سوانح حیات اور تفصیلی کہانیاں درج ہیں، جیسے کہ میں جانتا ہی نہیں کہ یہ لوگ کون ہیں! براہ کرم حلف برداری ہونے تک صبر سے کام لیں۔ جلد ہی سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔"
منگل کے روز وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی زیر قیادت نیشنل کانفرنس حکومت کی کابینہ میں پہلی بڑی توسیع کر دی گئی ہے۔ سرینگر میں لوک بھون آڈیٹوریم میں منعقدہ ایک پروقار تقریب کے دوران جموں و کشمیر کے ایل جی منوج سنہا نے چار نئے وزراء کو ان کے عہدوں اور رازداری کا حلف دلایا۔ حلف لینے والے نئے کابینہ وزراء میں علی محمد ساگر، شمیمہ فردوس، الطاف احمد کلو اور سیف اللہ میر شامل ہیں۔
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