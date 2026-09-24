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کشمیر کا 93 میگاواٹ منصوبہ پھر تاخیر کا شکار! کانگریس ایم ایل اے کی عمر عبداللہ سے وضاحت طلب
بانڈی پورہ سے منتخب ایم ایل اے نظام الدین بٹ نے اسمبلی میں ای ٹی وی بھارت کی ایک نیوز کا متن پڑھا۔
Published : September 24, 2026 at 4:42 PM IST
سرینگر: گاندربل میں 93 میگاواٹ کے کشمیر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی ماحولیاتی منظوری میں دو سال کی توسیع مسترد کیے جانے پر کانگریس کے رکن اسمبلی نظام الدین بٹ نے جمعرات کو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے جاری اسمبلی اجلاس میں اس معاملے پر بیان دینے کا مطالبہ کیا۔ بٹ کا دعویٰ تھا کہ "اگر نئے سرے سے تجویز تیار کرنی پڑی تو اس میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔"
ایم ایل اے نظام الدین بٹ نے جاری خزاں اجلاس کے دوران زیرو آور میں یہ معاملہ اٹھایا۔ تاہم اس دوران بجلی کے وزیر عمر عبداللہ ایوان میں موجود نہیں تھے۔
ای ٹی وی بھارت کی ایک خبر کا حوالہ دیتے ہوئے کانگریس رکن اسمبلی نے ایوان کو بتایا کہ وزارت ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کی ماہر تشخیصی کمیٹی (EAC) نے اس پروجیکٹ کی ماحولیاتی منظوری میں توسیع دینے سے انکار کرتے ہوئے نئی تجویز دوبارہ پیش کرنے کو کہا ہے۔ بٹ نے اسمبلی میں کہا: "یہ منتخب حکومت کے اختیارات میں مداخلت ہے۔ وزارت نے اس معاملے پر ریاستی حکومت سے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایوان میں اس معاملے کا جواب دے۔"
گزشتہ ماہ نئی دہلی میں ریور ویلی اینڈ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس (river valley and hydroelectric projects) سے متعلق EAC کے 60ویں اجلاس میں جموں کشمیر کے حکام سے کہا گیا تھا کہ وہ منصوبے کی تازہ تجویز دوبارہ پیش کریں۔
جموں کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن (JKPDC) نے اس پروجیکٹ کی ماحولیاتی منظوری میں دو سال کی توسیع مانگی تھی۔ یہ منصوبہ 1996 میں تصور کیے جانے کے بعد سے زیر التوا ہے۔
ایوان کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی ہونے کے بعد کانگریس رکن اسمبلی بٹ نے کہا کہ وہ ماحولیاتی منظوری میں توسیع مسترد کیے جانے کے سیاسی پہلو پر اعتراض رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا: "مرکزی وزارت کو پہلے ریاستی حکومت سے مشورہ کرنا چاہیے تھا۔ اب نئے سرے سے DPR تیار کرنے میں کئی سال لگیں گے۔ ریاستی حکومت کے جائز حق سے انکار کیوں کیا جا رہا ہے؟ ریاستی حکومت سے مشورہ کیوں نہیں کیا گیا؟"
بانڈی پورہ سے رکن اسمبلی نظام الدین نے کہا کہ اس معاملے پر ایوان میں حکومت کا بیان ضروری ہے، کیونکہ جموں کشمیر میں بجلی کے کئی منصوبے تنازعات کا شکار ہوئے ہیں یا غیر معمولی تاخیر کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی بات چیت میں کہا: "میں نے وزیر اعلیٰ سے اپنا موقف واضح کرنے کا کہا ہے۔ وہ حکومت کے سربراہ اور بجلی کے وزیر ہیں۔ میں نے ان سے اپیل کی کہ وہ اس بارے میں بیان دیں۔ لیکن جب یہ معاملہ اٹھایا گیا تو وزیر اعلیٰ ایوان میں موجود نہیں تھے۔ تاہم مجھے امید ہے کہ حکومت اس پر جواب دے گی۔"
اصل میں وزارت ماحولیات و جنگلات نے ستمبر 2013 میں اس پروجیکٹ کو ماحولیاتی منظوری دی تھی، جو 13 سال کے لیے ستمبر 2026 تک مؤثر تھی۔ وزارت کے قواعد کے تحت اس میں مزید دو سال کی توسیع دی جا سکتی ہے۔ تاہم مرکزی حکومت کی کمیٹی نے تشویش ظاہر کی کہ موجودہ ماحولیاتی منظوری کی مدت کے اندر پروجیکٹ مکمل ہونا مشکل ہے۔
کمیٹی نے کہا کہ اگر 26 ستمبر 2028 تک مزید دو سال کی توسیع پر بھی غور کیا جائے تو پروجیکٹ کی تعمیر اور ماحولیاتی انتظامی منصوبے (EMP) پر عمل درآمد توسیع شدہ مدت کے اندر بھی مکمل نہیں ہو سکے گا۔ نظام الدین نے کہا کہ اس کی "وجوہات قابل فہم لگتی ہیں" لیکن جموں کشمیر ایک اور پن بجلی منصوبہ کھو رہا ہے۔ انہوں نے کہا، "عام آدمی متاثر ہو رہا ہے۔ بجلی کا وہ منصوبہ جو لاکھوں لوگوں کو فائدہ دے سکتا تھا، اب روک دیا گیا ہے۔"
سال 2019 میں گورنر ستیہ پال ملک کی سربراہی والی اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو کونسل (SAC) نے ہندوستان کنسٹرکشن کمپنی (HCC) کو اس پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے دیا گیا ٹھیکہ منسوخ کردیا تھا۔ کمپنی 819 کروڑ روپے سے زائد لاگت والے منصوبے پر عمل درآمد میں ناکام رہی تھی۔
JKPDC نے بتایا کہ 2022 میں ٹینڈر کے تیسرے مرحلے کے بعد مرکزی منصوبے کے کام HCC-CPPPL (JV) کے مشترکہ منصوبے کو دینے کے لیے نئی تجویز تیار کرکے منظوری کے لیے جموں کشمیر حکومت کو بھیجی گئی ہے۔
گاندربل کا یہ نیا رن آف دی ریور پروجیکٹ دریائے جہلم کی ایک معاون ندی نالہ سندھ پر بنایا جانا ہے اور یہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے انتخابی حلقے میں واقع ہے۔ اس منصوبے کا تصور موجودہ 15 میگاواٹ گاندربل پن بجلی منصوبے کی عمر پوری ہونے کے بعد پیش کیا گیا تھا۔
منصوبہ مکمل ہونے کے بعد سالانہ تقریباً 382.82 گیگا واٹ بجلی پیدا ہونے کی توقع ہے، جس سے بجلی کی کمی کا سامنا کرنے والے کشمیر میں توانائی کی صورتحال بدلنے میں مدد مل سکتی ہے۔
مجوزہ منصوبے میں 163.5 میٹر کا مجموعی ہیڈ اور 142.2 میٹر کا نیٹ ہیڈ شامل ہے، جبکہ پانی ٹربائنوں تک پہنچانے کے لیے 265 میٹر لمبی تین پین اسٹاکس بھی تعمیر کیے جانے ہیں۔
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