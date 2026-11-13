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کشمیر میڈیکل کالج کے طلبہ اور والدین نے داخلوں کے آغاز کے لیے این ایم سی سے منظوری دینے کا مطالبہ کیا

16 نومبر کی آخری تاریخ سے قبل امیدواروں نے مداخلت کی اپیل کی، کہا طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے

کشمیر میڈیکل کالج کے طلبہ اور والدین نے داخلوں کے آغاز کے لیے این ایم سی سے منظوری دینے کا مطالبہ کیا
کشمیر میڈیکل کالج کے طلبہ اور والدین نے داخلوں کے آغاز کے لیے این ایم سی سے منظوری دینے کا مطالبہ کیا (IMAGE: ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 13, 2026 at 5:46 PM IST

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سری نگر: (جاوید احمد ڈار) سرینگر میں زیرِ التوا منظوری کے معاملے کو جلد حل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایم بی بی ایس کے امیدواروں اور ان کے والدین نے جمعہ کے روز سری نگر کی پریس کالونی میں جمع ہو کر نیشنل میڈیکل کمیشن (این ایم سی) سے اپیل کی کہ کشمیر میڈیکل کالج کو جلد از جلد لیٹر آف پرمیشن (ایل او پی) جاری کیا جائے تاکہ داخلوں کا عمل شروع کرنے کی راہ ہموار ہو سکے۔

اس دوران طلبہ اور والدین نے کہا کہ ان کا مطالبہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ میڈیکل کالج فعال ہو اور مزید تاخیر کے بغیر داخلوں کا آغاز کیا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ اس مسئلے کا جلد حل چاہتے ہیں اور ان کا مقصد کسی فرد یا ادارے کو نشانہ بنانا نہیں ہے۔

کشمیر میڈیکل کالج کے طلبہ اور والدین نے داخلوں کے آغاز کے لیے این ایم سی سے منظوری دینے کا مطالبہ کیا (VIDEO: ETV BHARAT)

طلبہ نے کہا کہ ایل او پی کا معاملہ گزشتہ پانچ ماہ سے حل طلب ہے۔ ایک طالب علم نے کہا، ’’ہم نے ستمبر میں ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور 27 اکتوبر کو ہمیں مثبت سماعت کا موقع ملا، تاہم معاملہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا ہے۔‘

انہوں نے مزید کہا کہ 16 نومبر کی آخری تاریخ قریب آ رہی ہے، جبکہ عدالت میں اگلی سماعت 20 نومبر کو مقرر ہے۔ ایسے میں طلبہ اور ان کے والدین متعلقہ حکام سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ فوری مداخلت کرکے ضروری منظوری فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ خواہشمند میڈیکل طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔

TAGGED:

KASHMIR MEDICAL COLLEGE STUDENTS
MBBS ASPIRANTS IN KASHMIR
NATIONAL MEDICAL COMMISSION
کشمیر میڈیکل کالج کے طلبہ

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