کشمیر میں دسویں جماعت کے نتائج کا اعلان، 85 فیصد امیدوار کامیاب قرار
گزشتہ دنوں وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے بدھ، یعنی آج ہی دسویں اور بارہویں دونوں جماعتوں کے نتائج ظاہر کیے جانے کا اعلان کیا تھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 14, 2026 at 11:09 AM IST
سرینگر (پرویز الدین) : جموں و کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے بدھ کی صبح دسویں جماعت کے سالانہ امتحان کے نتائج کا اعلان کیا، جس میں 85 فیصد امیدواروں کو کامیاب قرار دیا گیا ہے۔ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے اعداد شمار کے مطابق 2025کے سالانہ (Annual)سیشن میں 94,783 طلباء نے شرکت کی تھی، جن میں کشمیر صوبے کے 68,804 طلباء شامل ہوئے جبکہ جموں صوبے کے سرمائی زون کے 25,224 شامل تھے۔ وہیں کرگل کے660 اور لیہہ ضلع کے 95 طلباء بھی شامل ہوئے تھے۔
بدھ کی صبح سے ہی سوشل میڈیا پر دسویں جماعت کے امتحانی نتائج ظاہر ہونے کی خبریں گرشت کر رہی تھی، جس کے پیش نظر وادی کے اطراف و اکناف میں امیداوار اپنے اپنے نتائج دیکھنے کی خاطر بورڈ کی ویب سائٹ پر اپنی نظریں لگائے بیٹھے تھے۔ نتائج ظاہر ہونے کے ساتھ ہی کہیں خوشی اور کہیں غم کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے۔
ادھر، جموں وکشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن بارہویں جماعت کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان بھی آج ہی کرنے جا رہا ہے۔ ان امتحانات میں مجموعی طور 70,117 طلباء نے شرکت کی، جن میں کشمیر صوبے کے 56,423 جبکہ صوبہ جموں کے سرمائی زون کے 13,694 طلباء شامل ہوئے تھے۔
جموں کشمیر کی وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے پیر کے روز کہا تھا کہ دسویں اور بارہویں جماعت کے سالانہ امتحانی نتائج کا اعلان 14 جنوری یعنی بدھ کو کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ سال 2024 میں جموں و کشمیر حکومت نے اپنے پہلے اہم فیصلے کے تحت ’’یکساں تعلیمی کلینڈر‘‘ کو تبدیل کر کے دوبارہ نومبر - دسمبر سیشن بحال کیا تھا، جس کے مطابق بورڈ کے دسویں اور بارہویں جماعت کے امتحانات پھر سے نومبر، دسمبر کے درمیان منعقد کئے جا رہے ہیں۔
