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مرگن ٹاپ - مڈوا سڑک خستہ، عوام پریشان
PMGSYاہلکاروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے 2.5 کروڑ روپے کا منصوبہ تیار کرکے منظوری کے لیے اعلیٰ حکام کو ارسال کیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 4, 2026 at 2:55 PM IST
اننت ناگ( دین عمران): جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کی مرگن ٹاپ سے مڈوا تک جانے والی اہم سڑک گزشتہ کئی برسوں سے انتہائی خستہ حالی کی شکار ہے، جس کے باعث مقامی باشندوں، ڈرائیوروں، ٹورسٹ آپریٹروں اور سیاحوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سڑک پر جگہ جگہ بڑے اور گہرے گڑھے بنے ہوئے ہیں، ٹوٹی ہوئی سطح اور ناقص حالت نہ صرف آمد و رفت کو دشوار بنا رہی ہے بلکہ حادثات کے خدشات میں بھی اضافہ کر رہی ہے۔
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ "یہ سڑک علاقے کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس کے ذریعے روزانہ سینکڑوں افراد سفر کرتے ہیں جبکہ سیاحتی موسم میں بڑی تعداد میں سیاح بھی اسی راستے سے مرگن ٹاپ کا رخ کرتے ہیں۔ تاہم برسوں سے سڑک کی مرمت نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف عوام کو پریشانی کا سامنا ہے بلکہ علاقے کی سیاحتی سرگرمیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔"
ڈرائیوروں اور ٹورسٹ آپریٹروں نے کہا کہ خراب سڑک کے باعث گاڑیوں کو مسلسل نقصان پہنچ رہا ہے، اور مسافروں کو شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو اس مسئلے پر فوری توجہ دینی چاہیے تاکہ عوام کو راحت مل سکے اور علاقے میں سیاحت کو بھی فروغ حاصل ہو۔ مقامی باشندوں اور ٹورسٹ آپریٹروں نے حکومتِ جموں و کشمیر اور پی ایم جی ایس وائی (پردھان منتری گرام سڑک یوجنا) سے اپیل کی ہے کہ اس اہم سڑک کی جلد از جلد ازسرِ نو تعمیر اور مرمت کا عمل شروع کیا جائے تاکہ لوگوں کی مشکلات کا ازالہ ممکن ہو سکے۔
اس دوران پی ایم جی ایس وائی کے اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر ارشد سلام ریشی نے ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا کہ مذکورہ سب ڈویژن میں اگر کوئی سڑک سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے تو وہ مرگن ٹاپ مڈوا رابطہ سڑک ہے، انہوں نے کہا کہ مذکورہ علاقے میں لینڈ سلائیڈنگ اور فلیش فلڈ کا آنا عام بات ہے جس کے باعث سڑک کافی خستہ حالی کی شکار ہو چکی ہے۔
ارشد سلام نے کہا کہ انہوں نے پہلے ہی اس سڑک کی تعمیر و تجدید کے لیے تقریباً 2.5 کروڑ روپے مالیت کا ایک تفصیلی منصوبہ متعلقہ حکام کو منظوری کے لیے ارسال کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے "جیسے ہی اس منصوبے کو منظوری ملے گی، مرگن ٹاپ–مڈوا روڈ کی مکمل تزئین و آرائش اور تعمیراتی کام کا آغاز کیا جائے گا تاکہ سڑک کو بہتر، محفوظ اور آمد و رفت کے لیے موزوں بنایا جا سکے۔"
عوام نے امید ظاہر کی ہے کہ متعلقہ حکام اس منصوبے کی جلد منظوری دیں گے تاکہ برسوں سے جاری اس اہم عوامی مسئلے کا مستقل حل نکل سکے اور مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ سیاح بھی بہتر سفری سہولیات سے مستفید ہو سکیں۔
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