رشوت کیس میں سابق تحصیلدار مجرم قرار، ایک سال قید کی سزا
سرینگر کورٹ نے یہ فیصلہ 16سال پرانے رشوت کے ایک کیس میں سنایا جس میں مجرم نے بیس ہزار روپے کی رشوت لی تھی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 24, 2026 at 4:23 PM IST
سرینگر: سرینگر کی ایک خصوصی انسدادِ بدعنوانی عدالت نے 16 سال پرانے رشوت کے ایک مقدمے میں فیصلہ سناتے ہوئے ایک سابق تحصیلدار کو قصوروار قرار دیا ہے۔ نگرانی ٹیم کی کارروائی میں یہ بات سامنے آئی کہ اس نے زمین کے تنازعے پر اثر انداز ہونے کے لیے رشوت طلب کی تھی۔ یہ مقدمہ "ریاست (اب جموں و کشمیر یو ٹی) بذریعہ ویجی لنس آرگنائزیشن کشمیر (اب اے سی بی) بمقابلہ محمد اکرم خان" کے عنوان سے تھا، جس کا فیصلہ پیر کے روز خصوصی جج انسدادِ بدعنوانی تسلیم عارف نے سنایا۔
محمد اکرم خان ولد جلال الدین خان، ساکنہ جواہر نگر، سرینگر، اُس وقت چاڈورہ کے تحصیلدار تعینات تھے۔ ان کے خلاف اینٹی کرپشن بیورو کے ذریعے پولیس اسٹیشن ویجیلنس آرگنائزیشن کشمیر کے ایف آئی آر نمبر 20/2010 کے تحت تصدق حسین بٹ نامی ایک شہری ساکن شالینہ چاڈورہ کی شکایت پر مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ تصدق کے مطاق ان کے خاندان کی ایک جائیداد کا تنازع تحصیلدار کے دفتر تک پہنچا تھا۔
تصدق کے مطابق ملزم (تحصیلدار) نے پہلے اس معاملے میں شکایت کنندہ کے چچا کے حق میں فیصلہ کیا تھا۔ بعد میں شکایت کنندہ نے اس فیصلے کو چیلنج کیا اور الزام عائد کیا کہ اس کے بعد انہیں ہراساں کیا گیا۔
عدالت نے ریکارڈ کیا کہ شکایت کنندہ کے مطابق تحصیلدار "ان کے والد کو مسلسل پریشان کرتا تھا" اور اس نے انہیں شام کے وقت اپنے گھر پیسے لے کر آنے کو کہا، یہ یقین دہانی کراتے ہوئے کہ فیصلہ ان کے حق میں کیا جائے گا۔
شکایت موصول ہونے کے بعد کارروائی کرتے ہوئے ویجیلنس آرگنائزیشن کشمیر نے جال بچھایا اور عدالت کو بتایا کہ ایک ٹیم بنائی گئی جس میں غیر جانبدار گواہ کو بھی شامل کیا گیا جو کہ ایک سرکاری افسر تھے۔
شکایت کنندہ نے 500 روپے کے 40 نوٹ پیش کیے جن کی کل رقم 20,000 روپے بنتی ہے اور ان پر فینولفتھالین پاؤڈر لگایا گیا، جس کے ذریعے یہ تصدیق کی گئی کہ ملزم نے رشوت لی۔
کارروائی کی تفصیل بیان کرتے ہوئے عدالت میں کہا گیا کہ ملزم پر جموں و کشمیر انسدادِ بدعنوانی ایکٹ کی دفعہ 5(1)(d) مع دفعہ 5(2) اور ریاستی تعزیراتِ قانون کی دفعہ 161 کے تحت مقدمہ چلایا گیا۔ ریکارڈ، شکایت، ٹریپ کارروائی اور گواہوں کے بیانات کا جائزہ لینے کے بعد عدالت نے ملزم کے جرم کا فیصلہ کیا۔
عدالت نے کہا کہ "اس کیس کے حالات کے مطابق مناسب سزا ایک سال سادہ قید اور 20,000 روپے جرمانہ ہے، جو دفعہ 161 رنبیر پینل کوڈ کے تحت دی جا رہی ہے۔" مزید کہا گیا کہ اگر جرمانہ ادا نہ کیا گیا تو ایک ماہ کی مزید قید ہوگی۔ اگر ملزم پہلے کسی مدت تک حراست میں رہا ہے تو وہ مدت سزا میں شامل کی جائے گی۔ ملزم کو باقی سزا کاٹنے کے لیے سینٹرل جیل سرینگر بھیجا جائے گا۔
