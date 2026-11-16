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’سچائی تک پہنچنا مشکل ہو گیا ہے‘: کشمیر میں قومی یوم صحافت کے موقع پر صحافیوں کا غلط معلومات اور سکڑتے ہوئے نیوز رومز پر اظہارِ تشویش
قومی یومِ صحافت 2026 کے موقع پر، جموں و کشمیر میں پرنٹ، براڈکاسٹ اور ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ صحافیوں نے کئی خدشات کا اظہار کیا
Published : November 16, 2026 at 6:25 PM IST
سرینگر: سوشل میڈیا پر غلط معلومات تیزی سے پھیل رہی ہیں، مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ جعلی مواد اور حقیقت کے درمیان فرق کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، اور روایتی میڈیا ادارے آمدنی میں کمی کے بحران سے دوچار ہیں۔ ایسے حالات میں، کشمیر کے صحافیوں کا کہنا ہے کہ یہ پیشہ اپنے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے۔ ان کے مطابق یہ ایک ایسا وقت ہے جب حقائق کی جانچ پڑتال (فیکٹ چیکنگ)، ادارتی آزادی اور عوامی اعتماد شدید دباؤ کا شکار ہیں۔
ہر سال 16 نومبر کو منائے جانے والے قومی یومِ صحافت ’قومی یومِ صحافت‘ (نیشنل پریس ڈے) کے موقع پر، جموں و کشمیر میں پرنٹ، براڈکاسٹ اور ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ صحافیوں نے کئی خدشات کا اظہار کیا ہے۔ ان میں خبریں حاصل کرنے کے بدلتے ہوئے انداز، سوشل میڈیا پر غیر تصدیق شدہ صفحات کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ، اور ایسے معاشی دباؤ شامل ہیں جو آزادانہ رپورٹنگ کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ صحافیوں کا کہنا ہے کہ کسی خبر کو سب سے پہلے شائع کرنے کی دوڑ میں اکثر حقائق کی تصدیق کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس صورتحال نے پیشہ ور صحافیوں کے کام کو انتہائی مشکل بنا دیا ہے، خاص طور پر ایسے خطے میں جہاں حساس موضوعات پر رپورٹنگ کے لیے اعلیٰ درجے کی درستگی، مختلف نقطہ نظر کا خیال رکھنے، اور ذمہ داری کے گہرے احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔
سینئر صحافی ماجد مقبول نے نشاندہی کی کہ غلط معلومات کے سمندر میں درست معلومات کی شناخت کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے، خاص طور پر جب سوشل میڈیا اور آن لائن پلیٹ فارمز پر مصنوعی ذہانت (اے آئی) سے تیار کردہ مواد کی بھرمار ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا، "غلط معلومات کے جال سے نکلنا ایک چیلنج بن گیا ہے۔ سوشل میڈیا اور دیگر آن لائن پلیٹ فارمز پر اے آئی سے تیار کردہ مواد میں اضافے کے ساتھ، تصدیق شدہ اور درست معلومات اکٹھا کرنا اور سچائی تک پہنچنا مزید مشکل ہو گیا ہے۔" سرینگر سے تعلق رکھنے والے ایوارڈ یافتہ صحافی اور مصنف ماجد مقبول نے کشمیر کی سیاست، معاشرت، ثقافت اور انسانی مسائل پر مختلف ہندوستانی اور بین الاقوامی اشاعتوں کے لیے وسیع پیمانے پر لکھا ہے، جن میں ’الجزیرہ انگلش‘، ’فارن پالیسی‘ اور ’دی نیو ہیومینٹیرین‘ شامل ہیں۔ سن 2021 میں، انہیں ممبئی پریس کلب کے ’ریڈ انک ایوارڈ‘ سے نوازا جا چکا ہے۔
انہوں نے نشاندہی کی کہ سوشل میڈیا پر ایسے اکاؤنٹس کی بھرمار ہو گئی ہے جو خود کو ’خبر رساں ادارے‘ (نیوز پلیٹ فارم) ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جس نے کشمیر میں معلومات کی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ مقبول نے کہا، "کشمیر میں سوشل میڈیا کے بہت سے صفحات خود کو خبر رساں اداروں کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن انہوں نے غیر اخلاقی رپورٹنگ کے ذریعے ماحول کو زہر آلود کر دیا ہے۔ اکثر، وہ واقعات کی غلط یا یک طرفہ کوریج کو وائرل کرتے ہیں۔ ان صفحات کو چلانے والے زیادہ تر افراد تربیت یافتہ صحافی نہیں ہیں اور انہیں رپورٹنگ کی بنیادی سمجھ بوجھ بھی نہیں ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے رویوں نے میڈیا پر عوام کے اعتماد کو مجروح کیا ہے۔ نتیجتاً، صحافیوں کے لیے یہ انتہائی ضروری ہو گیا ہے کہ وہ کوئی بھی معلومات شائع کرنے سے پہلے بنیادی ذرائع سے رجوع کریں اور حقائق کی تصدیق کریں۔
انہوں نے کہا، "اس صورتحال نے ان لوگوں کے درمیان بھی اعتماد کی کمی پیدا کر دی ہے جو اس طرح کا مواد دیکھتے یا پڑھتے ہیں۔ صحافیوں کو چاہیے کہ وہ متعلقہ لوگوں سے رابطہ کرنے اور بنیادی معلومات اکٹھی کرنے کے لیے زیادہ کوشش کریں۔ ماجد مقبول کے مطابق، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ تمام متعلقہ معلومات اور مختلف نقطہ نظر اکٹھے کیے جائیں، کسی بھی مسئلے پر انتہائی حساسیت کے ساتھ رپورٹنگ کرنا اب بھی اتنا ہی اہم ہے۔"
سینئر فوٹو جرنلسٹ جاوید ڈار نے مشاہدہ کیا کہ اگرچہ ڈیجیٹل میڈیا کی تیز رفتاری اور رسائی نے خبریں حاصل کرنے کے انداز کو بدل دیا ہے، لیکن اس نے روایتی صحافت کے لیے بھی نمایاں چیلنجز کھڑے کر دیے ہیں۔ ڈار، کا کشمیر پر کیا گیا کام بین الاقوامی اشاعتوں میں نمایاں رہا ہے، انہیں 2016 میں پانچویں 'نیشنل فوٹوگرافی ایوارڈز' میں 'پروفیشنل فوٹوگرافر آف دی ایئر' کے اعزاز سے نوازا گیا۔ انہیں یہ اعزاز ان کی ایسی فوٹوگرافی پر ملا جو انسانی جذبات کی گہرائیوں کو عکس بند کرتی ہے۔ انہوں نے چینی خبر رساں ایجنسی 'ژنہوا' کے ساتھ بھی کام کیا ہے اور کشمیر کی تصویری دستاویز سازی میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔
جاوید ڈار نے کہا، "آج کے دور میں، سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا معلومات کے بڑے ذرائع بن چکے ہیں۔ خبریں آپ تک بہت تیزی سے پہنچتی ہیں اور ان تک رسائی انتہائی آسان ہے۔ تاہم، ساتھ ہی ساتھ یہ پلیٹ فارمز غلط معلومات، افواہوں اور 'جعلی خبروں' (فیک نیوز) کی ترسیل کا ایک بڑا ذریعہ بھی بن گئے ہیں۔" ڈار نے نشاندہی کی کہ کسی خبر کو سب سے پہلے رپورٹ کرنے کی دوڑ میں، حقائق کی تصدیق کو کم اہمیت دی جا رہی ہے۔ نتیجتاً، روایتی خبر رساں اداروں پر بھی سوشل میڈیا کی رفتار کے ساتھ قدم ملانے کا دباؤ بڑھ گیا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ، "سوشل میڈیا پر خبر سب سے پہلے دینے کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ انتہائی تیزی سے خبر دیں، اور مقصد ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ معلومات سب سے پہلے عوام تک پہنچائی جائیں۔ جو لوگ سب سے پہلے خبر دیتے ہیں، انہیں سب سے زیادہ 'ویوز' ملتے ہیں۔ اس رجحان کی وجہ سے ' فیک نیوز 'میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے خبر دینے کی جلدی میں، لوگ اکثر معلومات کی تصدیق نہیں کرتے، اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ خبر کا ذریعہ کیا ہے۔" انہوں نے وضاحت کی کہ غلط معلومات بغیر کسی تصدیق کے ہزاروں سوشل میڈیا پیجز پر پھیل سکتی ہیں۔ نتیجتاً، غلط معلومات درست معلومات یا بعد میں کی جانے والی تصحیح کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیزی سے پھیلتی ہیں اور زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں۔
معروف فوٹو جرنلسٹ نے نشاندہی کی کہ یہ مسئلہ فوٹو جرنلزم میں خاص طور پر سنگین ہے، جہاں مستند تصاویر میں ردوبدل کیا جا سکتا ہے یا تو گمراہ کن کیپشن شامل کر کے، یا پھر انہیں بالکل مختلف سیاق و سباق میں پیش کر کے۔ ڈار نے روایتی میڈیا پر ڈیجیٹل تبدیلی کے معاشی اثرات کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اشتہارات سے حاصل ہونے والی آمدنی، سرکولیشن اور مالی وسائل میں کمی نے صحافتی اداروں کی تحقیقاتی صحافت کرنے کی صلاحیت کو کمزور کر دیا ہے۔
انہوں نے کہا، "تحقیقاتی صحافت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔" انہوں نے وضاحت کی کہ ماضی میں، رپورٹرز مختلف مقامات کا سفر کرتے تھے، متعدد ذرائع سے ملاقات کرتے تھے، اور ایک ہی خبر تیار کرنے کے لیے کافی وسائل صرف کرتے تھے۔ انہوں نے وضاحت کی، "آج، روایتی میڈیا اداروں کے پاس ایسے کاموں کے لیے بجٹ نہیں ہے۔ اب کوئی رپورٹر کسی خبر کی تحقیق کے لیے مختلف مقامات کا سفر نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ گہری اور مکمل تحقیق کر سکتا ہے۔"
سینئر صحافی اذان جاوید نے کہا کہ کشمیر میں صحافت کو درپیش چیلنجز محض غلط معلومات کے مسئلے تک محدود نہیں ہیں۔ ان چیلنجز میں غیر سازگار معاشی حالات، ادارتی سطح پر کیے جانے والے سمجھوتے، اور احتساب پر مبنی رپورٹنگ کی کڑی نگرانی شامل ہیں۔
جاوید نے کشمیر میں سیکیورٹی، سیاست اور حکومتی امور پر رپورٹنگ کی ہے، مختلف قومی اور بین الاقوامی اشاعتی اداروں کے ساتھ کام کر چکے ہیں۔ انہوں نے مرکزی تحقیقاتی اداروں اور سیکیورٹی سے متعلق پیش رفت کی بھی کوریج کی ہے۔
انہوں نے نشاندہی کی کہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور ایسے اکاؤنٹس جن کا پیشہ ورانہ صحافت یا حقائق کی جانچ پڑتال (فیکٹ چیکنگ) سے کوئی تعلق نہیں ہے بڑی تعداد میں لوگوں کی توجہ حاصل کر رہے ہیں۔ دوسری طرف، وہ صحافی جو معلومات کی تصدیق کے سخت عمل کی پیروی کرتے ہیں، اس دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا، "وہ صحافی جو کسی خبر کو شائع کرنے سے پہلے معلومات کی تصدیق کرنے اور گہری تحقیق کرنے میں وقت صرف کرتے ہیں، انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ اس مسابقتی ماحول میں وہ دوسروں کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کی جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔"
جاوید نے اخبارات کی مالی حالت پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور نشاندہی کی کہ موجودہ مارکیٹ معیشت، پرنٹ جرنلزم کے لیے تیزی سے ناموافق ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا، "اب اخبارات کو اکثر ایک ختم ہوتے ہوئے کاروبار کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اگرچہ براڈکاسٹ جرنلزم (ٹیلی ویژن وغیرہ) اشتہارات کے ذریعے آمدنی حاصل کر لیتا ہے، لیکن وہاں کیے جانے والے ادارتی سمجھوتوں کی نوعیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس شعبے میں بھی حقیقی صحافت کی حالت ناگفتہ بہ ہے۔" انہوں نے وضاحت کی کہ کشمیر میں جو صحافی احتساب اور گورننس کے امور پر رپورٹنگ کرتے ہیں، انہیں شدید نگرانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کا ان کی رپورٹنگ کی نوعیت اور دائرہ کار دونوں پر گہرا اثر پڑتا ہے۔
جاوید نے کہا، "اگر آپ احتساب اور حکمرانی کے مسائل پر رپورٹنگ کرتے ہیں، تو آپ کو انتہائی کڑی جانچ پڑتال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے صحافت کے اندر سنسرشپ پیدا ہو گئی ہیں، حکومت اس شعبے پر گہری نظر رکھتی ہے، جس کا رپورٹنگ کے انداز پر گہرا اثر پڑتا ہے۔" ان چیلنجوں کے باوجود، ان کا ماننا ہے کہ کشمیر میں صحافت کی صورتحال مکمل طور پر مایوس کن نہیں ہے، کیونکہ صحافی مشکل حالات میں بھی اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔
انہوں نے کہا، "ایسا نہیں ہے کہ صحافت کا وجود ہی ختم ہو گیا ہو۔ صورتحال مکمل طور پر ناامید بھی نہیں ہے۔ صحافت اب بھی ہو رہی ہے، لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ پیشہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوگا، کیونکہ، آخرکار، یہ جمہوریت کے ستونوں میں سے ایک ہے اور عوام کی آواز کے طور پر کام کرتا ہے۔"
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