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’’کشمیر میں صرف پہاڑ اور وادیاں نہیں، بے شمار کہانیاں اور کردار بھی ہیں‘‘: امتیاز علی
### ’’کشمیر میں فلم سازی کا مرکز بننے کی بھرپور صلاحیت ہے، یہاں تک کہ اسٹیون اسپیلبرگ بھی آسکتے ہیں‘‘
Published : September 8, 2026 at 8:55 PM IST
سرینگر : معروف فلم ساز امتیاز علی کا کہنا ہے کہ کشمیر ہندوستانی سنیما کو صرف اپنے پہاڑوں، سرسبز میدانوں اور خوبصورت قدرتی مناظر سے کہیں زیادہ کچھ فراہم کرسکتا ہے۔ ان کے مطابق خطے میں بے شمار ان کہی کہانیاں، دلچسپ کردار، مالا مال ثقافتی روایات اور تخلیقی صلاحیتوں سے بھرپور مقامی برادری موجود ہے، جو جموں و کشمیر میں فلم سازی کے مستقبل کو نئی سمت دے سکتی ہے۔
امتیاز علی نے یہ بات منگل کو سری نگر کے شیرِ کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر (ایس کے آئی سی سی) میں جاری انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف جموں و کشمیر (آئی ایف ایف جے کے) کے دوسرے روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ کشمیر کو فلم سازی کے لیے اپنی پسندیدہ جگہ قرار دیتے ہوئے امتیاز علی نے کہا کہ جب بھی وہ فلم کی شوٹنگ کرتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ کشمیر آئیں۔
انہوں نے کہاکہ ’’ہم ہمیشہ امید کرتے ہیں کہ جب بھی شوٹنگ کریں، کشمیر واپس آئیں۔ شاید دنیا میں کوئی اور جگہ ایسی نہیں جو اتنی سنیماٹک ہو۔‘‘ امتیاز علی کا کشمیر سے طویل اور گہرا تعلق رہا ہے۔ ان کی فلموں ’راک اسٹار‘، ’تماشا‘ اور ’جب وی میٹ‘ نے بھارتی سنیما میں انہیں ایک نمایاں مقام دلایا، جبکہ 2018 میں ریلیز ہونے والی ’لیلیٰ مجنوں‘ بھی کشمیر کے پس منظر میں بنائی گئی تھی۔ اس فلم کی ہدایت کاری ساجد علی نے کی تھی جبکہ امتیاز علی اس کے مصنف اور پروڈیوسر تھے۔
کشمیر میں ’لیلیٰ مجنوں‘ کی مسلسل مقبولیت کا ذکر کرتے ہوئے امتیاز علی نے کہا کہ یہ فلم خطے کی شناخت اور کشمیری ماحول سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ انہوں نے کہاکہ ’’لیلیٰ مجنوں کشمیر میں بننے والی فلم ہے۔ اس کے کردار کشمیر سے ہیں اور فلم کی پوری فضا اور احساس کشمیری ہے۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ فلم کی ریلیز کے تقریباً آٹھ سال بعد بھی کشمیر میں اس کی مقبولیت انہیں خاص طور پر خوشی دیتی ہے۔
امتیاز علی نے کہاکہ ’’آٹھ سال بعد بھی یہ یہاں مقبول ہے۔ یہ کشمیر ہے۔ میں بہت خوش ہوں اور لیلیٰ مجنوں کے لیے کشمیر کا شکر گزار ہوں۔‘‘ فلم میں اوی نَش تیواری اور ترپتی ڈمری نے مرکزی کردار ادا کیے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ فلم خاص طور پر نوجوان ناظرین میں مقبول ہوئی ہے۔ کشمیر کا پس منظر، محبت، جدائی اور جذباتی وابستگی جیسے موضوعات نے بھی اسے وادی کے ناظرین سے مضبوطی سے جوڑ دیا ہے۔
امتیاز علی نے واضح کیا کہ کشمیر میں ان کی دلچسپی صرف قدرتی مناظر تک محدود نہیں۔ ان کے مطابق خطے کی تاریخ، ادب، موسیقی اور روحانی روایات میں فلم سازی کے لیے بے شمار موضوعات موجود ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر کشمیری شاعرہ اور صوفی شخصیت حبہ خاتون کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں بہت سے ایسے کردار موجود ہیں جو انہیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔
انہوں نے کہاکہ ’’کشمیر میں بہت سے کردار مجھے متاثر کرتے ہیں۔ میں حبہ خاتون اور کشمیر کے بہت سے دیگر فن کاروں اور صوفی بزرگوں سے بھی متاثر ہوں۔‘‘ ان کا کہنا تھا کہ اگر انہیں موقع ملا تو وہ ان شخصیات پر ضرور کچھ تخلیق کرنا چاہیں گے۔ حبہ خاتون کشمیر کی 16ویں صدی کی معروف شاعرہ اور صوفی شخصیت تھیں اور خطے کی ادبی تاریخ میں انہیں نمایاں مقام حاصل ہے۔ امتیاز علی کے مطابق ایسی شخصیات کی زندگی اور کردار ہندوستانی سنیما کے لیے نئے اور دلچسپ موضوعات فراہم کرسکتے ہیں۔
امتیاز علی نے کہا کہ ہندوستانی سنیما نے اب تک کشمیر کی روزمرہ زندگی کے بہت سے پہلوؤں کو پوری طرح پردۂ سیمیں پر پیش نہیں کیا۔ انہوں نے کہاکہ ’’کشمیر عام طور پر اپنے مناظر کے لیے مشہور ہے، لیکن مجھے کشمیری مزاح بھی بہت دلچسپ لگتا ہے۔‘‘ ان کے مطابق کئی دہائیوں سے ہندوستانی فلموں میں کشمیر کو زیادہ تر خوبصورت پہاڑوں، وادیوں اور جھیلوں کے پس منظر کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ فلم ساز یہاں کے لوگوں، ثقافت، مزاح، روزمرہ زندگی اور انسانی جذبات کو بھی کہانیوں کا حصہ بنائیں۔
انہوں نے کہاکہ ’’ہم ابھی تک جموں و کشمیر کے مناظر سے آگے نہیں نکل سکے ہیں۔ اس میں ابھی کئی برس اور لگیں گے۔‘‘ امتیاز علی نے کہا کہ اب آہستہ آہستہ کشمیری ثقافت اور موسیقی بھی تخلیقی کاموں میں زیادہ جگہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہاکہ ’’آہستہ آہستہ کشمیری ثقافت اور موسیقی منظرنامے میں آرہی ہے۔ میرے خیال میں یہ بھی ایک نیا موقع ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔‘‘
ان کے مطابق کشمیر کی مقامی ثقافت کو سنیما کے ذریعے وسیع ناظرین تک پہنچایا جاسکتا ہے، جبکہ مقامی فن کاروں اور تخلیق کاروں کو بھی اس عمل میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ امتیاز علی نے فلم فیسٹیولز کو کشمیر کے بارے میں ملک کے دیگر حصوں کے فلم سازوں اور ناظرین کے تصور کو تبدیل کرنے کا اہم ذریعہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ فلم فیسٹیول میں ملک کے مختلف علاقوں سے لوگ کشمیر آتے ہیں اور انہیں خطے کو براہِ راست دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔
ان کے بقول، ’’میرے خیال میں فلم فیسٹیول کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ باہر سے لوگ یہاں آئیں گے اور کشمیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔‘‘ انہوں نے کہا کہ کشمیر کا براہِ راست تجربہ کرنے کے بعد فلم سازوں کو یہاں کی نئی کہانیوں اور کرداروں سے واقفیت حاصل ہوسکتی ہے، جو مستقبل میں فلموں کے لیے تحریک کا باعث بنیں گے۔ امتیاز علی نے اعتماد کا اظہار کیا کہ اگر جموں و کشمیر میں فلم سازی کے لیے مناسب ماحول، سہولیات اور ادارہ جاتی تعاون فراہم کیا جائے تو یہ خطہ مستقبل میں ایک بڑا فلم سازی کا مرکز بن سکتا ہے۔
انہوں نے کہاکہ ’’ہمیں فلمیں بنانی ہوں گی۔ اگر یہ فیسٹیول محنت سے اپنا کام جاری رکھتا ہے تو یہ جگہ سنیما کا مرکز بن سکتی ہے۔ یہ فلم سازوں کے لیے جنت بن سکتی ہے۔‘‘ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر بین الاقوامی فلم سازوں کو کشمیر میں کام کرنے کی مناسب وجہ اور سہولت فراہم کی جائے تو دنیا کے بڑے فلم ساز بھی یہاں کا رخ کرسکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھاکہ ’’یہاں تک کہ اسٹیون اسپیلبرگ بھی آسکتے ہیں، اگر آپ انہیں یہاں آنے کی کوئی وجہ دیں۔‘‘
امتیاز علی نے کشمیر میں اپنی فلموں کی شوٹنگ کے دوران مقامی لوگوں کے تعاون کو بھی سراہا۔ انہوں نے اپنے تجربات بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہاں ان کی شوٹنگ انتہائی شاندار رہی اور مقامی لوگوں نے فلمی ٹیم کی بھرپور مدد کی۔ انہوں نے کہاکہ ’’یہاں میری شوٹنگ شاندار اور یادگار رہی۔ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کے لیے آگے آئے۔ کسی نے شکایت نہیں کی بلکہ انہوں نے ہماری مدد کے لیے اپنی حد سے بڑھ کر کوشش کی۔‘‘
ان کے مطابق فلموں کی تیاری کے دوران مقامی افراد، جن میں پینٹرز، بڑھئی اور دیگر ہنرمند شامل تھے، کو کام دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مقامی افراد انتہائی محنتی تھے اور وقت کے ساتھ فلم سازی کا عمل ان کے لیے بھی نئے مواقع کا ذریعہ بنتا گیا۔ امتیاز علی نے کشمیری عوام کی تخلیقی صلاحیتوں اور حساسیت کی بھی تعریف کی۔ انہوں نے کہاکہ ’’مجھے لگتا ہے کہ کشمیری بہت حساس اور تخلیقی ہوتے ہیں۔ وہ چیزوں کو گہرائی سے محسوس کرتے ہیں اور یہ ایک بہت اچھی خوبی ہے۔ کشمیریوں میں ایک خاص وقار ہے۔‘‘
انہوں نے کہا کہ یہ خصوصیات جموں و کشمیر میں ایک مضبوط مقامی فلمی صنعت کے قیام میں اہم کردار ادا کرسکتی ہیں۔ امتیاز علی کی کشمیر سے وابستگی ان کی فلم ’راک اسٹار‘ تک بھی پھیلی ہوئی ہے، جس کے کچھ حصوں کی شوٹنگ خطے میں کی گئی تھی۔ کشمیر میں شوٹنگ کے تجربے کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہاں فلمایا جانے والا ہر پروجیکٹ اپنی ایک منفرد شناخت حاصل کرلیتا ہے۔ انہوں نے کہاکہ ’’کچھ شوٹنگ چندن واری میں بھی ہوئی تھی، لیکن کشمیر تو کشمیر ہے۔ اس کی اپنی ایک الگ شناخت ہے۔‘‘
امتیاز علی نے امید ظاہر کی کہ کشمیر اور سنیما کے تعلق کا اگلا مرحلہ ایسا ہوگا جس میں کشمیری اداکاروں اور اداکاراؤں کو زیادہ سے زیادہ مواقع ملیں گے اور مقامی افراد پردے کے پیچھے بھی تخلیقی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ انہوں نے کہا، ’’ان شاء اللہ، ایسی فلمیں بنیں گی جن میں کشمیر بھی ہوگا اور کشمیری اداکار و اداکارائیں بھی ہوں گے۔ میں اس کا منتظر ہوں۔‘‘ انہوں نے بچوں کو بھی کم عمری سے سنیما اور فلم سازی سے متعارف کرانے کی ضرورت پر زور دیا۔
ان کا کہنا تھاکہ ’’بچوں کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔‘‘ امتیاز علی کے مطابق جموں و کشمیر میں ایک پائیدار اور مضبوط فلمی صنعت کے قیام کے لیے مقامی فن کاروں اور فلم سازوں کو مستقل مواقع، پلیٹ فارم اور ادارہ جاتی تعاون فراہم کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں تخلیقی صلاحیتوں کی کمی نہیں، ضرورت صرف ایسے پلیٹ فارمز کی ہے جہاں مقامی ہنر کو نکھرنے، تجربہ کرنے اور اپنے فن کو ناظرین تک پہنچانے کا موقع مل سکے۔
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انہوں نے امید ظاہر کی کہ جاری انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف جموں و کشمیر اس سمت میں اہم کردار ادا کرے گا اور فلم سازوں، فن کاروں اور سنیما سے محبت کرنے والوں کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر جمع کرکے کشمیر میں ایک مضبوط فلمی ماحول تشکیل دینے میں مدد دے گا۔