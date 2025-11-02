ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میراتھن 2.0: وادی کی خاموش فضا دوبارہ زندہ ہو رہی ہے... ہم بڑی شان سے واپس آئے ہیں، اداکار سنیل شیٹی
پہلگام حملے کے ہوئے اس ایونٹ پر سنیل شیٹی نے کہا کہ 'ہم واپس آ گئے ہیں اور بڑی شان سے واپس آئے ہیں۔'
Published : November 2, 2025 at 1:50 PM IST|
Updated : November 2, 2025 at 2:00 PM IST
سرینگر (جاوید احمد ڈار): کشمیر میراتھن 2.0 میں بالی ووڈ اداکار سنیل شیٹی نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ عمر عبد اللہ کے ساتھ میراتھن کو ہری جھنڈی دکھائی اور دیگر رنر سے ساتھ دوڑ میں بھی حصہ لیا۔ اس موقعے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سنیل شیٹی نے کہا کہ “لوگ کشمیر اور بھارت کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے، اور یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ہر عمر کے لوگ کتنے جوش و جذبے سے دوڑ رہے ہیں۔ میں یہاں آ کر بہت خوش ہوں۔ یہ میراتھن کا دوسرا ایڈیشن ہے اور میں ہر سال یہاں آنے کی پوری کوشش کروں گا۔”
پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد سیاحت کے لیے میراتھن کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے شیٹی نے کہا کہ اس واقعے کے بعد “میں اس میراتھن کی اہمیت کو محسوس کر رہا ہوں۔ میں کل آیا تھا اور ڈل جھیل سمیت کئی مقامات کا دورہ کیا۔ ایسا لگا جیسے جو فضا خاموش ہو گئی تھی، وہ دوبارہ زندہ ہو رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ موسم سرما کشمیر کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت موسم ثابت ہوگا۔”
جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آئندہ برسوں میں مزید ایتھلیٹس کی شمولیت متوقع ہے، تو انہوں نے کہا کہ “100 فیصد، مجھے یقین ہے کہ مزید لوگ شامل ہوں گے۔ سردیاں آ رہی ہیں اور فروری میں سرمائی تقریبات ہو رہی ہیں۔ بہت کچھ ہونے والا ہے، بشمول کرکٹ ایونٹس جن میں کرس گیل جیسے بین الاقوامی کھلاڑی بھی شامل ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم واپس آ گئے ہیں، اور بڑی شان سے واپس آئے ہیں۔”
بالی ووڈ کی کشمیر میں بڑھتی دلچسپی پر شیٹی نے کہا کہ “میرے کچھ پروڈیوسر دوست یہاں ہیں جو کشمیر میں مزید فلمیں بنانا چاہتے ہیں۔ کبیر بھی یہاں ہے اور مجھے امید ہے کہ اس سال نئی فلمیں بنیں گی۔ ہمیں سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ صرف میری یا کسی ایک شخص کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم سب کو بطور شہری یہاں آ کر اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، کیونکہ یہ زمین دنیا کی سب سے خوبصورت جگہوں میں سے ایک ہے۔”
شرکاء کی تنوع اور جوش و جذبے کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ “یہاں 100 سے زیادہ بین الاقوامی ایتھلیٹس اور پورے بھارت سے آئے ہوئے رَنرز ہیں۔ ہر عمر کے لوگ دوڑ رہے ہیں۔ میں نے ایک 60 سال سے زائد عمر کے شخص کو بھی دوڑتے دیکھا۔ میں خود 65 سال سے زیادہ عمر کا ہوں، اس لیے میں انہیں بوڑھا نہیں کہتا، بلکہ جوان کہتا ہوں، کیونکہ وہ بے پناہ جوش کے ساتھ دوڑ رہے تھے۔ جیسے پچھلے سال سیاحت عروج پر تھی اور سرینگر میں 90 فیصد ہوٹل بھرے ہوئے تھے، ویسے ہی مجھے امید ہے کہ اس سال کی سردیوں میں بھی ہم وہی رونق بحال ہوتے دیکھیں گے۔”
آخر میں سنیل شیٹی نے اپیل کرتے ہوتے کہا کہ “میں دعا کرتا ہوں، خواہش رکھتا ہوں، اور لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آگے آئیں اور اس حسین وادی کو اپنا بنائیں۔ آئیے اور کشمیر کا تجربہ کیجیے۔”
