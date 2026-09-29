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کشمیر اور بھارت بدل رہے ہیں؛ افق پر 'نئی تبدیلی' دکھائی دے رہی ہے: فاروق عبداللہ
اگرچہ انہوں نے "نئی تبدیلی" کا اشارہ تو دیا، مگر اس کی تفصیلات پر خاموشی اختیار کر لی۔
By PTI
Published : September 29, 2026 at 7:02 AM IST
سرینگر: نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پیر کے روز کہا کہ ملک بدل رہا ہے اور افق پر "ایک نئی تبدیلی" دکھائی دے رہی ہے۔ جب ان سے بدلتے ہوئے کشمیر کے بارے میں پوچھا گیا تو فاروق عبداللہ نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ "کشمیر بدل رہا ہے، بھارت بدل رہا ہے۔ انشاء اللہ، افق پر ایک نئی تبدیلی دکھائی دے رہی ہے"۔
انہوں نے یہ بات سرینگر کے ٹگور ہال میں بچوں کے ایک میوزیکل شو کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے ”نئی تبدیلی“ کا تو ذکر کیا لیکن اس بات کی کوئی وضاحت نہیں کی کہ اس تبدیلی سے ان کی مراد کیا ہے۔
تین بار جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ رہ چکے فاروق عبداللہ نے اس میوزیکل ایونٹ کو ایک "بہترین اقدام" قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ "ہم نے پہلے کبھی ایسی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ ممبئی سے آئے ہیں۔ یہ ان کا چوتھا پروگرام ہے۔ یہاں کے بچوں میں جو صلاحیت موجود ہے، اسے آگے لایا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنے فن کو نہ صرف اپنے گھر (وطن) میں بلکہ دنیا بھر کے سامنے پیش کر سکیں"۔
جب فلموں سے جڑے تنازعات کے بارے میں پوچھا گیا، تو فاروق عبداللہ نے کہا کہ سیاست کو کبھی کبھی ایک طرف رکھ دینا چاہیے۔ انہوں نے نامہ نگاروں سے کہا کہ "آپ لوگ موسیقی کی کوریج کر رہے ہیں یا سیاست کی؟ سیاست تو آپ کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی! خدا کے لیے، ایک بار تو سیاست کو ایک طرف رکھ دیں"۔
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