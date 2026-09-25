ETV Bharat / jammu-and-kashmir
'کشمیر جیت گیا'، رئیل کشمیر ایف سی 'ایمی' ایوارڈز کے لیے نامزد
سال2014 کے سیلاب کے بعد شروع ہوئی "ریئل کشمیر ایف سی" کی کہانی انٹرنیشنل ایمی ایوارڈز میں ڈراما سیریز کے زمرے میں نامزد ہوئی ہے۔
Published : September 25, 2026 at 12:02 PM IST
سرینگر: شمیـم معراج کے لیے ’ریئل کشمیر فٹبال کلب‘ (RKFC) کی انٹرنیشنل ایمی ایوارڈز کے لیے نامزدگی محض ایک ایوارڈ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ان کے لیے یہ وہ لمحہ ہے جب کشمیر کے فٹبال میدانوں سے شروع ہونے والی ایک کہانی بین الاقوامی سطح کے ناظرین تک پہنچ گئی ہے۔
ریئل کشمیر ایف سی کے بانی اور سابق شریک مالک شمیـم نے نامزدگی کے اعلان کے بعد جاری ایک بیان میں کہا: ”ریئل کشمیر فٹبال کلب کا ایمیز کے لیے شارٹ لسٹ ہونا! صرف اس فہرست میں شامل ہونا ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ ہم پہلے ہی جیت چکے ہیں! کشمیر جیت گیا ہے۔"
شمیـم نے یہ بھی بتایا کہ نامزدگی سے قبل کے دنوں میں وہ سیریز کا ساؤنڈ ٹریک بار بار سن رہے تھے اور انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ آنے والی خوشخبری کا ایک اشارہ تھا۔ انہوں نے کہا: "اتفاق سے گزشتہ چند دنوں سے میں کسی وجہ سے ساؤنڈ ٹریک بار بار سن رہا تھا۔ شاید میری اندرونی کیفیت نے پہلے ہی کچھ محسوس کر لیا تھا۔۔۔ امید ہے کہ یہ آخر تک جائے گا۔"
سونی لِیو کی یہ سیریز 54ویں انٹرنیشنل ایمی ایوارڈز میں ڈراما سیریز کے زمرے میں نامزد ہوئی ہے۔ نامزدگی کا اعلان بدھ، 23 ستمبر کو کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ برطانیہ کی سیریز ’اے تھاؤزنڈ بلوز‘، فرانس کی ’کریمے‘ اور ارجنٹائن کی ’مینیم‘ بھی اسی زمرے میں نامزد ہیں۔
یہ نامزدگی ریئل کشمیر ایف سی کی تشکیل سے متاثرہ اس کہانی کو بین الاقوامی سطح پر شناخت فراہم کرتی ہے، جو 2014 کے تباہ کن سیلاب کے بعد ایک زمینی سطح کی کوشش سے شروع ہوئی تھی۔
حقیقت پر مبنی یہ کہانی ستمبر 2014 کے سیلاب کے بعد شروع ہوئی، جب وادی کے بڑے حصے زیر آب آگئے اور ہزاروں خاندان بے گھر ہوئے۔
شمیـم اور تاجر سندیپ چاٹو نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نوجوانوں کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ انہیں فٹبال دیے جائیں۔ دونوں نے مقامی نوجوانوں میں 100 فٹبال تقسیم کیے۔ یہ چھوٹی سی کوشش بعد میں ریئل کشمیر فٹبال کلب میں تبدیل ہوگئی۔
کلب کی بنیاد 2016 میں سرینگر میں رکھی گئی۔ بعد میں یہ ’اسنو لیپرڈز‘ کے نام سے مشہور ہوا اور 2017-18 آئی لیگ سیکنڈ ڈویژن میں ناقابل شکست مہم کے بعد آئی لیگ میں ترقی حاصل کرکے تاریخ رقم کی۔ اس کامیابی کے ساتھ ریئل کشمیر جموں و کشمیر کا پہلا کلب بن گیا جس نے بھارت کی اعلیٰ سطح کی آئی لیگ تک رسائی حاصل کی۔
اس سفر کی بنیاد روایتی کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے پر نہیں تھی۔ کئی کھلاڑی فٹبال کی تربیت کے ساتھ مکینک، دکاندار اور مزدور کے طور پر کام کرتے تھے۔ فنڈز کا مسئلہ بھی مسلسل موجود رہا۔ شمیـم خود پہلے بتا چکے ہیں کہ کلب کو چلانے میں مدد کے لیے انہیں اپنی اہلیہ کے زیورات تک رہن رکھنے پڑے تھے۔
بعد میں کلب نے نوجوانوں کے لیے ایک پروگرام شروع کیا اور 2020 اور 2022 میں آئی ایف اے شیلڈ بھی جیتی۔ کلب کے عروج نے خطے کے نوجوان فٹبال کھلاڑیوں کے لیے آگے بڑھنے کا ایک راستہ بھی بنایا۔
فٹبال کی کہانی ٹی وی ڈراما بن گئی
’ریئل کشمیر فٹبال کلب‘ سیریز اس سفر کو دو مرکزی کرداروں کے ذریعے پیش کرتی ہے۔ صحافی سہیل اور شیشیر نامی تاجر کشمیر میں ایک پیشہ ور فٹبال ٹیم بنانے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ شیشیر کا کردار منوج کول جبکہ سہیل کا کردار محمد زیشان ایوب نے نبھایا ہے۔
یہ سیریز 9 دسمبر 2025 کو سونی لِیو پر ریلیز ہوئی۔ اس کی ہدایت کاری مہیش ماتھائی اور راجیش ماپوسکر نے کی، جبکہ اسے ماتھائی، سیماب ہاشمی، امنگ ویاس، دھرو نارنگ اور دانش رینزو نے لکھا ہے۔ کاسٹ میں ابھیشانت رانا بھی شامل ہیں۔
کول نے ایمی نامزدگی کا خیرمقدم کرتے ہوئے انسٹاگرام پر لکھا، ”ٹیم آر کے ایف سی کو بہت بہت مبارک ہو۔“
سیریز کی ریلیز سے قبل کول نے اسے انسانی جذبے اور فٹبال کی کہانی قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک کشمیری ہونے کی حیثیت سے یہ کہانی ان کے لیے خاص اہمیت کی حامل ہے اور یہ حوصلے، خوابوں اور اس یقین کے بارے میں ہے کہ تبدیلی ممکن ہے۔
ایوب نے بھی اس کہانی کو دوستی، یقین اور عزم کا جشن قرار دیا تھا۔ ان کے مطابق کہانی کے مرکزی کرداروں نے صرف ایک فٹبال کلب ہی نہیں بنایا بلکہ اس سے کہیں زیادہ کچھ تخلیق کیا۔
سیریز بنانے والوں کے مطابق یہ حقیقی کلب کے ابتدائی سفر سے متاثرہ ایک افسانوی انداز میں پیش کی گئی کہانی ہے۔ ایمی نامزدگی کے بعد ڈائریکٹر اور شو رنر مہیش ماتھائی نے کہا کہ کلب کی حقیقی کہانی دوسرے سیزن کے لیے بھی مواد فراہم کرسکتی ہے۔
ریئل کشمیر ایف سی کی کہانی مرحوم سندیپ چاٹو سے بھی گہرا تعلق رکھتی ہے، جو شمیـم کے ساتھ مل کر کلب کے شریک بانی تھے۔ چاٹو کا دسمبر 2023 میں 57 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے کے بعد گڑگاؤں میں انتقال ہوگیا تھا۔ پسماندگان میں ان کی والدہ، اہلیہ اور دو بچے شامل تھے۔
کلب کی تعمیر میں ان کا کردار اس کہانی کا حصہ ہے جس کے پس منظر میں ایمی کے لیے نامزد ہونے والی یہ سیریز بنائی گئی۔ مہیش ماتھائی نے چاٹو اور معراج کو سیریز کے مرکزی افسانوی کرداروں کے لیے حقیقی زندگی کی شخصیات قرار دیا ہے۔
شمیـم کے لیے ایمی نامزدگی اس سفر کی عکاس ہے جو تباہ کن سیلاب کے بعد کشمیر میں فٹبال کی ایک چھوٹی سی کوشش سے شروع ہوا اور بالآخر بین الاقوامی اسکرین تک پہنچنے والی کہانی بن گیا۔ سیریز کے گرد بڑھتی توجہ کے ساتھ کلب کا میدان میں سفر بھی جاری رہا۔
سال2025-26 آئی لیگ میں ریئل کشمیر لیگ مرحلے میں 10 ٹیموں میں آٹھویں نمبر پر رہا۔ سیزن مکمل ہونے کے بعد دستیاب ٹیبل کے مطابق کلب نے نو میچوں میں آٹھ پوائنٹس حاصل کیے۔
کلب کی مہم میں سیزن کے آخری مرحلے میں کچھ نمایاں فتوحات بھی شامل رہیں، جن میں گوکولم کیرالا کے خلاف 6-2، سری نڈی دکن کے خلاف 2-0 اور ایزوال کے خلاف اس کے ہوم گراؤنڈ پر 2-1 کی فتح شامل ہے۔
2025-26 کا مکمل سیزن ختم ہونے کے بعد دستیاب لیگ ٹیبل میں ریئل کشمیر آٹھ پوائنٹس کے ساتھ آٹھویں نمبر پر ہے۔ وہ گول کے فرق کی بنیاد پر گوکولم کیرالا سے آگے اور نام دھاری سے اوپر ہے۔
شمیـم کے لیے خود نامزدگی ہی ایک بڑی پہچان ہے۔ انہوں نے کہا، ”صرف اس فہرست میں شامل ہونا ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ ہم پہلے ہی جیت چکے ہیں۔“
”کشمیر جیت گیا ہے۔“
یہ بھی پڑھیں:
رئیل کشمیر کی حقیقی کہانی پر مبنی سیریز کا ٹیزر جاری، فٹبال شائقین میں جوش و خروش