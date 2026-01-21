کشمیر کی معروف آبی پناہ گاہ ہوکرسر کی ڈیمارکیشن شروع

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر کی معروف آبی پناہ گاہ ہوکرسر کی ڈیمارکیشن شروع
محکمہ مال نے تجاوزات اور کھدائی جیسے خطرات سے بچاؤ کے لیے ہوکرسر ویٹ لینڈ کی حد بندی کا عمل شروع کر دیا ہے۔
Published : January 21, 2026 at 5:00 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت نے سرینگر کے مضافاتی علاقے میں واقع معروف آبی پناہ گاہ ’ہوکرسر ویٹ لینڈ‘ کی حد بندی (ڈیمارکیشن) کا عمل شروع کر دیا ہے۔ یہ ویٹ لینڈ سال 2005 میں ’’رامسر سائٹ‘‘ کے طور پر درج کی گئی تھی۔ گزشتہ برسوں کے دوران ہوکرسر کا رقبہ تجاوزات کی وجہ سے کافی سکڑ چکا ہے اور اسے ماحولیاتی نقصانات کے خدشات بھی لاحق رہے ہیں۔
سردیوں کے ایام کے دوران لاکھوں کی تعداد میں یہاں موسمی (مہاجر) پرندے آتے ہیں اور عارضی رہائش اختیار کرتے ہیں۔ درجنوں اقسام کے پرندے 13.75 مربع کلومیٹر پر پھیلے اس ویٹ لینڈ کو سرما میں اپنا مسکن بناتے ہیں۔ ’’ویٹ لینڈز کی ملکہ‘‘ تصور کی جانے والی اس آبی پناہ گاہ کا بیشتر حصہ بڈگام میں واقع ہے تاہم یہ جموں و کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سرینگر سے صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔
جموں کشمیر کے محکمہ مال نے ہوکرسر ویٹ لینڈ اور اس سے ملحقہ ’نمبلی نارکرہ ریزرو‘ کی حد بندی کے لیے 16 رکنی ٹیم تشکیل دی ہے، اس ٹیم میں مختلف محکموں کے افسران کو شامل کیا گیا ہے۔ ضلع بڈگام کے اسسٹنٹ کمشنر ریونیو نے ٹیم کو فیلڈ سروے انجام دیکر ویٹ لینڈ کی حدود کو واضح طور پر نشان زد اور متعین کرنے کی ہدایت دی ہے۔
حکام کے مطابق یہ علاقہ محفوظ ماحولیاتی اور حیاتیاتی تنوع کا مسکن ہے، تاہم اسے تجاوزات اور مٹی کی کان کنی جیسے مسائل درپیش ہیں۔ محکمہ جنگلات کے ایک رینج آفیسر کی قیادت میں تشکیل دی گئی اس ٹیم میں محکمہ مال اور محکمہ جنگلات کے افسران شامل ہیں، جو اپنی رپورٹ اسسٹنٹ کمشنر ریونیو بڈگام، جن کے دائرہ اختیار میں ہوکر سر واقع ہے، کو پیش کریں گے تاکہ ’’ویٹ لینڈ کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔‘‘
حکام کے مطابق حد بندی کے عمل میں ریونیو ریکارڈ کی تصدیق، حدود کی جانچ، جیو ریفرنسنگ، ویٹ لینڈ علاقوں کی نشاندہی اور زمین کی ملکیت سے متعلق ابہام کو دور کرنا شامل ہوگا، تاکہ ’’ویٹ لینڈ کو قانونی اور عملی طور پر تجاوزات اور غیر منظم سرگرمیوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔‘‘
ہوکرسر ویٹ لینڈ کی پہلی حد بندی 1935 میں کی گئی تھی، جسے 1946 میں باقاعدہ نوٹیفائی کیا جا چکا ہے۔ سماجی اور ماحولیاتی کارکنوں کا الزام ہے کہ تجاوزات کے باعث ویٹ لینڈ کا رقبہ 13 مربع کلومیٹر سے گھٹ کر تقریباً 10 مربع کلومیٹر رہ گیا ہے، تاہم سرکاری حکام تجاوزات کی تردید کرتے ہوئے اس کے تحفظ اور بحالی کے اقدامات کا دعویٰ کرتے آ رہے ہیں۔
رامسر ویب سائٹ کے مطابق ہوکرسر ایک قدرتی، اور سال بھر پانی سے بھری رہنے والی آبی پناہ گاہ ہے اور یہ دریائے جہلم کے طاس سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ کشمیر میں باقی رہ جانے والی سرکنڈوں والی واحد آبی پناہ گاہ ہے اور 68 اقسام کے آبی پرندوں کی بھی گزرگاہ ہے، جن میں سائبیریا، چین، وسطی ایشیا اور شمالی یورپ سے آنے والے بڑے بگلے، گریٹ کریسٹڈ گریب، لِٹل کارمورینٹ، کامن شیلڈک، ٹفٹڈ ڈک اور نایاب وائٹ آئیڈ پوچارڈ شامل ہیں۔
ویب سائٹ کے مطابق یہ ویٹ لینڈ مچھلیوں کے لیے خوراک، افزائش اور پرورش کا اہم مرکز ہے، جبکہ مختلف اقسام کے آبی پرندوں کے لیے خوراک اور افزائش کی جگہ بھی فراہم کرتی ہے۔ یہاں ٹائفا، فرگمائٹس، الیوکریس، ٹراپا اور نمفائیڈز جیسی دلدلی نباتات بھی پائی جاتی ہیں۔
چند برس قبل جموں و کشمیر حکومت نے ویٹ لینڈ میں پانی کی سطح برقرار رکھنے کے لیے ’’واٹر اِن لیٹ سسٹم‘‘ تعمیر کیا تھا جس کا مقصد ’’مہاجر پرندوں اور دیگر آبی حیات کو سہارا‘‘ دینا ہے۔ تاہم، سول سوسائٹی تنظیم انوائرمنٹ پالیسی گروپ نے حال ہی میں وزیر اعلیٰ جموں و کشمیر عمر عبداللہ کی توجہ اس جانب مبذول کرائی کہ ’’ویٹ لینڈ سے دھان کی کاشت اور دیگر مقاصد کے لیے پانی نکالا جا رہا ہے۔‘‘
یہ بھی پڑھیں: