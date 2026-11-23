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کشمیر کی تجارت کو نئی رفتار، سرینگر سے پانچ بڑے شہروں تک ایکسپریس سروس
تاجروں، دستکاروں نے اس سروس کا خیر مقدم کیا ہے تاہم انہوں نے مناسب کرایہ مقرر کرنے پر زور دیا ہے۔
Published : November 23, 2026 at 4:06 PM IST
سرینگر: کشمیر کے میوہ کاشتکاروں، کرکٹ بیٹ سازوں، دستکاروں اور دیگر کاروباری افراد کو تیز رفتار فضائی کارگو سہولت سے فائدہ پہنچنے کی توقع ہے۔ اس نئی ایکسپریس ڈیلیوری سروس کے تحت سرینگر سے بھیجی جانے والی اشیا ملک کے پانچ بڑے شہروں تک 24 گھنٹوں کے اندر پہنچائی جا سکیں گیں۔
یہ سروس "بلیو ڈارٹ ایکسپریس لمیٹڈ" نے شروع کی ہے، جس کا مقصد ایکسپریس لاجسٹکس نیٹ ورک کو وسعت دے کر کشمیر کی ملکی اور بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی کو بہتر بنانا ہے۔
اس پہل کا مقامی کاروباری نمائندوں اور میوہ تاجروں نے خیرمقدم کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تیز رفتار نقل و حمل سے کشمیر کے کاروباریوں خاص کر میوہ صنعت اور دستکاری سے وابستہ افراد کو ملک بھر کی منڈیوں تک رسائی حاصل کرنے میں مدد اور آسانی مل سکتی ہے۔ تاہم، انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ عام تاجروں اور کاشتکاروں کے لیے اس سہولت سے فائدہ اٹھانا اسی صورت ممکن ہوگا جب اس کے کرائے مناسب ہوں اور سامان کی ترسیل مقررہ وقت پر یقینی بنائی جائے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے اننت ناگ سے تعلق رکھنے والے ایک میوہ تاجر اور کاشتکار، سہیل احمد، نے اس پہل کا خیرمقدم کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فضائی راستے سے نقل و حمل کے ذریعے کشمیر کی تازہ پیداوار (فروٹس)کو بہتر حالت میں اور کم وقت میں ملک بھر کی منڈیوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔
ہائی وے کی رکاوٹ
انہوں نے مزید کہا کہ خراب موسمی حالات کے دوران نقل و حمل میں تاخیر، خاص طور پر سرینگر جموں قومی شاہراہ (NH-44) پر میوہ کی ترسیل میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں کاشتکاروں اور تاجروں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سڑک پر ٹریفک معمول کے مطابق چلنے کے باوجود کشمیر سے سیب اور دیگر پیداوار کو دہلی، کانپور، ممبئی اور راجستھان کی منڈیوں تک پہنچنے میں کئی دن لگ جاتے ہیں۔
سہیل کے مطابق طویل سفر، خاص طور پر زیادہ درجہ حرارت کے دوران، میوہ کے معیار کو متاثر کرتا ہے اور اس کے وقت سے پہلے پکنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کاشتکاروں اور تاجروں کو اپنی پیداوار کی کم قیمت ملتی ہے۔
مؤثر کارگو نظام
انہوں نے مزید کہا کہ "ایک مؤثر فضائی کارگو نظام سڑک کے راستے نقل و حمل کا متبادل فراہم کر سکتا ہے، جس سے تازہ میوہ کم وقت میں دور دراز کی منڈیوں تک پہنچ سکے گا۔" اس کے علاوہ ان علاقوں میں بھی کاروبار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے جہاں سڑک کے ذریعے سامان پہنچانا مشکل یا وقت طلب ہوتا ہے۔
مناسب کرایہ
تاہم، انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس سروس کے لیے ایک واضح اور مقررہ شیڈول ہونا چاہیے اور سامان کی ترسیل کے کرائے بھی مناسب ہونے چاہئیں۔ سہیل نے کہا، ’’اگر فضائی کارگو سروس وقت کی پابند، قابلِ اعتماد اور سستی ہوگی تو کاشتکار اور تاجر روایتی سڑک کے راستوں کے بجائے فضائی نقل و حمل کو ترجیح دے سکیں گے۔‘‘
کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (کے سی سی آئی) کے سابق صدر اور قالین تاجر شیخ عاشق نے بھی اس پہل کا خیرمقدم کیا، تاہم انہوں نے مناسب اور مسابقتی نرخ مقرر کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
انہوں نے کہا کہ اس سروس کو کاروباری افراد کے لیے ایک ضرورت سمجھا جانا چاہیے، نہ کہ کوئی ایسی سہولت جو صرف آسائش کے طور پر دستیاب ہو، خاص طور پر کشمیر جیسے جغرافیائی طور پر مشکل خطے میں کام کرنے والے تاجروں کے لیے۔ عاشق نے کہا:"ہم اس پہل کا خیرمقدم کرتے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے نرخ مناسب رکھے جائیں۔ انہیں مارکیٹ میں موجود دیگر سہولتوں کا مقابلہ کرنا ہوگا اور یہ یقینی بنانا ہوگا کہ یہ سروس واقعی لوگوں کے کام آئے، نہ کہ محض ایک مہنگی سہولت بن کر رہ جائے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ بہتر لاجسٹکس سہولتوں سے جموں و کشمیر کے تمام کاروباری شعبوں کو فائدہ پہنچے گا اور خطے کے تجارتی رابطوں کو مضبوط بنانے کے لیے اس طرح کے مزید اقدامات کیے جانے چاہئیں۔
کشمیر کوریئر اینڈ کارگو ایسوسی ایشن (کے سی سی اے) کے صدر اور سرینگر میں بلیو ڈارٹ ایکسپریس کوریئر سروس چلانے والے ظہور احمد قریشی نے بتایا کہ نئی ڈیلیوری سروس آئندہ دو دنوں میں شروع ہو جائے گی۔ قریشی نے کہا کہ کمپنی نے سرینگر ہوائی اڈے پر انڈیگو کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تاکہ سامان کی تیز رفتار ترسیل ممکن بنائی جا سکے۔
'صرف 24گھنٹوں میں ترسیل'
اس انتظام کے تحت سرینگر سے بھیجے جانے والے سامان کو انڈیگو کی آخری پرواز کے ذریعے دہلی پہنچایا جائے گا۔ دہلی ہوائی اڈے پر سامان کو آگے کی ترسیل کے لیے بلیو ڈارٹ کی پروازوں کے حوالے کیا جائے گا، جہاں سے اسے متعلقہ مقامات تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس انتظام کا مقصد ملک کے بڑے شہروں تک 24 گھنٹوں کے اندر سامان کی ترسیل ممکن بنانا ہے۔
قریشی نے کہا، ’’فی الحال ہمیں بلیو ڈارٹ کے طیاروں کو سرینگر لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کام تجارتی پروازوں کے ذریعے انجام دیا جائے گا۔ پہلے سرینگر ہوائی اڈے کے کارگو مرکز میں پہنچنے والے سامان کو عموماً اگلے دن روانہ کیا جاتا تھا۔ اب ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ یہ سامان اسی دن ملک کے تمام بڑے شہروں تک پہنچ جائے۔"
انہوں نے مزید کہا، "سیب کی فصل کے موسم میں جب سامان کی ترسیل میں اضافہ ہوگا تو ہم بلیو ڈارٹ کے چارٹر طیاروں کو سرینگر ہوائی اڈے پر اتارنے کے لیے خصوصی اجازت طلب کریں گے۔"
قریشی کے مطابق، تیز رفتار لاجسٹکس نیٹ ورک سے کئی شعبوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ان میں طبی سامان، جلد خراب ہونے والی اشیا، قالین، تازہ میوہ، زعفران، کرکٹ بیٹ اور کشمیر میں تیار ہونے والی دیگر دستکاری کی مصنوعات کی ترسیل شامل ہے۔
انہوں نے بتایا کہ گاہک اور کاروباری افراد اس سروس کے ذریعے اپنے سامان کی بکنگ پہلے ہی کر سکتے ہیں۔ دن کے وقت بک کیے جانے والے سامان کو اسی دن روانہ کیا جائے گا۔
کمپنی کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق، اس سروس کے آغاز میں جموں و کشمیر میں قائم کیا گیا اس کا پہلا سروس سینٹر بھی معاون ثابت ہوگا۔ اس مرکز کا مقصد مقامی کاروباری اداروں اور عام لوگوں کو کمپنی کے ایکسپریس ڈیلیوری نیٹ ورک اور ملک گیر لاجسٹکس نظام تک رسائی فراہم کرنا ہے۔
بلیو ڈارٹ کے منیجنگ ڈائریکٹر بالفور مینوئل نے کہا کہ بہتر فضائی رابطے سے مقامی کاروباری اداروں کو کمپنی کے ایسے نیٹ ورک کے ذریعے ملک بھر اور بین الاقوامی منڈیوں میں اپنے گاہکوں تک پہنچنے میں مدد ملے گی، جو 220 ممالک اور خطوں تک پھیلا ہوا ہے۔
انہوں نے کہا کہ قابل اعتماد لاجسٹکس سہولتوں سے کاروباری اداروں کو اپنی پیداوار بڑھانے، وسیع منڈیوں تک رسائی حاصل کرنے اور جموں و کشمیر میں روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کی حوصلہ افزائی مل سکتی ہے۔
بلیو ڈارٹ کے چیف کمرشل آفیسر دیپنجن بنرجی نے کہا کہ اس پہل کا مقصد چھوٹے کاروباری اداروں کو ایکسپریس لاجسٹکس کی بہتر سہولت فراہم کرنا اور بڑی منڈیوں میں مقابلہ کرنے کے قابل بنانا ہے۔
کمپنی کے مطابق، اس سروس سے پشمینہ بُننے والوں، دستکاروں، قالین سازوں، کرکٹ بیٹ بنانے والوں، سیب کاشتکاروں، تازہ اور کٹے ہوئے پھولوں کے کاروباریوں، زعفران پیدا کرنے والوں اور خشک میوہ جات کے تاجروں کو فائدہ پہنچنے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ ای کامرس سے وابستہ فروخت کنندگان، خوردہ فروشوں اور دیگر چھوٹے و درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو بھی اس سے مدد ملے گی۔
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