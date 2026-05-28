سدھرا میں انہدام کا حکم کس نے دیا: وزیر جنگلات نے کہا ایل جی، چیف سکریٹری اور محکمہ جنگلات کو 'کوئی معلومات نہیں'
وزیر پریشان ہیں کہ انہدام کیسے ہوا جب حکومت میں کسی نے حکم نہیں دیا تھا۔
Published : May 28, 2026 at 5:51 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر کے جنگلات کے وزیر جاوید احمد رانا نے جمعرات کو کہا کہ لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ اور بیوروکریٹس کا جموں کے سدھرا میں گجر اور بکروال برادریوں کے گھروں کو انہدامی مہم میں کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ بیان ایک ہفتے کے بعد سامنے آیا ہے جب اس واقعے کے بعد ایک بڑا تنازعہ پیدا ہو گیا۔
رانا جن کے پاس جنگلات اور قبائلی امور کا قلمدان ہے، نے کہا کہ انہوں نے لوک بھون اور جموں و کشمیر کے چیف سکریٹری اتل ڈلو سے معلومات طلب کی ہیں، اور انہیں بتایا گیا کہ دونوں دفاتر کو مسمار کرنے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔
"میں نے اپنے محکمہ (محکمہ جنگلات) کے اعلیٰ حکام سے اس بارے میں دریافت کیا اور بتایا گیا کہ انہیں اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہیں۔ میں نے لوک بھون (ایل جی منوج سنہا کی سرکاری رہائش گاہ) پر فون کیا اور چیف سکریٹری سے بھی اس بارے میں پوچھا۔ مجھے بتایا گیا کہ انہیں اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے اور نہ ہی محکمہ ریونیو نے انہدام کا کوئی حکم دیا ہے،" رانا نے جموں کے رائیکا بانڈی، جموں شہر کے باہر متاثرین سے ملاقات کرتے ہوئے کہا۔ گزشتہ ہفتے یہاں گجر اور بکروال برادریوں سے تعلق رکھنے والے 40 مکانات کو مسمار کر دیا گیا تھا۔
رانا نے کہا یہ سب کیسے ہوا جب حکومت میں کسی نے انہدام کا حکم نہیں دیا؟ میں نے حقائق کا پتہ لگانے اور یہ جاننے کے لیے حکام کی دو تحقیقاتی ٹیمیں تشکیل دی ہیں کہ یہ واقعہ کس کے کہنے پر ہوا"۔
ایک تحقیقاتی ٹیم کی قیادت محکمہ قبائلی امور کے ڈائریکٹر ممتاز علی کریں گے اور اس کی مدد تین دیگر حکام کریں گے۔ دوسرے کی سربراہی سینئر افسر راجندر سنگھ تارا کریں گے، جس میں ایڈیشنل کمشنر آف ریونیو (اے سی آر) جموں اور ڈویژنل فارسٹ آفیسر (ڈی ایف او) جموں ممبر ہوں گے۔ ان ٹیموں سے کہا گیا ہے کہ وہ ایک ہفتے میں اپنی رپورٹ پیش کریں۔
قبائلی امور کا محکمہ جموں و کشمیر میں جنگلات کے حقوق کے قانون کو نافذ کرنے کا نوڈل محکمہ ہے۔ وزیر نے کہا، "قبائلی امور کی کمیٹی اس واقعے میں جنگلات کے حقوق ایکٹ کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کرے گی اور اس بات کا بھی جائزہ لے گی کہ اس واقعے میں فارسٹ رائٹس ایکٹ کا احترام کیوں نہیں کیا گیا"۔ انہوں نے بدھ کے روز عیدالاضحی کے روز رائکا بانڈی کا دورہ کیا اور متاثرین کو انصاف کی یقین دہانی کرائی۔
رانا نے کہا کہ سدھرا میں انہدام نے ایف آر اے کی "صاف خلاف ورزی"کی۔ انہوں نے کہا کہ آدیواسی گزشتہ 50 سالوں سے ناانصافی کا سامنا کر رہے ہیں۔ "پی ڈی پی-بی جے پی حکومت کے دوران تین آدیواسی نوجوانوں کا قتل کیا گیا تھا۔ لیکن یہ پہلا موقع ہے جب ایف آر اے کی مبینہ خلاف ورزیوں اور آدیواسیوں کے خلاف دیگر مظالم کی تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ ایف آر اے کی خلاف ورزی کرنے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔
ایف آر اے کو جموں و کشمیر میں 2020 میں نافذ کیا گیا تھا۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے ایک سال بعد اور پورے ہندوستان میں اس کے نفاذ کے 14 سال بعد۔
اس سال فروری میں رانا نے رپورٹ کیا کہ ایف آر اے کے تحت جموں و کشمیر بھر میں 41,944 دعوے موصول ہوئے ہیں۔ ان میں سے 28,925 انفرادی جنگل کے حقوق کے لیے تھے اور 13,019 یو ٹی کے 20 اضلاع میں کمیونٹی فارسٹ کے حقوق کے لیے تھے۔ لیکن گجر اور بکروال کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ محکمہ جنگلات نے ان میں سے کسی دعوے کو قبول نہیں کیا ہے۔
محکمہ جنگلات کے ایک سینئر اہلکار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ انہوں نے ایف آر اے کے تحت تمام دعووں کو منظور کر لیا ہے اور ان کا تصفیہ کر دیا ہے۔ اہلکار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ محکمہ میں کوئی زیر التواء دعوے نہیں ہیں، لیکن نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی۔
قبائلی کارکن زاہد پرویز چودھری نے کہا کہ اگر جموں و کشمیر میں ایف آر اے کو اس کی حقیقی روح کے ساتھ لاگو کیا جاتا ہے تو جنگلاتی علاقوں سے قبائلیوں کی بے دخلی اور ان کے گھروں کو مسمار کرنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ جموں خطہ میں گجروں اور بکروالوں کے خلاف مظالم بند ہوں گے۔ چودھری نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ایک بار جب ایف آر اے مکمل طور پر نافذ ہو جائے گا، تو قبائلیوں کے خلاف تمام متنازعہ اور سیاسی بیان بازی بھی بند ہو جائے گی۔ چودھری جموں و کشمیر میں ایف آر اے پر بھی تحقیق کر رہے ہیں۔