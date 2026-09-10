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کشمیر فلم فیسٹیول سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے: وزیراعلیٰ عمر عبداللہ
عمر عبداللہ نے کہا کہ ’ہم سینما کو محض تفریح کے طور پر نہیں بلکہ ایک باقاعدہ صنعت کے طور پر دیکھ رہے ہیں‘۔
Published : September 10, 2026 at 6:06 PM IST
سرینگر : مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کی گرمای راجدہانی سرینگر میں آج جموں و کشمیر کے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے منگل کو کہا کہ جموں و کشمیر کا بین الاقوامی فلم فیسٹیول وادی میں فلموں کی شوٹنگ کے ذریعے نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ سرینگر کے ایس کے آئی سی سی میں منعقدہ پہلے بین الاقوامی فلم فیسٹیول آف جموں و کشمیر (آئی ایف ایف جے کے) کے موقع پر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہاکہ حکومت فلمی صنعت کو یہ یاد دلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ سوئٹزرلینڈ اور دیگر غیر ملکی مقامات سے پہلے کشمیر میں فلموں کی شوٹنگ ہوا کرتی تھی۔
وزیراعلیٰ نے کہاکہ "ہم فلموں کی شوٹنگ دوبارہ کشمیر میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے مقامی سطح پر روزگار پیدا ہوگا اور معیشت کو فروغ ملے گا۔" عمر عبداللہ نے کہا کہ جامع جموں و کشمیر فلم پالیسی کے تحت حکومت نے جموں و کشمیر کو فلم سازوں کے لیے سازگار مقام میں تبدیل کیا ہے۔ اس کے تحت شوٹنگ کے دنوں اور مقامی اخراجات سے منسلک خاطر خواہ مالی مراعات، مقامات کی منظوری اور سکیورٹی اجازت ناموں کے لیے مخصوص آن لائن پورٹل کے ذریعے سنگل ونڈو کلیئرنس، جبکہ مقامی فنکاروں، تکنیکی ماہرین اور عملے کو ملازمت دینے والی پروڈکشنز کے لیے اضافی مراعات فراہم کی جا رہی ہیں۔
عمر عبداللہ نے کہاکہ "ہم سینما کو محض تفریح کے طور پر نہیں بلکہ ایک باقاعدہ صنعت کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جو روزگار پیدا کرتی ہے، نوجوان صلاحیتوں کو پروان چڑھاتی ہے اور دنیا بھر کی ثقافتوں کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ حکومت سینماٹوگرافرز، لائن پروڈیوسرز، ساؤنڈ انجینئرز اور اداکاروں سمیت مقامی افرادی قوت کو مضبوط بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ پوسٹ پروڈکشن سہولیات، آلات کے مراکز، اسٹوڈیوز اور فلمی تعلیم کے اداروں میں بھی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔
وزیراعلیٰ نے فلم سازوں پر زور دیا کہ وہ مقامی صلاحیتوں کو ترجیحی بنیادوں پر ملازمت دیں اور جموں و کشمیر کے بھرپور ورثے کو اپنی فلموں میں اجاگر کریں۔ انہوں نے قومی اور بین الاقوامی مندوبین سے کہا، "اپنے ساتھی فلم سازوں کو بتائیں کہ جموں و کشمیر کھلا، محفوظ، متحرک ہے اور آپ کی فلمی ٹیموں کے استقبال کے لیے پُرجوش ہے۔"
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واضح رہے کہ تین روزہ فلم فیسٹیول کو جموں و کشمیر حکومت اور محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کی حمایت حاصل ہے۔ فیسٹیول میں 135 منتخب فلمیں شامل ہیں اور یہ 10 ستمبر کو اختتام پذیر ہوگا۔