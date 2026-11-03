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کشمیر میں پہلی بار بلیو بیریز کی فصل کا تجربہ
جموں و کشمیر کے سوپور میں دو کنال زمین پر بلو بیری کے تقریبا پانچ سو پودے لگائے گئے ہیں۔
Published : November 3, 2026 at 12:31 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات) شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ سوپور میں کسان میوہ صنعت کے ساتھ برسوں سے وابستہ ہے ،بارہمولہ کے کارچکھ کریری کے ایک نوجوان نے ایک منفرد پہل کے تحت اپنے سیب کے باغ میں بلو بیری کے پودے لگائے ہیں اور اس نوجوان کے مطابق وہ اس قسم کا تجربہ پہلی بار کشمیر میں کرنے جا رہا ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے نمائندے سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے فیاض احمد نے کہا کہ اگر چہ بارہمولہ میں زیادہ تر لوگ سیب کے ساتھ منسلک ہے، لیکن میں نے سوچا کہ میں کیونکہ نہ کچھ الگ کرو ،اور میں نے اپنے باغ میں بلو بیری کے پودے لگائے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے دو کنال زمین پر تقریبا پانچ سو پودے لگائے ہیں اور مجھے امید ہے کہ میرا یہ تجربہ کامیاب ہوگا۔
انہوں نے بتایا کہ وہ سیب کے کاروبار میں نقصان کا سامنا کرنے کے بعد کچھ مختلف کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ انٹرنیٹ پر انہیں تلاش کے دوران بلیو بیریز نظر آئیں، جو دوسرے ممالک میں سنہری فصل کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بلو بیری کی کاشت پر تحقیق کی اور ابتدائی طور پر کشمیر کے موسمی حالات کے مطابق ان کی مناسبت کا اندازہ لگانے کے لیے چند پودے خریدے اور اس نے دھیرے دھیرے تجربے کو بڑھایا اور بڑے پیمانے پر کاشت کرنے کا فیصلہ کیا۔
مناسب جانچ اور تسلی بخش نتائج حاصل کرنے کے بعد میں نے اگلے مرحلے پر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے تقریباً دو کنال اراضی پر تقریبا 500 بلیو بیری کے پودے لگائے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ گول پھل بلو بیریز شمالی امریکہ کے ہیں اور اب ان کی تجارتی طور پر کئی ممالک بشمول امریکہ، کینیڈا، چلی اور یورپ کے کچھ حصوں میں کاشت کی جاتی ہے۔ پھل کو اس کے مخصوص ذائقے اور غذائیت کی خصوصیات خاص طور پر اس کے اینٹی آکسیڈینٹ مواد کی وجہ سے اہمیت دی جاتی ہے۔
سیب کی روایتی کاشت کے برعکس، بلو بیری کو مٹی کے مخصوص حالات کی ضرورت ہوتی ہے،انہوں نے کہا کہ کشمیر کا آب و ہوا بلو بیریز کے لیے کافی بہترن ہے اور اس کا مارکیٹ ملک بھارت کے ساتھ ساتھ دنیا میں کافی ہے اور مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں ہم اس میں کافی کامیابی حاصل کر سکتے ہے اور وقت کی ضرورت ہے کہ سرکار کے ساتھ ساتھ متعلقہ محکمہ سامنے آۓ اور اس پر تحقیق کرے۔
اس ضمن میں ڈیٹی ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کشمیر جاوید احمد بٹ نے ای ٹی وی بھارت کو کہا کہ کشمیر بلو بیریز کے لیے کافی بہترن جگہ ہے اور ہیں بھی چاہیے کہ کسان سیب کے علاوہ اپنے باغات میں دوسرے فصل بھی لگائیں اور اس کسان نے جو بلو بیریز کی پہل کی ہے یہ ایک اچھا قدم ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔
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انہوں نے کہا کہ اس بلو بیریز کا کافی سکوپ ہے اور اس کا مارکیٹ بھی دنیا میں اچھا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس فصل کو کشمیر کی مختلف جگہوں پر کیسے پیش کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر چہ ابھی ہم اس پر تجربہ ہی کر رہے ہیں۔ لیکن ہم کو کافی کامیابی مل رہی ہے اور اس کے علاوہ امید ہے کہ آنے والے وقت میں یہ مقامی کسانوں کی آمدانی میں کافی اضافہ کا باعث بنے گا کیونکہ اس فصل کا کافی سکوپ ہے۔