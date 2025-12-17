ETV Bharat / jammu-and-kashmir
عمر عبداللہ کا بجلی کی پیدوار میں کمی کا اعتراف، عوام سے ’بجلی کا منصفانہ استعمال‘ کی اپیل
عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ دریاؤں میں پانی کی کمی کے باعث جموں وکشمیر میں بجلی کی پیداوار تقریبا نا ہونے کے برابر ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 17, 2025 at 6:57 PM IST|
Updated : December 17, 2025 at 7:14 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پن بجلی پیدواری صلاحیت میں انتہائی کمی کا اعتراف کرتے ہوئے عوام سے ’بجلی کے غیر احتیاطی استعمال‘ سے پرہیز کرنے کی بھی اپیل کی۔ سرینگر میں منعقدہ ایک تقریب کے حاشیہ پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا: ’’آبی ذخائر میں پانی کی سطح میں کمی ہونے کے باعث جموں وکشمیر میں بجلی کی پیداوار نا کے برابر ہے۔ بجلی کی پیداواریت میں کمی کے چلتے کٹوتی کرنی پڑ رہی ہے۔ لیکن اس صورتحال کے باوجود متعلقہ محکمے کو واضح ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ غیر اعلانیہ کٹوتی سے پرہیز کریں اور کم سے کم کٹوتی عمل میں لائیں۔‘‘
ای ٹی وی بھارت کے نمائندے کی جانب سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں عمر عبداللہ نے کہا: ’’جموں وکشمیر میں بجلی پیداوار فی الحال نہیں ہو پا رہی ہے۔کیونکہ برفباری اور بارشیں نہیں ہو رہی ہیں جس کے نتیجے میں دریاؤں میں پانی کی سطح نہایت ہی کم ہوگئی ہے۔ وہیں ندی نالے بھی سوکھ گئے ہیں جس کا راست اثر بجلی کی پیداواری صلاحیت پر پڑ رہا ہے اور اس صورتحال کے بیچ کشمیر میں بجلی کٹوتی مجبوری بن گئی ہے۔ تاہم غیر اعلانیہ بجلی کٹوتی نہیں ہونی چائیے اور کم سےکم کٹوتی کی جانے چائیے۔ اس حوالے سے بھی محکمے بجلی کو واضح ہدایات دئیے گئے ہیں۔‘‘
انہوں نے مزید کہا: ’’میں جانتا ہوں کہ کشمیر میں اس وقت شدید سردی ہے۔ گرمی کے آلات کا استعمال ناگزیر ہیں، مگر منصفانہ طریقے سے بھی ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔‘‘ عمر عبداللہ نے لوگوں کو خالی کمروں میں گرمی کے آلات رکھنے، پانی کی بڑی ٹینکس میں بائیلر ڈالنے سے پرہیز کرنے کی اپیل کی۔
عمر عبداللہ نے جموں وکشمیر خاص وادی کے باشندوں سے بجلی کا منصفانہ استعمال کرنے، بجالی کا غیر ضروری استعمال کرنے سے اجتناب کرنے کی اپیل کرتے ہوئے عوام سے کہا کہ کہ ’’ذمہ دار شہری کا ثبوت دیں، ذمہ داری سے بجلی کا استعمال کیجیے اور میں اپنی ذمہ داری نبھا کر عوام کو 24 گھنٹے بجلی فراہم کرنے کا یقین دلاتا ہوں۔‘‘
واضح رہے ہے وادی کشمیر کے شہر و دیہات میں لوگ ’’بجلی کی آنکھ مچولی‘‘ اور ’’غیر اعلانیہ کٹوتی‘‘ کے الزامات عائد کر رہے ہیں جن سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ جبکہ محکمہ بجلی کی جانب سے مشتہر شدہ شیڈول پر بھی محکمہ عمل درآمد کرنے میں ناکام نظر آرہا ہے۔ حتی کہ علاقوں میں محکمہ نے اسمارٹ میٹرز نصب کیے ہیں وہاں بھی محکمہ بجلی صارفین کو شیڈول کے مطابق بجلی فراہم نہیں کر پا رہا ہے۔
صارفین کا کہنا ہے کہ ’’شدت کی سردی میں بجلی کی اشد ضرورت ہوتی ہے، محکمہ بجلی نہ جانے کیوں بجلی فراہم کرنے میں ناکام نظر آرہا ہے؟ جبکہ بجلی فیس میں بے تحاشا اضافہ اور سمارٹ میٹر نصب کرنے کے باوجود برقی رو کی طے شیڈول کے مطابق دستیابی نہیں ہو پارہی ہے، جس سے نہ صرف عام لوگوں خاص کر طلباء بلکہ ایسے مریضوں کو مزید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ آکسیجن کنسنٹریٹرز جیسی بجلی پر چلنے والی مشینوں پر منحصر ہیں۔‘‘
یہ بھی پڑھیں:
کشتواڑ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس میں سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہئے: عمر عبداللہ