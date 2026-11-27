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کشمیر کے آبی ذخائر پر نمایاں تبدیلی کے اثرات کا گواہ کوہ پیما تنویر وانی
معروف کوہ پیما تنویر وانی نے گزشتہ برسوں کے دوران تین سو کشمیری جھیلوں کا مشاہدہ کیا ہے۔
Published : November 27, 2026 at 4:56 PM IST
سرینگر: جنوبی کشمیر کے فلک بوس پہاڑوں میں واقع شیشناگ جھیل، عام سیاحتی راستوں اور پگڈنڈیوں سے دور ایک ایسی قدرتی جھیل ہے جو اپنی خوبصورتی اور مذہبی اہمیت کے باعث کافی مشہور ہے۔ کئی دہائیوں سے شردھالو، کوہ پیما، اور سیاح اس جھیل کا رخ کرتے رہے ہیں، لیکن اب اس جھیل کے ساتھ ساتھ کشمیر کی کئی قدرتی جھیلوں - خاص کر بالائی علاقوں میں واقع جھیلیوں -پر قدرتی ماحول میں تبدیلی کے آثار صاف دکھائی دینے لگے ہیں۔
بیشتر جھیلوں کی طرح شیشناگ میں بھی پانی کی سطح کم ہو رہی ہے، جھیل کو پانی فراہم کرنے والا گلیشیئر تیزی سے سکڑ رہا ہے اور اس کے اردگرد کا نازک قدرتی ماحول بھی بڑھتے ہوئے ماحولیاتی دباؤ کا سامنا کر رہا ہے۔
ان تبدیلیوں کا مشاہدہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک مہم جو -تنویر خان -نے کیا ہے، جو کئی مرتبہ شیش ناگ سمیت کئی جھیلوں کا دورہ کر چکے ہیں۔ شیشناگ کا ان کا آخری دورہ 2023 میں ہوا تھا۔ غالباً وہ آخری مہم جو یا ٹریکر ہیں جنہوں نے 2023 میں اس جھیل کا دورہ کرکے وہاں کی صورتحال کو تصویروں اور دستاویزات کی صورت میں محفوظ کیا۔ ایسے میں ان کے مشاہدات اس لیے بھی اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ بلند پہاڑی علاقوں کے قدرتی ماحول میں تشویش ناک حد تک تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔
تنویر خان نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی بات چیت میں بتایا: "شیشناگ جھیل کا پانی بھی کم ہو رہا ہے۔ آخری مرتبہ جب میں نے اس کی تصویریں لی تھیں تو پانی کی سطح کافی نیچے جا چکی تھی۔‘‘
گلوبل وارمنگ کا اثر
جھیل کے پیچھے کھنزروَن اور کوہ نور کی بلند چوٹیاں اور گلیشیئرز واقع ہیں، جو جھیل کو پانی فراہم کرتے ہیں۔ خان کے مطابق گزشتہ برسوں کے دوران یہ گلیشیئرز بھی سکڑ گئے ہیں، جس کا اثر جھیل میں پانی کی سطح پر پڑا ہے۔ ’’جھیل کے پانی کا زیادہ تر حصہ گلیشیئر سے آتا ہے۔ گلیشیئر سکڑ گیا ہے اور شیشناگ جھیل میں پانی کی سطح کافی نیچے چلی گئی ہے۔ اس کی وجہ گلوبل وارمنگ(گلوبل وارمنگ) ہے۔"
تنویر خان کے نزدیک شیشناگ میں نظر آنے والی تبدیلیاں صرف ایک جھیل تک ہی محدود نہیں بلکہ پورے ہمالیائی خطے میں ہونے والی بڑی ماحولیاتی تبدیلیوں کا حصہ ہیں۔ دور دراز پہاڑی علاقوں میں برسوں تک پیدل سفر اور ایسے قدرتی مقامات کی تصاویر اور معلومات جمع کرنے کے دوران انہوں نے ان تبدیلیوں کا از خود اور زمینی سطح پر مشاہدہ کیا ہے، جن میں سے کئی مقامات عام سیاحتی سرگرمیوں سے دور ہیں۔
جھیل دریافت کرنے کا سنگ میل
اکتوبر 2026 میں خان نے جموں و کشمیر اور لداخ میں پیدل سفر کرکے اپنی 300ویں بلند پہاڑی جھیل دریافت کرنے کا ایک اہم سنگ میل عبور کیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس وقت بھارت میں وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے پیدل سفر کرتے ہوئے 300 ایسی "جھیلوں کی کھوج" کی ہے۔
یہ کامیابی ایک دہائی سے زیادہ عرصے کی مسلسل مہم جوئی، جسمانی محنت اور ذاتی اخراجات کا نتیجہ ہیں۔ خان کے مطابق وہ اب تک 8 ہزار کلومیٹر سے زیادہ پیدل سفر کر چکے ہیں۔ اس دوران انہوں نے کئی جھیلوں اور دور دراز پہاڑی مقامات کا دورہ کیا، جن میں سے بہت سے مقامات سطح سمندر سے 3500 میٹر سے زیادہ بلندی پر واقع ہیں۔ تاہم اس کامیابی کے باوجود ان کے ذہن میں ان قدرتی مقامات کے مستقبل کو لے کر تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔
پانی کی سطح میں کمی کو لیکر تشویش
انہوں نے کہا، ’’مجھے نہیں لگتا کہ ہماری آنے والی نسلیں ان میں سے بہت سے مقامات کو اسی حالت میں دیکھ سکیں گی۔‘‘ ان کے مطابق برسوں کے دوران جن کئی بلند پہاڑی جھیلوں کا انہوں نے دورہ کیا، وہ یا تو مکمل طور پر خشک ہو چکی ہیں یا ان میں پانی کی سطح نمایاں طور پر کم ہوئی ہے۔ انہوں نے ایسے گلیشیئرز بھی دیکھے ہیں جو ان کی ابتدائی مہمات کے دوران کافی بڑے تھے، لیکن اب ان کا حجم بہت کم رہ گیا ہے۔
شیشناگ جھیل کشمیر کی مذہبی اور ثقافتی روایات میں بھی ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ یہ پہلگام سے امرناتھ گپھا تک جانے والے روایتی راستے پر واقع ہے اور ہندو مذہبی روایات کے مطابق بھگوان شیو کے گپھا کی جانب سفر سے منسوب ہے۔ ہندو روایات کے مطابق اسی سفر کے دوران بھگوان شیو نے گپھا میں "امر کتھا" یعنی ہمیشہ زندہ رہنے کا راز بیان کیا تھا۔
امرناتھ یاتریوں کے لیے یہ جھیل ایک دشوار پہاڑی سفر کے دوران محض ایک خوبصورت یا تفریحی مقام نہیں بلکہ امرناتھ یاترا کے مذہبی اور روحانی پس منظر کا بھی اہم حصہ ہے۔ تاہم خان کا ماننا ہے کہ اس جھیل کی اہمیت صرف مذہب تک ہی محدود نہیں ہے۔
مذہب سے پرے
انہوں نے کہا: "جب کوئی شخص وہاں پہنچتا ہے تو ایک خاص روحانی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ میں نے کئی بلند پہاڑی جھیلوں کا دورہ کیا ہے اور ایسی جگہوں پر انسان کو خدا سے ایک خاص تعلق محسوس ہوتا ہے۔ شیشناگ میرے لیے بھی روحانی اہمیت رکھتی ہے۔"
ان کا کہنا ہے کہ ایسے نازک قدرتی ماحول میں کسی بھی قسم کی مداخلت انتہائی احتیاط کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جھیل کے عقب میں واقع گلیشیئرز کا نظام ان کی تشویش کی ایک بڑی وجہ ہے۔ انٹرویو کے دوران جب ان سے گلیشیئر میں ممکنہ دراڑ اور عدم استحکام سے متعلق اطلاعات اور خدشات کے بارے میں پوچھا گیا، جن کے باعث گلیشیئر ٹوٹنے کی صورت میں کسی بڑے حادثے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تو خان نے بتایا کہ انہوں نے خود اس گلیشیئر میں دراڑیں اور خلا دیکھے ہیں۔ یہ گلیشیئر سطح سمندر سے تقریباً 4 ہزار سے 4500 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔
نیپال حادثے کی مثال
تاہم انہوں نے اس کے ممکنہ خطرے کا موازنہ نیپال میں پیش آنے والے بڑے گلیشیئر حادثات سے کرنے میں احتیاط برتنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ان کے مطابق نیپال میں گلیشیئرز کا حجم بہت زیادہ ہے اور وہاں کے جغرافیائی حالات بھی مختلف ہیں۔ "اگر یہ گلیشیئر ٹوٹتا ہے تو تباہی شاید نیپال جیسے بڑے پیمانے پر نہ ہو۔ شیشناگ جھیل سے پانی کے اخراج کا راستہ بہت تنگ ہے اور اس کے پیچھے کا جغرافیہ بھی مختلف ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس صورتحال کو نظر انداز کر دیں۔"
انہوں نے زور دیا کہ سب سے پہلے گلیشیئر کی موجودہ حالت کو سمجھنے، ممکنہ خطرات کا جائزہ لینے اور کسی بھی حادثے سے بچاؤ کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ شیشناگ جھیل سے متعلق یہ خدشات ایک ایسے وقت میں مزید اہمیت اختیار کر گئے ہیں جب امرناتھ یاترا کے راستے پر سڑکوں کی تعمیر اور موجودہ راستوں کو چوڑا کرنے کے معاملے پر بھی بحث جاری ہے۔
امرناتھ یاترا کے دو اہم راستے ہیں۔ ایک بالتل سے جبکہ دوسرا پہلگام سے گزرتا ہے۔ بالتل کا راستہ نسبتاً مختصر ہے، جبکہ پہلگام کا راستہ طویل ہے تاہم بالتل سے نسبتاً کن دشوار کن سمجھا جاتا اور پہلگام راستہ خوبصورت پہاڑی مناظر سے ہوکر گزرتا ہے، جن میں ششناگ جھیل بھی شامل ہے۔
خان کے مطابق گزشتہ برسوں کے دوران یاترا کے موجودہ راستے کو چوڑا کیا گیا ہے اور اس نوعیت کا کام پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ بنیادی ڈھانچے میں بہتری ضروری ہو سکتی ہے، خاص طور پر خراب موسم یا طبی ہنگامی صورتحال میں لوگوں کو محفوظ نکالنے اور بچاؤ کارروائیوں کو آسان بنانے کے لیے۔ تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بلند پہاڑی علاقوں میں ترقیاتی کام کرتے وقت وہاں کے قدرتی ماحول کی حساسیت کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔
انہوں نے کہا:"’مجھے امید ہے کہ حکومت نے راستے کی تعمیر اور ترقی کے دوران تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کی ہوں گی۔ ہمالیہ کے نازک قدرتی ماحول کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔" خان کے مطابق ایسے علاقوں میں تعمیراتی کاموں کی منصوبہ بندی انتہائی احتیاط سے ہونی چاہیے تاکہ قریبی گلیشیئرز، قدرتی رہائش گاہوں اور آبی نظام پر منفی اثرات مرتب نہ ہوں۔ ان کی تشویش کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمالیہ کے گلیشیئرز کشمیر کے لیے پانی کا ایک اہم ذریعہ ہیں۔
انہوں نے نشاندہی کی کہ ان پہاڑوں سے نکلنے والے آبی ذخائر اور قدرتی چشمے و ندی نالے وادی کے مختلف علاقوں کو پانی فراہم کرتے ہیں، جن میں لِدر اور سندھ دریا کا نظام بھی شامل ہے۔ ان قدرتی آبی نظاموں میں کسی بڑی تبدیلی کے اثرات صرف پہاڑی علاقوں تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ وادی کے دور دراز علاقوں تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔
شیشناگ جھیل سے متعلق خان کے مشاہدات ان کے ایک ایسے سفر کا حصہ ہیں جو ایک دہائی سے زیادہ عرصہ قبل شروع ہوا تھا۔ انہوں نے 2011 میں پہاڑوں کی سیر اور کھوج کا آغاز کیا اور جموں و کشمیر ماؤنٹینیرنگ اینڈ ہائیکنگ کلب میں شمولیت اختیار کی، جو خطے کی ایک معروف کوہ پیمائی تنظیم ہے۔
اس کلب کے ساتھ وابستگی نے انہیں بلند پہاڑی راستوں اور ہمالیہ کے قدرتی نظام کو قریب سے سمجھنے کا موقع فراہم کیا۔ 2016 میں انہوں نے اپنے ہم خیال دوستوں کے ساتھ مل کر ’’پاتھ فائنڈرز‘‘ کے نام سے ایک گروپ تشکیل دیا۔
ابتدا میں یہ محض ایک دلچسپی تھی، لیکن رفتہ رفتہ یہ ان کا مستقل مشغلہ بن گیا۔ خان نے اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے کہا، ’’2016 کے بعد یہ شوق جنون میں بدل گیا اور پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ہم ہر اتوار پہاڑوں کا رخ کرتے تھے اور اکثر 4 ہزار میٹر سے زیادہ بلندی پر جا کر نئی جگہوں کی کھوج کرتے تھے۔"
مہم جو، ایکسپلورر
خان خود کو ٹریکر کے بجائے ایک مہم جو یا ایکسپلورر کہنا پسند کرتے ہیں۔ ان کے مطابق دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک ٹریکر عام طور پر پہلے سے موجود راستوں پر سفر کرتا ہے، جبکہ ایک ایکسپلورر کا مقصد نئی اور کم معروف جگہوں کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے برسوں تک غیر معروف بلند پہاڑی جھیلوں، وادیوں، پہاڑی درّوں اور دور دراز مقامات کی کھوج میں وقت گزارا ہے۔
اس سے قبل 200 بلند پہاڑی جھیلوں کی کھوج پر انہیں "انڈیا بک آف ریکارڈز" میں بھی جگہ ملی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے 250 جھیلوں کا سنگ میل عبور کیا اور بالآخر 31 اکتوبر 2026 کو 300ویں جھیل تک پہنچ گئے۔
اس کامیابی کے لیے انہیں غیر معمولی جسمانی محنت کے ساتھ ساتھ بھاری مالی اخراجات بھی برداشت کرنے پڑے۔ ان کی بیشتر مہمات کسی اسپانسر کی مدد کے بغیر ذاتی کمائی سے مکمل ہوئی ہیں۔ خان نے کہا، ’’اس طرح کی مہم جوئی کے لیے کوئی اسپانسر نہیں کرتا۔ تمام اخراجات خود ہی برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ یہ کافی مہنگا شوق ہے، لیکن خوش قسمتی سے میں ملازمت کرتا ہوں اور اپنے شوق کو جاری رکھنے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہوں۔"
اہل خانہ کا سپورٹ
اس سفر کے لیے انہیں نظم و ضبط کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی زندگی میں بھی کئی قربانیاں دینی پڑی ہیں۔ دو بچوں کے والد اور شوہر ہونے کے ناطے خان اپنی مہمات جاری رکھنے میں اہل خانہ، دوستوں اور خیر خواہوں کے تعاون کو اہم قرار دیتے ہیں۔
گزشتہ برسوں کے دوران ان کی دلچسپی عام ٹریکنگ سے آگے بڑھ کر ماؤنٹین رننگ، اسپیڈ ہائیکنگ اور اسکائی رننگ تک پھیل گئی ہے۔ انہوں نے آٹھ پہاڑی درّوں پر چڑھائی کے دوران دوڑنے کے چیلنجز بھی مکمل کیے ہیں۔ ان میں رازدان ٹاپ، زوجی لا، سنتھن ٹاپ، مرگن ٹاپ، بانہال ٹاپ، فیکریاں ٹاپ، سادھنا ٹاپ اور زیڈ گلی شامل ہیں۔
ان کے برداشت اور جسمانی طاقت کے امتحان میں رازدان ٹاپ سے داور تک میراتھن اور دراس تک 30 کلومیٹر کی چڑھائی پر دوڑ بھی شامل ہے۔ تصویروں، ویڈیوز اور راستوں کی تفصیلات کے ذریعے انہوں نے کئی ایسے پہاڑی مقامات کو بھی لوگوں کے سامنے متعارف کرایا ہے جو پہلے زیادہ معروف نہیں تھے۔
جہاں شیشناگ جھیل کشمیر کے دور دراز پہاڑی علاقوں کو درپیش ماحولیاتی مسائل کی عکاسی کرتی ہے، وہیں خان کا ماننا ہے کہ وادی کی نسبتاً آسان رسائی والی جھیلوں کی حالت بھی ہمارے لیے ایک اہم سبق رکھتی ہے۔
نگین، ڈل کی بگڑتی حالت
ڈل اور نگین جھیلوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی بگڑتی ہوئی حالت کی پوری ذمہ داری صرف حکومت پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ ان کے مطابق تجاوزات، تعمیرات، آلودگی اور دیگر سرگرمیوں کے ذریعے عام لوگوں نے بھی ان جھیلوں کو نقصان پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔
خان نے بیرون ملک سے آنے والے اپنے ایک دوست کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ ابتدا میں اسے ڈل جھیل کے سامنے والے حصے میں لے گئے، جہاں کا خوبصورت منظر دیکھ کر ان کا دوست کافی متاثر ہوا۔ بعد میں دوست نے جھیل کو اندر سے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن جب وہ کشتی کے ذریعے جھیل کے اندرونی حصے میں پہنچے تو اس کا تجربہ بالکل مختلف تھا۔
خان نے کہا، ’’جب اس نے جھیل کا اندرونی حصہ دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ لوگوں نے اسے کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں۔‘‘ ان کا کہنا ہے کہ اگر کشمیر کی جھیلوں کو محفوظ رکھنا ہے تو حکومتی اقدامات کے ساتھ عوام کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنا ہوگی۔
جھیلوں کا تحفظ ناگزیر
خان کے مطابق ڈل اور نگین جھیلوں کی حالت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ کہیں دور دراز پہاڑی جھیلوں کے ساتھ بھی اسی طرح کی لاپروائی نہ ہو۔ شہری علاقوں کی جھیلوں کے برعکس بلند پہاڑی جھیلوں تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا اور اکثر ان پر اس وقت تک توجہ نہیں دی جاتی جب تک وہاں ماحولیاتی تبدیلیاں واضح طور پر نظر نہ آنے لگیں۔
ان تمام مشکلات کے باوجود خان چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نوجوان پہاڑوں کا رخ کریں اور قدرتی ماحول کو قریب سے دیکھیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ٹریکنگ اور مہم جوئی صرف ان لوگوں تک محدود نہیں رہنی چاہیے جو مہنگا سامان خریدنے یا نجی مہمات کے اخراجات برداشت کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔
انہوں نے سرینگر کے کئی مقامی ایڈونچر کلبوں کا ذکر کیا جو ہر اتوار کم خرچ پر ٹریکنگ کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے نئے لوگ بھی زیادہ پیسے خرچ کیے بغیر پہاڑوں کی سیر کر سکتے ہیں۔
یہ گروپ معمولی فیس وصول کرتے ہیں اور ایک روزہ ٹریکنگ کا انتظام کرتے ہیں، جس سے لوگوں کو قدرتی ماحول دیکھنے، اپنی جسمانی صحت بہتر بنانے اور مہم جوئی میں دلچسپی پیدا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ خان نے کہا، "کئی مقامی کلب اتوار کے روز ٹریکنگ کا اہتمام کرتے ہیں۔ جو لوگ مہم جوئی کا شوق رکھتے ہیں، اپنی صحت بہتر بنانا چاہتے ہیں یا پہاڑوں میں روحانیت کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔"
ادارتی نوٹ: خان کے یہ مشاہدات ایک تجربہ کار پہاڑی مہم جو کے ذاتی تجربات پر مبنی ہیں اور انہیں گلیشیئر کے استحکام سے متعلق سائنسی جائزہ نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ اصل خطرے کا تعین کرنے کے لیے گلیشیئرز کے ماہرین اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ماہرین کی جانب سے تفصیلی تکنیکی جانچ ضروری ہے۔
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