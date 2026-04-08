ایران کے ساتھ امریکی جنگ بندی: وادیٔ کشمیر میں منایا جا رہا ہے جشن، تقسیم کی جا رہی ہیں مٹھائیاں
ایران کے ساتھ امریکی جنگ بندی کے بعد کشمیر پٹاخوں کے درمیان خوشی سے جھوم اٹھا۔
Published : April 8, 2026 at 11:21 AM IST
سری نگر: امریکہ اور ایران کی جانب سے دو ہفتے کی جنگ بندی کے اعلان کے بعد، منگل کو کشمیر میں لوگوں نے پٹاخے پھوڑنے کے ساتھ جشن کا سماں باندھا اور اسے ایران کی 'فتح' قرار دیا۔
کشمیر میں شیعہ اکثریتی علاقوں میں لوگوں نے مقتول آیت اللہ علی خامنہ ای کی تصویریں اٹھا رکھی تھیں۔ وہ سڑکوں پر اکٹھے ہوئے اور ایران پر بمباری اور حملوں کو روکنے کا جشن منانے کا جشن منایا۔
’مجتبیٰ کے نام پر جان بھی قربان‘
’جیت ہماری انشاء اللہ‘ اور ’اللہ اکبر‘ اور ’مجتبیٰ کے نام پر جان بھی قربان ہیں‘ کے نعرے لگاتے ہوئے نئے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای کا حوالہ دیتے ہوئے نوجوانوں نے ایران کی ’جیت‘ کا جشن منانے کے لیے سڑکوں پر پٹاخے برسائے۔
قبل ازیں، جموں و کشمیر اور لداخ کے دو مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں سینکڑوں لوگ 28 فروری کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے قتل کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ تب سے، جموں و کشمیر اور لداخ کے لوگوں نے ایران کو عطیہ میں سونا اور کاروں سمیت اپنی قیمتی چیزیں پیش کیں۔
ایران کے بہادر لوگوں کی بہادری اور جرأت کو سلام
جیسے ہی جنگ بندی کا اعلان کیا گیا، بڈگام اور وادی کے دیگر علاقوں میں شیعہ آبادی خوشی سے جھوم اٹھی اور اسے ایران کی 'فتح' قرار دیا۔ بانڈی پورہ سونواری سے جاوید حسین نے مسلمانوں سے شکرانے کی دعا مانگتے ہوئے کہا کہ "ہم ایران کے بہادر لوگوں کو ان کی بہادری اور جرأت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ 40 دن کی لڑائی کے بعد برائی پر اچھائی کی فتح ہے۔ یہ دن دیکھنا بہت خوشی کی بات ہے۔"
لداخ میں بھی بڑے پیمانے پر جشن
کئی مقامات پر لوگوں کے جمع ہونے کی ویڈیوز میں لوگوں کو ایران کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ لداخ میں جس ریاست نے ایران کے لیے بڑی ریلیاں اور چندہ مہم دیکھی، یہاں لوگوں نے جنگ بندی کو ایران اور اس کے اتحادیوں کے لیے 'بڑی جیت' کے طور پر جشن منایا گیا۔
ایران اور اسلامی مزاحمتی محاذ کے لیے بڑی جیت
کارگل کے ایک ممتاز کارکن اور شیعہ رہنما سجاد کرگیلی نے کہا کہ "یہ ایران اور اسلامی مزاحمتی محاذ کے لیے ایک بڑی جیت ہے جو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑ رہے تھے۔ ان کی حکومت کی تبدیلی یا ایران کے میزائل پروگرام کو تباہ کرنا ناکام ہو گیا ہے اور انہوں نے جنگ بندی کی دس نکاتی تجویز پر بات چیت کو قبول کرتے ہوئے ایران کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں"۔