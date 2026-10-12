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کشمیری معیشت صرف سیاحت پر منحصر نہیں، زراعت اور باغبانی کا حصہ زیادہ: عمر عبداللہ
عمر عبداللہ نے پہاڑی ترقیاتی پالیسی کے لیے اجتماعی مشاورت، ماحول کے تحفظ، زراعت، باغبانی اور سیاحت میں توازن پر زور دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 12, 2026 at 5:56 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پیر کے روز کہا کہ مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر کا ہدف پہاڑی ترقیاتی پالیسی اپنانے والا پہلا ہمالیائی خطہ بننا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ یہ پالیسی الگ تھلگ ہو کر نہیں بلکہ تمام متعلقہ فریقوں سے مشاورت کے بعد تیار کی جانی چاہیے۔
شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی، کشمیر (SKUAST-K) میں پائیدار پہاڑی ترقی سے متعلق 13ویں سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت اس پالیسی کو نافذ کرنے کی خواہش رکھتی ہے، تاہم اس میں خطے کے ماحولیاتی مسائل، معاشی ضروریات اور لوگوں کے روزگار سے جڑے معاملات کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔
وزیر اعلیٰ نے کہا: "حکومت کے نقطۂ نظر سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اس پالیسی کو نافذ کرنا پسند کریں گے، لیکن یہ ضروری ہے کہ پالیسی الگ تھلگ ہو کر نہ بنائی جائے۔"
مجوزہ پالیسی ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہے جب ہمالیائی خطے میں موسم کے بدلتے انداز، برف باری میں بے قاعدگی، بارشوں میں کمی اور ترقیاتی سرگرمیوں اور سیاحت کے باعث ماحول پر بڑھتے دباؤ کے حوالے سے تشویش بڑھ رہی ہے۔ عمر عبداللہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ جموں و کشمیر کے لیے پہاڑی علاقوں کی پائیدار ترقی انتہائی اہم ہے، کیونکہ زراعت اور باغبانی معیشت میں نمایاں حصہ ڈالنے کے ساتھ آبادی کے ایک بڑے حصے کے روزگار کا ذریعہ بھی ہیں۔
سیاحت پر خطے کی معیشت کے زیادہ انحصار کے عام تصور کو چیلنج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ معیشت میں سیاحت کا حصہ زراعت اور باغبانی کے بعد آتا ہے۔ انہوں نے کہا: "جموں و کشمیر سے باہر زیادہ تر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہاں کی معیشت صرف سیاحت کے سہارے ہی چلتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معیشت میں سیاحت کا حصہ تیسرے یا چوتھے نمبر پر ہے۔ زراعت اور باغبانی کا حصہ دیگر شعبوں سے کہیں زیادہ ہے۔"
عمر عبداللہ نے مزید کہا: "ہمارے لیے ماحول کا تحفظ اور پہاڑی علاقوں کی پائیدار ترقی ہمارے وجود کا معاملہ ہے اور ہماری بقا اسی پر منحصر ہے۔" وزیر اعلیٰ کے بیان میں ماحول کے تحفظ اور خطے کی معاشی سلامتی کے درمیان تعلق کو اجاگر کیا گیا، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کا روزگار کھیتی باڑی، پھلوں کی کاشت اور دیگر قدرتی وسائل پر منحصر ہے۔
انہوں نے کہا کہ ماحول کا تحفظ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہو سکتا اور موسمیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے عوام کی زیادہ سے زیادہ شمولیت ضروری ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا: "اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ موسمیاتی تبدیلی جیسے تشویش ناک مسئلے سے کوئی ایک خطہ یا ملک اکیلے نہیں نمٹ سکتا۔"
انہوں نے مزید کہا: "ہم جانتے ہیں کہ ماحول کا تحفظ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ میرا ماننا ہے کہ شہریوں کو بھی قدرتی ماحول کا استعمال احتیاط اور ذمہ داری سے کرنا چاہیے۔"
کشمیر کا بدلتا موسم
وزیر اعلیٰ نے کشمیر میں موسم کے بدلتے انداز کا ذکر کرتے ہوئے بارشوں کی کمی، برف باری میں بے قاعدگی اور گزشتہ چند برسوں کے دوران بادل پھٹنے کے غیر معمولی واقعات کی طرف بھی توجہ دلائی۔ انہوں نے کہا: ’’گزشتہ چند برسوں سے کشمیر میں بارشوں کی کمی اور برف باری میں بے قاعدگی دیکھی جا رہی ہے۔ کشمیر میں بادل پھٹنے کے غیر معمولی واقعات کا ایک سلسلہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔"
ان تبدیلیوں کو ایک نئی حقیقت قرار دیتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ جموں و کشمیر کو معاشی ترقی جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے روزگار کو برقرار رکھنے کے طریقے بھی تلاش کرنے ہوں گے۔ "یہ ایک نئی حقیقت ہے۔ ہم اسی حقیقت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ ترقی کے ساتھ ساتھ اپنے روزگار کو کیسے برقرار رکھا جائے۔ ترقی بھی ضروری ہے۔"
ان کے بیان سے اس چیلنج کی اہمیت واضح ہوئی کہ بنیادی ڈھانچے کی توسیع اور معاشی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کے ساتھ ہمالیہ کے نازک ماحولیاتی نظام کا تحفظ کس طرح یقینی بنایا جائے۔
سیاحت اور ماحول پر بڑھتا دباؤ
سیاحت کے حوالے سے عمر عبداللہ نے تسلیم کیا کہ سیاحوں کی بڑھتی تعداد ماحول کے لحاظ سے حساس مقامات پر دباؤ ڈال سکتی ہے۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ مقامی لوگوں کے معاشی مفادات کو مدنظر رکھے بغیر سیاحوں کی تعداد محدود کرنے جیسے وسیع اقدامات نہیں کیے جانے چاہئیں۔
انہوں نے کہا: "بند کمروں میں سیاحوں کی تعداد محدود کرنے پر بات ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں ہم انہیں ایک محدود تعداد تک نہیں روک سکتے، کیونکہ جموں و کشمیر کے بہت سے خاندان سیاحت کے شعبے پر انحصار کرتے ہیں۔"
وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ بعض سیاحتی مقامات پر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو سنبھالنے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے موجودہ مقبول مقامات سے آگے بھی سیاحت کے مواقع بڑھانے کی ضرورت ہے۔
انہوں نے کہا: "یہ درست ہے کہ ہمارے بعض سیاحتی مقامات میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ زیادہ تعداد میں آنے والوں کو سنبھال سکیں، اس لیے ہمیں سیاحت کے شعبے کو وسعت دینی ہوگی۔" عمر عبداللہ نے سیاحت کے باعث ماحول پر بڑھتے دباؤ کو بھی تسلیم کیا، لیکن اس خیال کو مسترد کیا کہ خطے کے ماحولیاتی مسائل کی واحد وجہ زائرین اور سیاحت ہیں۔
یاترا اور سیاحت
عمر عبداللہ کے مطابق: ’’یہ بھی درست ہے کہ سیاحت کے باعث ماحول پر دباؤ بڑھا ہے، لیکن یہ کہنا بالکل درست نہیں کہ ماحول سے جڑے تمام مسائل صرف یاتریوں اور سیاحت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔"
ان کے بیان سے سیاحت کے انتظام کے لیے ایک وسیع تر حکمت عملی کی ضرورت سامنے آئی، جس میں ہر مقام کی گنجائش کو مدنظر رکھتے ہوئے ان خاندانوں کے معاشی مفادات کا تحفظ بھی کیا جائے جن کی آمدنی سیاحوں سے وابستہ ہے۔
عوام کی ذمہ داری
عمر عبداللہ نے جموں و کشمیر کے لوگوں پر زور دیا کہ وہ ماحول کے تحفظ کی زیادہ ذمہ داری خود اٹھائیں، بجائے اس کے کہ تمام تر ذمہ داری سیاحوں پر ڈال دی جائے۔ انہوں نے کہا: "سیاحوں پر انگلی اٹھانے سے پہلے ماحول کا تحفظ کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔‘‘
انہوں نے مزید کہا: "ہمیں خود بھی جائزہ لینا چاہیے کہ جموں و کشمیر کے لوگ پلاسٹک کے تھیلوں اور دیگر نقصان دہ اشیا کا کتنا استعمال کر رہے ہیں۔" وزیر اعلیٰ کے بیان میں عوام کے طرزِ عمل، پلاسٹک کے استعمال اور کچرے کے انتظام کو بھی ماحول کے تحفظ کے اہم پہلوؤں میں شامل کیا گیا، جن پر حکومتی پالیسی اور سیاحت کی منصوبہ بندی کے ساتھ توجہ دینا ضروری ہے۔
جموں و کشمیر میں پہاڑی ترقیاتی پالیسی تیار کرنے کے تناظر میں اصل چیلنج یہ ہوگا کہ معاشی ترقی، سیاحت، زراعت اور باغبانی کو آگے بڑھانے کے ساتھ خطے کے نازک پہاڑی ماحول کا تحفظ بھی یقینی بنایا جائے۔
عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ پالیسی اجتماعی کوششوں کے ذریعے تیار ہونی چاہیے تاکہ اس میں عوام اور ان شعبوں سے وابستہ لوگوں کے خدشات اور ضروریات کی عکاسی ہو، جن کا روزگار ہمالیائی ماحولیاتی نظام پر منحصر ہے۔
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