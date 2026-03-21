اننت ناگ میں رواں برس 43منشیات فروش گرفتار، 35مقدمات درج، 25ہاٹ اسپاٹس کی نشاندہی
حکام کے مطابق منشیات کے خلاف جاری کارروائیوں میں میڈیکل لائسنس، ڈرائیونگ لائسنس اور گاڑیوں کی معطلی یا منسوخی بھی شامل ہے۔
Published : March 21, 2026 at 6:45 AM IST
اننت ناگ : جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں منشیات کے خلاف مہم کے تحت رواں برزس اب تک نمایاں اور ٹھوس پیش رفت دیکھنے کو ملی ہے، جہاں چار درجن کے قریب منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا وہیں منشیات کے نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے بھی متعدد کوششیں کی گئیں۔
جنوری 2026 سے اب تک نارکوٹک ڈرگز اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹینسز (NDPS) ایکٹ کے تحت 35 مقدمات درج کیے گئے، جن میں 43 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ضلع بھر میں 25 ایسے حساس مقامات (ہاٹ اسپاٹس) کی بھی نشاندہی کی گئی ہے جہاں منشیات کی سرگرمیاں زیادہ پائی جاتی تھیں، اور وہاں خصوصی نگرانی اور کارروائیوں کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔
حکام کی جانب سے فراہم کردہ اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ ضلع میں فُکی ( پوست ) کی غیر قانونی کاشت میں 95 فیصد تک کمی واقع ہوئی ہے، جو ایک بڑی کامیابی تصور کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ سال 2025 کے دوران 523 کنال اراضی پر پھیلی جنگلی بھنگ کی فصل کو بڑے پیمانے پر تلف کیا گیا، جس سے منشیات کی دستیابی کو محدود کرنے میں مدد ملی ہے۔
بحالی اور علاج کے شعبے میں بھی خاطر خواہ پیش رفت ہوئی ہے۔ ڈی ایڈکشن مراکز کے ذریعے 2026 کے ابتدائی مہینوں میں 150 سے زائد منشیات کے عادی افراد کو علاج، مشاورت اور بحالی کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں، جس کا مقصد متاثرہ افراد کو معاشرے کا مفید اور پُر وقار شہری بنانا ہے۔
انتظامیہ کے مطابق نفاذی کارروائیوں کے تحت منشیات سے وابستہ سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت اقدامات کیے گئے ہیں، جن میں متعدد میڈیکل لائسنس، ڈرائیونگ لائسنس اور گاڑیوں کی معطلی یا منسوخی بھی شامل ہے۔ یہ اقدامات نہ صرف قانون کی عملداری کو مضبوط بناتے ہیں بلکہ منشیات کے کاروبار سے وابستہ نیٹ ورکس کو بھی کمزور کرتے ہیں۔
ایک سرکاری عہدیدار کے مطابق مجموعی طور پر اننت ناگ ضلع میں منشیات کے خلاف یہ ہمہ جہت مہم جس میں روک تھام، قانون نافذ کرنے، اور بحالی کے پہلو شامل ہیں مثبت نتائج دے رہی ہے۔ تاہم اس چیلنج سے مکمل طور پر نمٹنے کے لیے عوامی تعاون، شعور بیداری کو مزید مضبوط بنانا ناگزیر ہے۔
