کشمیر انتظامیہ سرما سے نمٹنے کے لیے ہے تیار، صوبائی کمشنر نے سیاحوں کو کشمیر آنے کی دی دعوت

تمام سیاحوں کو کشمیر آنے کی دعوت ہے۔ مشہور صحت افزا مقامات پر مناسب انتظامات ہیں۔ وادیٔ کشمیر میں ہر سیاح کا پرتپاک استقبال ہے۔

Kashmir Divisional Commissioner invites tourists to visit Kashmir, says administration is ready to deal with winter Urdu News
صوبائی کمشنر کشمیر انشول گرگ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 18, 2025 at 1:39 PM IST

2 Min Read
سرینگر، (پرویز الدین): صوبائی کمشنر کشمیر، انشول گرگ نے سیاحوں کو موسم سرما میں وادیٔ کشمیر کی سیر پر آنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ ہموار عوامی خدمات کو یقینی بنانے اور یہاں مشہور مقامات پر سرمائی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔

سرینگر میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انشول گرگ نے کہا کہ موسم سرما کشمیر کے لیے نیا نہیں ہے۔سردیاں ہر سال آتی ہیں اور ہر گزرتے موسم کے ساتھ انتظامیہ اپنی تیاریوں میں بہتری لاتی رہتی ہے۔


زمینی سطح پر کام کررہی ضلعی انتظامیہ

انہوں نے کہا کہ چیف سیکرٹری نے موسم سرما کی تیاریوں کے حوالے سے خصوصی ہدایات جاری کی ہیں اور صوبائی اور ضلعی انتظامیہ انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے باقاعدگی سے زمینی سطح پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ "کنٹرول رومز سے لے کر سڑکوں سے برف صاف کرنے اور دیگر سہولیات تک، ہر چیز کو تفصیلی اور منظم انداز میں ترتیب دیا گیا ہے۔

وادیٔ کشمیر میں آنے والے سیاح کا پرتپاک استقبال

سیاحت کے امکانات کو اجاگر کرتے ہوئے، صوبائی کمشنر انشول گرگ نے کہا کہ حکومت اس موسم میں وینٹر ٹورازم کو شروع کرنے" کی کوشش کر رہی ہے۔ "ہم تمام سیاحوں کو کشمیر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہاں کے تمام مشہور صحت افزا مقامات پر مناسب انتظامات کیے گئے ہیں اور ہم وادیٔ کشمیر میں ہر آنے والے سیاح کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ ایسے میں انتظامیہ نے سیاحوں کے کشمیر سفر کو آسان بنانے کے لیے ہیلپ لائنز اور برف صاف کرنے کے طریقۂ کار کو بھی فعال کر دیا ہے۔

