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ایک شال کی تیاری میں ساڑھے تین سال: کشمیری کاریگر کا ہاتھ سے بُنا شاہکار 'انڈیا انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر' میں توجہ کا مرکز
اس کاریگر نے اپنی بے مثال مہارت اور اپنے کام سے لگن کے ذریعے اپنی ایک الگ شناخت بنائی ہے، انکیتا کماری کی رپورٹ
Published : November 17, 2026 at 8:34 PM IST
نئی دہلی: دہلی میں جاری 'انڈیا انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر' میں، جہاں مختلف کاریگر اپنے فن پاروں کی نمائش کر رہے ہیں، کشمیر سے تعلق رکھنے والے ماہر کاریگر بشیر احمد اپنی ہاتھ سے بُنی شاندار شالوں کی بدولت توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ شالوں کو مکمل ہونے میں ساڑھے تین سال تک کا عرصہ لگ جاتا ہے۔
'بھارت منڈپم' میں قائم جموں و کشمیر پویلین میں وادی کشمیر کی صدیوں پرانی دستکاری کی روایات کی نمائش کی جا رہی ہے۔
ضلع بڈگام کی تحصیل بیرواہ کے گاؤں 'سونپاہ' کے رہائشی احمد بتاتے ہیں کہ ان کے گاؤں میں دستکاری کی روایت تقریباً 300 سال پرانی ہے۔ ان کے لیے شالیں بنانا محض کاروبار نہیں، بلکہ ایک ایسی روایت ہے جسے وہ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور آنے والی نسلوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان کے کام کی ایک منفرد خوبی یہ ہے کہ وہ پوری شال خود تیار کرتے ہیں، جس سے ڈیزائن اور کاریگری دونوں میں یکسانیت اور معیار برقرار رہتا ہے۔
2005 میں ابتدائی پذیرائی سے لے کر 2018 میں 'شِلپ گرو ایوارڈ' کے حصول تک
احمد نے بچپن میں ہی دستکاری کی روایتی تکنیکیں سیکھنا شروع کر دی تھیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ گاؤں کے ہی ایک رہائشی، غلام حسن سہرا نے انہیں اور ان کے ساتھ کئی دیگر افراد کو اس فن کی باریکیاں سکھائیں۔
سن 2005 میں، احمد نے دہلی کے آر کے پورم میں منعقدہ ٹیکسٹائل کے ایک مقابلے میں حصہ لیا، جہاں انہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے گاؤں کے پہلے کاریگر تھے جنہیں اس طرح کی پذیرائی ملی۔ سن 2018 میں، ان کی کوششوں کو اس وقت مزید بڑی پہچان ملی جب انہیں باوقار 'شِلپ گرو ایوارڈ' سے نوازا گیا۔ اس ایوارڈ کے ساتھ انہیں ایک سونے کا تمغہ، دو لاکھ روپے نقد انعام اور ایک سند (سرٹیفکیٹ) بھی دی گئی۔ احمد کا کہنا ہے کہ اس اعزاز نے ان کے خود اعتمادی کے جذبے کو بڑھایا ہے اور ان کے گاؤں کے دیگر دستکاروں کی بھی حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہ اس روایتی ہنر کو اپنائیں۔
دستکاروں اور اعزازات کا گاؤں
احمد کی کامیابیوں نے ان کے گاؤں کو ایک نئی شناخت دی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ’سونپاہ‘ میں جہاں کبھی وہ واحد ایوارڈ یافتہ دستکار تھے اب 300 سے زیادہ دستکار موجود ہیں۔ ان کے مطابق، گاؤں کے دستکاروں کو مجموعی طور پر تقریباً 30 قومی اور ریاستی سطح کے اعزازات مل چکے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ گاؤں رفتہ رفتہ دستکاریوں کے ایک مرکز کے طور پر پہچانا جانے لگا ہے۔ ہندوستان بھر اور بیرونِ ملک سے لوگ روایتی کشمیری مصنوعات دیکھنے اور خریدنے کے لیے اس گاؤں کا رخ کرتے ہیں۔
گاؤں کے لیے 10 کروڑ روپے کا منصوبہ
احمد کے مطابق، سونپاہ گاؤں کی ترقی کے لیے تقریباً 10 کروڑ روپے مالیت کے ایک منصوبے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس اقدام کا مقصد بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانا اور گاؤں کو ’ہینڈی کرافٹ ٹورازم‘ (دستکاری سے متعلق سیاحت) کے ایک مرکز کے طور پر فروغ دینا ہے۔
اس ترقیاتی منصوبے میں سڑکوں، بجلی، پانی کی فراہمی، پارکوں اور نقل و حمل کی سہولیات میں بہتری لانا شامل ہے۔ احمد بتاتے ہیں کہ اس کا مقصد سیاحوں کو روایتی ہنر کا تجربہ کرنے اور دستکاروں کو کام کرتے ہوئے دیکھنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ امریکہ، چین اور افریقہ کے مختلف ممالک سے بھی لوگ یہاں کی مقامی دستکاریاں دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔
ایک شال کی تیاری میں ساڑھے تین سال لگ جاتے ہیں
احمد کی کاریگری کے نمایاں ترین پہلوؤں میں سے ایک ان کی ریشمی شال ہے، جسے مکمل ہونے میں تقریباً ساڑھے تین سال کا عرصہ لگتا ہے۔ اس عمل کا آغاز ڈیزائن کے خاکہ (آؤٹ لائن) کی تیاری سے ہوتا ہے۔ اسی کی بنیاد پر کاریگر کپڑے پر کام شروع کرتا ہے اور شال کے مختلف حصوں کے لیے درکار مخصوص رنگوں کا انتہائی احتیاط سے انتخاب کرتا ہے۔
احمد کشمیری شہتوت ریشم کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس مواد کے ساتھ کام کرنے کے لیے اعلیٰ درجے کی مہارت درکار ہوتی ہے، خاص طور پر جب 'دوروخہ' جیسی روایتی تکنیکیں استعمال کی جائیں، جس میں شال کے دونوں اطراف پیچیدہ ڈیزائن بنائے جاتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ کاریگری میں یکسانیت برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پوری شال پر صرف ایک ہی کاریگر کام کرے۔ وہ خود روزانہ تقریباً آٹھ گھنٹے اپنے کام کو دیتے ہیں۔
شال کی قیمتیں 50 ہزار روپے سے لے کر 9 لاکھ روپے تک
کشمیری شال کی قیمت اس کے ڈیزائن، کاریگری کے معیار، استعمال ہونے والے مواد اور اسے مکمل کرنے میں لگنے والے وقت پر منحصر ہوتی ہے۔
احمد بتاتے ہیں کہ ان کی تیار کردہ شالوں کی قیمتیں 50 ہزار روپے سے لے کر 9 لاکھ روپے تک ہیں۔ ان کے کام کو ہندوستان اور بیرونِ ملک، دونوں جگہوں کے خریدار پسند کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کی ایک شال جس میں رنگوں کا ایک منفرد امتزاج تھا کو ایک گاہک نے اس وقت خرید لیا تھا جب اس پر حتمی تکمیلی کام (فنشنگ) ہونا ابھی باقی تھا۔
قالین بافی سے لے کر اگلی نسل کی تربیت تک
احمد بچپن ہی سے دستکاری کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ ابتدا میں وہ گھر پر قالین بنتے تھے اور انہیں فروخت کر کے آمدنی حاصل کرتے تھے۔ بعد ازاں، انہوں نے 'زری' کے کام میں بھی ہاتھ آزمایا، لیکن بالآخر انہوں نے شال سازی کے روایتی ہنر پر توجہ مرکوز کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج، ان کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا بھی ان سے یہ ہنر سیکھ چکے ہیں۔ احمد بتاتے ہیں کہ ان کی مہارت ان سے بھی بہتر ہو گئی ہے، اور انہیں امید ہے کہ وہ اس خاندانی روایت کو آگے بڑھائیں گے۔
احمد کے مطابق، 'سونپاہ' کے علاقے میں دستکاری روزگار کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس کام کے ذریعے ایک کاریگر ماہانہ اوسطاً بیس ہزار سے پچیس ہزار روپے تک کما سکتا ہے۔
روایتی 'کانی' شال کے تحفظ کی ضرورت:
جہاں بشیر احمد روایتی ریشمی شالیں بنانے کے فن کو محفوظ کر رہے ہیں، وہیں وادی کے ایک اور کاریگر، محمد شفیع بھٹ، روایتی 'کانی' شال کی بُنائی کو درپیش چیلنجوں کو اجاگر کر رہے ہیں۔
ضلع بارہمولہ سے تعلق رکھنے والے ماہر بُنکر محمد شفیع بھٹ 'محنت کش کشمیری ویورز ہینڈلوم کوآپریٹو سوسائٹی' سے وابستہ ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ روایتی 'کانی' شالوں کو مشینی نقلوں سے بچانے کے لیے 'جیوگرافیکل انڈیکیشن' (جی آئی) سرٹیفیکیشن کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ بازار میں سستی، مشینی نقلوں کی بڑھتی ہوئی دستیابی، اصلی اور ہاتھ سے بنی مصنوعات کی مارکیٹ پر منفی اثر ڈال رہی ہے، جس کی وجہ سے روایتی کاریگروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔
تقریباً 300 نوجوانوں کو روایتی بُنائی کی تربیت:
بھٹ نشاندہی کرتے ہیں کہ روایتی ہینڈلوم کا کام دیہی نوجوانوں، خاص طور پر اسکول یا کالج سے فارغ التحصیل ہونے والوں کے لیے روزگار کے بہترین مواقع فراہم کر سکتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گاؤں میں تقریباً تین سو نوجوانوں کو تربیت دی ہے، جس سے انہیں اپنی مہارتیں نکھارنے اور اس روایتی ہنر کے ذریعے مالی خود انحصاری حاصل کرنے میں مدد ملی ہے۔ وہ کہتے ہیں، "ہمارے گاؤں میں، ہم اسکول یا کالج سے فارغ التحصیل نوجوانوں کو تربیت دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک باعزت، ذہنی دباؤ سے پاک اور گھر سے کیا جانے والا کام ہے، جس سے اچھی اور مستحکم آمدنی حاصل ہوتی ہے۔"
وہ مزید بتاتے ہیں کہ ان کے علاقے میں اس وقت ساڑھے تین سو سے زائد کاریگر 'کانی' شالیں بُننے کے کام میں مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ، یہاں دیگر روایتی دستکاریاں بھی کی جاتی ہیں، جیسے کہ قالین بُنائی اور 'پیپر میشی'۔ ان کے مطابق، روایتی دستکاریوں کو فروغ دینے سے دیہی معیشت مضبوط ہو سکتی ہے۔ اس سے زراعت اور باغبانی جیسی موجودہ سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ روزگار کے اضافی مواقع بھی پیدا ہوں گے۔
ایک 'کانی' شال کی تیاری میں ڈھائی سال تک کا وقت لگ سکتا ہے
'کانی' شال کی بُنائی کشمیر کے پیچیدہ ترین روایتی فنون میں سے ایک ہے۔ اس میں پشمینہ کے کپڑے پر چھوٹی لکڑی کی سلاخوں یا 'بوبنز' (جنہیں 'کانی' کہا جاتا ہے) کا استعمال کرتے ہوئے انتہائی باریک اور پیچیدہ ڈیزائن بنائے جاتے ہیں۔ اس ہنر کے لیے ایک تجربہ کار ماہر کاریگر، جسے روایتی طور پر 'استاد' کہا جاتا ہے کی رہنمائی میں وسیع تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔
ایک معیاری 'کانی' شال کی تیاری میں کم از کم چھ ماہ کا مسلسل کام لگ سکتا ہے۔ زیادہ پیچیدہ ڈیزائنوں کی تکمیل میں ایک سے ڈھائی سال تک کا عرصہ لگ سکتا ہے، جبکہ ایک چھوٹی 'سٹول' کو تیار کرنے میں بھی تین ماہ تک کا وقت صرف ہو سکتا ہے۔ اس کام میں لگنے والا طویل وقت اور درکار مہارت، اس روایتی بُنائی کے فن میں درکار باریک بینی اور صبر کی عکاسی کرتے ہیں۔
مشینی نقلیں: ایک چیلنج
کاریگروں نے بازار میں روایتی کشمیری شالوں کی سستی، مشینی نقلوں کی بڑے پیمانے پر دستیابی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ مصنوعات اکثر اصلی، ہاتھ سے بُنی ہوئی شالوں کے مقابلے میں بہت کم قیمت پر فروخت کی جاتی ہیں۔ بھٹ کا ماننا ہے کہ صارفین کو ہاتھ سے بنی اصلی مصنوعات اور مشینی نقلوں کے درمیان فرق کو سمجھنا چاہیے۔
وہ اور دیگر کاریگر خریداروں پر زور دیتے ہیں کہ کشمیری پشمینہ اور کانی مصنوعات خریدتے وقت ہمیشہ 'جی آئی' سرٹیفیکیشن اور اس سے منسلک اصلیت کے ثبوت کو ضرور دیکھیں۔ ان کا خیال ہے کہ بڑھتی ہوئی آگاہی صارفین کا تحفظ کرے گی، روایتی بُنکروں کی معاونت کرے گی، اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ کشمیری دستکاری کی اصلی مصنوعات کو وہ مقام اور پہچان ملے جس کی وہ حقدار ہیں۔
وزیراعظم مودی کو کشمیری شال پیش کرنا
احمد نے وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کا اپنا تجربہ بھی بیان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں 'یوم دستکاری' (ہینڈی کرافٹ ڈے) کے موقع پر پرگتی میدان میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران وزیراعظم سے ملنے کا موقع ملا۔ اس ملاقات کے دوران، انہوں نے وزیراعظم کو ایک کشمیری شال پیش کی اور روایتی دستکاری کو بین الاقوامی سطح پر فروغ دینے کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا۔
احمد کی خواہش ہے کہ کشمیری دستکاری کو غیر ملکی منڈیوں میں مزید پذیرائی ملے، جس سے کاریگروں کو اپنے کام کی نمائش کرنے اور اسے فروخت کرنے کے بہتر مواقع میسر آئیں۔
ورثے کا تحفظ اور روزگار کی فراہمی
بشیر احمد اور محمد شفیع بھٹ کی کہانیاں کشمیر کی روایتی دستکاری کی صنعت کے دو اہم پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہیں ان میں پہلا صدیوں پرانی ہنرمندی کا تحفظ اور دوسرا آنے والی نسلوں کے لیے پائیدار روزگار کی تخلیق ہے۔
جہاں بشیر احمد کی جانب سے ریشمی شال کی تیاری کا ساڑھے تین سالہ عمل روایتی ہنرمندی کے لیے درکار صبر اور باریک بینی کی عکاسی کرتا ہے، وہیں محمد شفیع بھٹ کی جانب سے نوجوان بُنکروں کو تربیت دینے کی کوششیں ان مہارتوں کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کی معاشی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔
تاہم، مشینی ساختہ نقلوں کی بڑھتی ہوئی دستیابی روایتی کاریگروں کے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی ہے۔ لہٰذا، اس صنعت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ صارفین میں شعور بیدار کیا جائے، مصنوعات کی اصلیت کی شناخت یقینی بنائی جائے، اور منڈیوں تک رسائی کو بہتر بنایا جائے۔
بھارت منڈپم میں قائم 'جموں و کشمیر پویلین' میں، ہاتھ سے بنی یہ اشیاء یہاں آنے والے لوگوں کو ایک ایسے ورثے کی جھلک دکھاتی ہیں جو محض تیار شدہ مصنوعات کی خوبصورتی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ہر شال کے پیچھے برسوں کی تربیت، ان گنت گھنٹوں کی سخت محنت، اور ان کاریگروں کا وہ عزم کارفرما ہے جو کشمیر کی روایتی ہنرمندی کو زندہ رکھنے کے لیے پوری طرح پرعزم ہیں۔
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