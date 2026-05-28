کشمیر کورٹ نے لگائی متنازع نوٹس اور خط و کتابت پر روک، جے کے سی اے نو منتخب صدر جاوید کتاب کو راحت
سرینگر میں عدالت نے جے کے سی اے کی متنازع خط و کتابت اور ایپکس کونسل میٹنگ نوٹس پر دو جون تک روک لگائی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 28, 2026 at 1:29 PM IST
سرینگر: سرینگر کی ایک عدالت نے جموں و کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن (جے کے سی اے) کے اندر جاری انتظامی تنازع کے بیچ متنازع خط و کتابت اور میٹنگ نوٹس پر روک لگا دی ہے۔ عدالت نے نو منتخب صدر جاوید احمد کتاب کو عبوری راحت فراہم کی ہے۔
یہ حکم ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج، نامزد کمرشل کورٹ سرینگر نے جاوید احمد کتاب کی جانب سے دائر دیوانی مقدمے میں جاری کیا۔ مقدمہ جے کے سی اے اور 11 دیگر افراد کے خلاف دائر کیا گیا ہے۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق کیس کو اوریجنل سوٹ نمبر 1334/2026 کے طور پر درج کیا گیا ہے اور اسے پرنسپل ڈسٹرکٹ جج سرینگر کے سامنے پیش کیا گیا۔
عدالتی حکم کے مطابق 22 مئی 2026 کی خط و کتابت اور ایپکس کونسل میٹنگ بلانے سے متعلق نوٹس کے نفاذ پر اگلی سماعت تک روک لگا دی گئی ہے۔ عدالت نے اس معاملے میں فریقین کو نوٹس بھی جاری کیے ہیں۔ کیس کی اگلی سماعت 2 جون 2026 کو مقرر کی گئی ہے۔
یہ تنازع ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب چند روز قبل ہی جاوید احمد کتاب نے جے کے سی اے کے صدر کے طور پر باضابطہ طور پر عہدہ سنبھالا تھا۔ ریٹائرڈ چیف الیکشن کمشنر اے کے جوتی نے سپریم کورٹ کی جانب سے انتخابی نتائج کے اعلان پر عائد عبوری روک ہٹائے جانے کے بعد 21 مئی کو طویل عرصے سے زیر التوا انتخابی نتائج کا اعلان کیا تھا۔
جاوید احمد کتاب نے 22 مئی کو سرینگر کے شیر کشمیر اسٹیڈیم میں عہدہ سنبھالا۔ ان کے ساتھ دیش رتن دوبے نے نائب صدر، وویک کھجوریہ نے سیکریٹری، وجاہت مجید نے جوائنٹ سیکریٹری اور راجن سنگھ نے خزانچی کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالیں۔
یہ انتخابات سپریم کورٹ کی ہدایات پر اے کے جوتی کی نگرانی میں منعقد ہوئے تھے۔ اس سے قبل کئی کلبوں نے انتخابی فہرستوں اور ووٹنگ حقوق میں مبینہ بے ضابطگیوں کے الزامات لگائے تھے جس کے بعد تنازع کھڑا ہوا تھا۔ سپریم کورٹ نے جنوری 2026 میں انتخابات کرانے کی اجازت دی تھی، تاہم بعد میں نتائج کے اعلان پر روک لگا دی گئی تھی۔ بعد ازاں درخواست گزاروں کی جانب سے عرضی واپس لینے پر عدالت عظمیٰ نے یہ روک ہٹا دی۔
نو منتخب باڈی نے اس انتظامی ڈھانچے کی جگہ لی ہے جو 2017 سے جے کے سی اے کے معاملات چلا رہا تھا۔ اسی سال جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے مبینہ بدانتظامی اور مالی بے ضابطگیوں کے الزامات کے بعد اُس وقت کی منتخب باڈی کو برطرف کرکے عدالتی منتظمین مقرر کیے تھے۔
سابق پولیس افسر سید عاشق حسین بخاری منتظمین کے دور میں چیف ایگزیکٹو آفیسر کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔ 2021 میں ہائی کورٹ نے یہ انتظام ختم کرتے ہوئے بی سی سی آئی کو جے کے سی اے کے معاملات کی نگرانی اور انتخابات کرانے کی ہدایت دی تھی۔ بعد میں بی سی سی آئی کی مقرر کردہ ذیلی کمیٹی، جس میں متھن منہاس، سینئر وکیل سنیل سیٹھی اور بریگیڈیئر انیل گپتا شامل تھے، نے انتخابات مکمل ہونے تک ایسوسی ایشن کے معاملات سنبھالے۔
جے کے سی اے گزشتہ کئی برسوں سے قانونی اور انتظامی نگرانی میں رہی ہے۔ اس دوران ایسوسی ایشن کی سابق انتظامیہ سے جڑے مبینہ کروڑوں روپے کے مالی گھوٹالے کی تحقیقات بھی جاری رہیں۔
