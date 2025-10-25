ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر: منشیات کیس میں عدالت نے سنائی 11 سال قید کی سزا
کورٹ رولنگ کے مطابق مشتاق احمد پیر نامی پولیس اہلکار نے گاڑی کے انجن ایئر فلٹر میں منشیات کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔
سرینگر: ہندوارہ کی ایک عدالت نے شمالی کشمیر کے کپوارہ ضلع سے تعلق رکھنے والے مشتاق احمد پیر نامی ایک سابق پولیس اہلکار کو ایک خاتون کی نجی کار میں منشیات کی اسمگلنگ کے جرم میں 11 سال قید بامشقت کی سزا سنائی ہے۔ یہ مقدمہ 2019 میں ایک معمول کی ٹریفک چیکنگ کے دوران مزکوری کاڑی سی ہیروئن برآمد ہونے کے بعد درج ہوا تھا۔
ایڈیشنل سیشن جج منصور احمد لون نے جمعہ کو سنائے گئے فیصلے میں مشتاق احمد پیر کو انسداد منشیات قانون (این ڈی پی ایس ایکٹ) کی دفعات 8/21 کے تحت مجرم قرار دیتے ہوئے قید کے ساتھ ساتھ ان پر ایک لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا۔
عدالتی فیصلے کے مطابق 12 جولائی 2019 کو چوگل پولیس پوسٹ کی ایک ٹیم جنرل روڈ وٹائین پر معمول کے ناکہ کے دوران مشتاق پیر نامی پولیس اہلکار کی ہنڈائی سینٹرو کار کو روک کر اس کی تلاشی لی تھی۔ مشتاق پیر کا تعلق کپوارہ ضلع کے تارتھ پورہ علاقے سے ہے۔ وہ اسوقت ایک مقامی پولیس افسر کی حفاظت پر مامور تھا۔
فیصلے میں مزید بتایا گیا ہے کہ پولیس نے گاڑی کے انجن ایئر فلٹر کے نیچے سے ’’کپڑے اور پلاسٹک میں لپٹی منشیات جیسی شے‘‘ برآمد کی تھی۔
سماعت کے دوران ملزم کے وکیل اہرار احمد ڈار نے سزا میں نرمی کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ ان کا مؤکل ایک غریب اور شریف پس منظر رکھنے والا شخص ہے، اور اس کے خلاف کوئی سابق فوجداری مقدمہ زیر التوا نہیں۔
تاہم عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ’’جرم کی سنگینی اور قانون کی سختی کے پیش نظر کم سے کم سزا دینا ہی انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے۔‘‘ جج نے فیصلے میں لکھا: ’’این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت منشیات کی ایک ایسی مقدار، جو تجارتی نقطہ نظر کے تحت لیجائی جارہی تھی، کی برآمدگی پر کم از کم 11 سال قید بامشقت اور ایک لاکھ روپے جرمانہ لازم ہے۔ عدالت سمجھتی ہے کہ یہی سزا انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔‘‘
عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ مشتاق احمد پیر کی حراست کی مدت ’’پانچ سال، دو ماہ اور 22 دن‘‘ کو مجموعی سزا میں شمار کیا جائے۔ تاہم اگر وہ مقررہ جرمانہ ادا نہ کریں تو انہیں مزید چھ ماہ کی سادہ قید بھگتنی ہوگی۔ مشتاق پیر فی الوقت ضمانت پر رہا تھا ۔ یہ معلوم نہیں ہوسکا کہ اسے فوری طور گرفتار کیا گیا ہے یا نہیں۔
عدالت نے پہلے ہی اسمگلنگ میں استعمال ہونیوالی کار کو اسکی اصل مالکن کے سپرد کیا ہے ۔ مزکورہ خاتون نے عدالت کو بتایا کہ انکی علمیت کے بغیر انکی کار میں منشیات ڈالی گئی تھیں۔
