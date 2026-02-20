کشمیر لینڈ فراڈ کیس: کورٹ نے منجمد بینک اکاؤنٹس کیے بحال

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر لینڈ فراڈ کیس: کورٹ نے منجمد بینک اکاؤنٹس کیے بحال
عدالت کا کہنا ہے کہ کئی بینک کھاتوں کو مبینہ جرم سے جوڑنے کے شواہد پیش نہیں کیے گئے، اس لیے جزوی ریلیف دیا گیا۔
Published : February 20, 2026 at 11:33 AM IST
سرینگر: سرینگر کی ایک مقامی عدالت نے ایک شہری اور اس کے اہل خانہ کی جانب سے متعدد بینک اکاؤنٹس کو ڈی فریز کرنے کی درخواست جزوی طور منظور کر لی ہے۔
ایڈیشنل اسپیشل جج، مہرین مشتاق، نے اپنے تفصیلی فیصلے میں قرار دیا کہ دو بینک کھاتوں کے مبینہ طور پر مشکوک لین دین سے ابتدائی تعلق کے شواہد ملتے ہیں، تاہم دیگر کئی اکاؤنٹس کو مبینہ جرم سے جوڑنے میں تفتیشی ایجنسی ناکام رہی۔
یہ درخواست نوگام، سرینگر کے رہائشی ریاض احمد بٹ نے دائر کی تھی، جو کرائم برانچ کشمیر کے اکنامک آفینسز وِنگ تھانے میں درج ایف آئی آر نمبر 14/2025 میں اکلوتا ملزم ہے۔ یہ مقدمہ مختلف دفعات خاص کر انسدادِ بدعنوانی قانون کے تحت درج ہے۔
درخواست گزار کے ساتھ ان کی اہلیہ ریحانہ غنی اور ان کے بچوں نے بھی عدالت سے اپنے ذاتی اور کاروباری بینک کھاتے بحال کرنے کی اپیل کی تھی، جو تفتیش کے دوران منجمد کیے گئے تھے۔
یہ مقدمہ وانہ بل، راولپورہ کی رہائشی دل افروز بُخاری کی شکایت پر درج کیا گیا، جنہوں نے الزام عائد کیا کہ 2012 میں بالہامہ علاقے میں زمین کے ایک لین دین کے دوران ان کے ساتھ دھوکہ دہی کی گئی۔ شکایت کے مطابق انہوں نے بینک ٹرانسفر کے ذریعے لاکھوں روپے ادا کیے، تاہم بعد میں فروخت اور انتقالی ریکارڈ میں مبینہ ردوبدل سامنے آیا۔
تفتیش کے دوران کرائم برانچ نے جولائی 2025 میں ملزم کے گھر کی تلاشی لے کر دستاویزات، چیک بکس، پاس بکس، اے ٹی ایم کارڈز اور الیکٹرانک آلات ضبط کیے۔ ایجنسی کے مطابق مختلف بینکوں میں تقریباً 20 اکاؤنٹس چلائے جا رہے تھے جن میں کروڑوں روپے کا لین دین ہوا۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ تمام اکاؤنٹس کو ایک ساتھ منجمد کرنے سے خاندان، خصوصاً کم عمر بچوں کو شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جبکہ کئی کھاتوں کا مبینہ جرم سے کوئی تعلق ثابت نہیں کیا گیا۔
دوسری جانب اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر نے درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ’’اکاؤنٹس غیر قانونی رقوم کی منتقلی میں استعمال ہوئے اور انہیں بحال کرنے سے تفتیش متاثر ہو سکتی ہے۔‘‘ عدالت نے پولیس رپورٹ اور کیس ڈائری کا جائزہ لینے کے بعد اکاؤنٹس کو دو زمروں میں تقسیم کیا۔
عدالت کے مطابق ریحانہ غنی کے نام پر موجود دو بینک کھاتوں میں مشکوک سرگرمیوں کے شواہد ملے، جن میں ناکافی بیلنس کے باوجود چیک جاری کیے گئے، جو عوام کو دھوکہ دینے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں اکاؤنٹس بدستور منجمد رکھنے کا حکم دیا گیا۔
تاہم ایچ ڈی ایف سی بینک، اسٹیٹ بینک آف انڈیا، یوکو بینک اور دیگر بینکوں میں موجود کئی اکاؤنٹس کے حوالے سے عدالت نے کہا کہ تفتیشی ایجنسی اب تک یہ ثابت نہیں کر سکی کہ ان کا مبینہ فراڈ سے کوئی تعلق ہے۔
عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ تحقیقات 2022 سے جاری ہے لیکن تقریباً چار برس گزرنے کے باوجود متعلقہ اکاؤنٹس کو جرم سے جوڑنے کے شواہد پیش نہیں کیے گئے، جبکہ بعض اکاؤنٹس ملزم کی اہلیہ اور کم عمر بچوں کے نام پر ہیں اور موجودہ ایف آئی آر سے ان کا براہ راست تعلق ثابت نہیں ہوا۔
ایک اور کوآپریٹو بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے عدالت نے کہا کہ پولیس رپورٹ اس بارے میں مکمل طور پر خاموش ہے۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ دو مخصوص اکاؤنٹس منجمد رہیں گے جبکہ درخواست میں شامل دیگر تمام اکاؤنٹس ڈی فریز کیے جائیں۔
البتہ عدالت نے شرط عائد کی کہ اگر آئندہ تفتیش یا سماعت کے دوران ثابت ہوا کہ بحال شدہ اکاؤنٹس میں موجود رقم غیر قانونی ذرائع سے حاصل کی گئی تھی تو درخواست گزار متعلقہ رقم عدالت میں جمع کرائیں گے۔
