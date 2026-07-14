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ایس ایس پی سرینگر کے خلاف مجسٹریٹ کی سو موٹو کارروائی پر سیشن کورٹ کی عارضی روک
سیشن کورٹ نے نظرثانی درخواست میں قابل غور نکات کا حوالہ دیا اور مجسٹریٹ کے حکم پر اگلے عدالتی فیصلے تک عبوری روک لگا دی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 14, 2026 at 9:02 PM IST
سرینگر: سرینگر کی ایک سیشن کورٹ نے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) سرینگر، ڈاکٹر جی وی سندیپ چکرورتی، کے خلاف مجسٹریٹ کی جانب سے شروع کی گئی "ازخود فوجداری کارروائی"(Suo Motu Criminal Proceedings) کے حکم پر عارضی روک لگا دی ہے۔ عدالت نے کہا کہ آئی پی ایس افسر کی جانب سے دائر نظرثانی درخواست میں ایسے قابل غور قانونی نکات موجود ہیں جن پر تفصیلی عدالتی جانچ ضروری ہے۔
یہ عبوری راحت سیکنڈ ایڈیشنل سیشن جج نے ایس ایس پی کو اُس وقت دی جب وہ سٹی جج اور جوڈیشل مجسٹریٹ فرسٹ کلاس (جے ایم آئی سی) سرینگر کے 6 جولائی کے حکم کے خلاف دائر فوجداری نظرثانی درخواست پر سماعت کر رہے تھے۔
نظرثانی درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے سیشن کورٹ نے حکم دیا کہ مجسٹریٹ کے متنازع حکم پر آئندہ احکامات تک عملدرآمد روک دیا جائے۔ عدالت نے مزید سماعت سے قبل ماتحت عدالت کا مکمل ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔
عدالت نے واضح کیا کہ اس عبوری حکم کا مطلب یہ نہیں کہ ایس ایس پی کے خلاف لگائے گئے الزامات درست یا غلط قرار دے دیے گئے ہیں، بلکہ صرف نظرثانی درخواست کے فیصلے تک مجسٹریٹ کے حکم پر عمل روک دیا گیا ہے۔
یہ معاملہ گزشتہ ہفتے سٹی جج اور جوڈیشل مجسٹریٹ فرسٹ کلاس ترون مہاجن کے آٹھ صفحات پر مشتمل حکم سے شروع ہوا تھا، جس میں عدالت نے بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا (بی این ایس ایس) کی دفعہ 210(1)(c) کے تحت ازخود کارروائی کرتے ہوئے ایس ایس پی سرینگر کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کیا تھا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ انہوں نے بار بار عدالتی وارنٹ پر عمل نہیں کیا۔
یہ کارروائی غلام محمد راتھر بنام اعجاز احمد لون نامی مقدمے سے متعلق تھی، جس میں مجسٹریٹ نے 5 فروری کو ملزم کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کیے تھے۔
حکم کے مطابق، مختلف تاریخوں پر عدالتی ہدایات کے باوجود وارنٹ پر عمل نہیں ہوا۔ عدالت نے کہا کہ تھانہ بانڈی پورہ کے ایس ایچ او نے نہ صرف وارنٹ پر عمل نہیں کیا بلکہ بار بار ہدایات اور ذاتی طور پر پیش ہونے کے حکم کے باوجود تعمیلی رپورٹ بھی جمع نہیں کرائی۔
اس کے بعد مجسٹریٹ نے ایس ایس پی بانڈی پورہ کے ذریعے ایس ایچ او کے خلاف قابل ضمانت وارنٹ جاری کیے، لیکن جب ان پر بھی عمل نہیں ہوا تو عدالت نے بی این ایس ایس کی دفعہ 81 کا استعمال کرتے ہوئے ایس ایس پی سرینگر کو حکم دیا کہ وہ ایس ایچ او کو گرفتار کرکے عدالت میں پیش کریں۔ عدالت نے اس وقت کہا تھا کہ بانڈی پورہ کی پولیس عدالتی احکامات کا جواب نہیں دے رہی۔
عدالت کے مطابق، اس کے بعد بھی نہ وارنٹ پر عمل ہوا اور نہ ہی کوئی تعمیلی رپورٹ پیش کی گئی۔
اپنے حکم میں مجسٹریٹ نے سرینگر اور بانڈی پورہ پولیس کے رویے پر سخت تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں اضلاع کا پورا پولیس نظام ناکام ہو چکا ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ وہ اس بات پر حیران ہے کہ بار بار عدالتی احکامات کے باوجود ایس ایچ او کے خلاف وارنٹ پر عمل نہیں کیا گیا۔
عدالت نے دو دیگر فوجداری مقدمات کا بھی حوالہ دیا، جن میں مجسٹریٹ کے مطابق ایس ایس پی سرینگر نے پلوامہ اور کپوارہ کے پولیس افسران کے خلاف جاری وارنٹس پر بھی عمل نہیں کیا۔ عدالت نے کہا کہ یہ مبینہ کوتاہی صرف ایک مقدمے تک محدود نہیں بلکہ بار بار پیش آنے والا معاملہ معلوم ہوتی ہے۔
حکم میں کہا گیا کہ جب ایک بار کسی پولیس افسر کے سپرد وارنٹ کر دیا جائے تو قانون اسے نظرانداز کرنے یا اس پر عمل نہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیتا۔
عدالت نے جموں و کشمیر پولیس ایکٹ کی دفعہ 24 کا بھی حوالہ دیا، جس کے مطابق ہر پولیس افسر مجاز عدالت کی جانب سے جاری قانونی وارنٹس پر فوری عمل کرنے کا پابند ہے۔ مجسٹریٹ نے پولیس ایکٹ کی دفعات 24 اور 29 نقل کرتے ہوئے کہا کہ اس ذمہ داری کو پورا نہ کرنا قانون کے تحت قابل سزا جرم ہے۔
اپنے ابتدائی مشاہدات درج کرتے ہوئے مجسٹریٹ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ایس ایس پی سرینگر کو عدالت کے جاری کردہ وارنٹس روک کر رکھنے کی عادت ہے اور انہوں نے ایک نہیں بلکہ تین مرتبہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی ہے۔
اسی بنیاد پر مجسٹریٹ نے بی این ایس ایس کی دفعہ 210(1)(c) کے تحت ازخود مقدمہ درج کرتے ہوئے ایس ایس پی سرینگر کے خلاف کارروائی شروع کی تھی۔ چونکہ معاملہ ایک سرکاری افسر سے متعلق تھا، اس لیے مجسٹریٹ نے بی این ایس ایس کی دفعہ 223(2)(a) کے تحت ایس ایس پی کو قبل از نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس یا انسپکٹر جنرل آف پولیس کشمیر سے بھی رپورٹ طلب کی۔ اس مقدمے کی سماعت 16 جولائی کو مقرر کی گئی تھی۔
نظر ثانی درخواست
اس حکم سے متاثر ہو کر ایس ایس پی سرینگر نے سیشن کورٹ میں فوجداری نظرثانی درخواست دائر کی۔ درخواست گزار کے دلائل سننے کے بعد سیشن کورٹ نے قرار دیا کہ اس درخواست میں ایسے قانونی نکات موجود ہیں جن پر تفصیلی غور ضروری ہے۔ عدالت نے کہا کہ نظرثانی درخواست میں قابل بحث سوالات اٹھائے گئے ہیں، اس لیے 6 جولائی کے حکم پر عملدرآمد روک دیا جاتا ہے، نظرثانی درخواست پر نوٹس جاری کیا جاتا ہے اور آئندہ سماعت سے پہلے ماتحت عدالت کا مکمل ریکارڈ طلب کیا جاتا ہے۔
سیشن کورٹ کے اس عبوری حکم کے بعد مجسٹریٹ کی جانب سے ایس ایس پی سرینگر کے خلاف شروع کی گئی ازخود کارروائی فی الحال معطل رہے گی، جب تک نظرثانی درخواست پر حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا۔
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