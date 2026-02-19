ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر، این ڈی پی ایس کیس میں پانچ برس بعد ملزم بری
خصوصی عدالت نے تفتیش، گواہوں کے متضاد بیانات پر سوال اٹھاتے ہوئے ملزم کو بری کر دیا۔
Published : February 19, 2026 at 6:55 PM IST
سرینگر: تقریباً پانچ برس تک جاری ٹرائل کے بعد سرینگر کی ایک خصوصی عدالت نے سوپور سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو منشیات مخالف قانون (این ڈی پی ایس ایکٹ) کے مقدمے میں بری کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ سنگین تفتیشی خامیوں اور ضبط شدہ مواد کی تحویل (چین آف کسٹڈی) میں خلل نے استغاثہ کے مقدمے کو ناقابل اعتبار بنا دیا ہے۔
اسپیشل جج، این ڈی پی ایس مقدمات، سرینگر کی عدالت نے اپنے 60 صفحات پر مشتمل فیصلے میں عامر حسین میر، ساکن ڈورو سوپور، کو این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعات 8 اور 21 کے تحت عائد الزامات سے بری کرتے ہوئے کہا کہ ’’استغاثہ الزام کو معقول شک سے بالاتر ثابت کرنے میں ناکام رہا۔‘‘
استغاثہ کے مطابق 4 فروری 2021 کو جے وی سی اسپتال بمنہ کے قریب ناکہ چیکنگ کے دوران پولیس نے دو مشتبہ افراد کو روکنے کی کوشش کی جن میں سے ایک فرار ہوگیا جبکہ عامر حسین میر کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کا دعویٰ تھا کہ ملزم کے قبضے سے نارنجی رنگ کے بیگ میں اسپاسموپروکسیوون پلس کی 42 پٹیاں برآمد ہوئیں جن میں مجموعی طور پر 1008 کیپسول تھے۔
تحقیقات کے دوران ضبط شدہ مواد فارنسک سائنس لیبارٹری بھیجا گیا، جہاں رپورٹ میں ٹراماڈول سمیت دیگر ادویاتی اجزاء کی موجودگی کی تصدیق کی گئی۔ استغاثہ نے یہ بھی مؤقف اختیار کیا کہ ملزم اور اس کا ساتھی نوجوانوں میں منشیات فروخت کرتے تھے۔ شریک ملزم مفرور قرار دیا گیا اور اس کے خلاف کارروائی الگ رکھی گئی۔
سماعت کے دوران عدالت نے گواہوں کے بیانات میں نمایاں تضادات کی نشاندہی کی۔ ایک گواہ نے ناکہ چیکنگ کو معمول کی کارروائی قرار دیا جبکہ دوسرے نے اسے مخصوص اطلاع پر مبنی بتایا۔ عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ مصروف اسپتال اور بازار کے قریب مبینہ برآمدگی کے باوجود کسی آزاد شہری گواہ کو شامل نہیں کیا گیا۔
عدالت نے ضبط شدہ مواد کی حفاظت اور تحویل کے طریقہ کار پر بھی سنگین سوالات اٹھائے۔ ایک گواہ نے اعتراف کیا کہ موقع سے ضبط کیا گیا نارنجی بیگ عدالت میں پیش نہیں کیا گیا جبکہ دوسرے گواہ نے کہا کہ بیگ کھلا تھا اور اس میں کوئی بھی چیز رکھی جا سکتی تھی۔
تحقیقاتی افسر نے تسلیم کیا کہ ضبط شدہ مواد موقع پر سیل نہیں کیا گیا بلکہ بعد میں دوسرے بیگ میں منتقل کیا گیا۔ مزید یہ کہ مجسٹریٹ کے سامنے دوبارہ سیل کرنے میں چار دن کی تاخیر ہوئی اور اس حوالے سے تاریخوں میں بھی تضاد پایا گیا۔
فارنسک ماہر نے جرح کے دوران بتایا کہ ضبط شدہ مادے کا مقداری تجزیہ نہیں کیا گیا، اس لیے یہ تعین ممکن نہیں تھا کہ مقدار قانون کے تحت کس زمرے میں آتی ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ ایسے نقائص نے استغاثہ کے مقدمے کو مزید کمزور کر دیا۔ عدالت نے پولیس کے سامنے دیے گئے مبینہ اعترافی بیان کو بھی قانون شہادت کے تحت ناقابل قبول قرار دیا۔
فیصلے میں عدالت نے کہا کہ مقدمے کا بنیادی سوال یہی تھا کہ آیا استغاثہ ملزم کے خلاف الزام معقول شک سے بالاتر ثابت کر سکا ہے، جس کا جواب نفی میں ہے۔
عدالت نے مشاہدہ کیا کہ ضبط شدہ منشیات کی تحویل کا سلسلہ اس قدر متاثر ہوا کہ یہ یقین کرنا ممکن نہیں رہا کہ عدالت میں پیش کیا گیا مواد وہی ہے جو مبینہ طور پر ملزم سے برآمد ہوا تھا۔
عدالت نے قرار دیا کہ ’’یہ خامیاں معمولی نوعیت کی نہیں بلکہ بنیادی نقائص ہیں جو مقدمے کی جڑ کو متاثر کرتے ہیں۔ چنانچہ عامر حسین میر کو تمام الزامات سے بری کر دیا گیا جبکہ مفرور شریک ملزم کے خلاف مقدمہ قانون کے مطابق جاری رہے گا۔‘‘
