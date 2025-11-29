ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں شدید ترین سردی کی لہر جاری، زوجیلا پاس وادی کا سرد ترین مقام
زوجیلا پاس پر درجہ حرارت منفی 16.0 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جس سے یہ خطے کا سرد ترین مقام بن گیا۔
Published : November 29, 2025 at 10:33 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر شدید ترین سردی کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ یو ٹی کے مختلف حصے سنیچر کے روز سردی کی شدت سے کانپ اٹھے۔ وادی میں پارہ نقطہ انجماد سے بہت نیچے گر گیا۔ بالائی علاقوں میں حالات سب سے سخت ہیں۔ جہاں زوجیلا پاس پر درجہ حرارت منفی 16.0 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جس سے وادی کشمیر کا سرد ترین مقام بن گیا۔
موسمیاتی مرکز سرینگر کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سرینگر شہر درجہ حرارت منفی 3.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ پارا گرنے کی وجہ سے موسم کی طویل سردی کی لہر جاری ہے۔ سرینگر کے آس پاس قاضی گنڈ میں درجہ حرارت منفی 3.4 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جب کہ مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں یہ منفی 5.2 ڈگری تک گر گیا۔ گلمرگ منفی 1.3 ڈگری پر نسبتاً کم سخت رہا۔
میدانی علاقوں میں پامپور منفی 6.0 ڈگری کے ساتھ سب سے زیادہ سرد رہا۔ اس کے بعد رفیع آباد منفی 5.6 ڈگری پر رہا۔ سرینگر ہوائی اڈے اور اونتی پورہ میں بھی بالترتیب منفی 5.2 اور منفی 5.0 ڈگری پر شدید سردی درج کی گئی۔ کپواڑہ کا درجہ حرارت منفی 4.9 ڈگری پر رہا، اور کوکرناگ وادی میں منفی 1.6 ڈگری پر سب سے زیادہ گرم رہا۔
جموں خطے کے زیادہ تر علاقوں میں درجہ حرارت انجماد سے اوپر رہا لیکن پھر بھی اس میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ جموں شہر اور اس کے ہوائی اڈے کے آس پاس کم سے کم درجہ حرارت 9.4 ڈگری جب کہ کٹرا میں 8.6 ڈگری رہا۔ بانہال میں منفی 0.3 ڈگری، بھدرواہ میں 0.4 ڈگری اور راجوری میں 1.2 ڈگری کے ساتھ اونچی جگہیں سرد تھیں۔ بٹوٹ میں 4.4 ڈگری اور ادھم پور میں 4.0 ڈگری ریکارڈ کی گئی۔
لداخ شدید سردیوں کی زد میں رہا۔ کارگل میں منفی 10.2 ڈگری اور لیہہ میں منفی 9.0 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ وادی نوبرا میں منفی 8.5 ڈگری پر قدرے کم ٹھنڈک تھی۔
مزید پڑھیں:
سمندری طوفان 'دتواہ' کے سبب تملناڈو، آندھرا اور پڈوچیری میں شدید بارش کا الرٹ، سری لنکا میں 69 افراد ہلاک
کشمیر میں سردی کا قہر جاری، شوپیاں میں شبانہ درجہ حرارت منفی 6.7 ریکارڈ
سرما میں عام طور" انفلوئنزا وائرس" لوگوں کو متاثرکرتا ہے: ڈاکٹر نوید نظیر