وادی کشمیر بدستور منفی درجہ حرارت کی زد میں
کشمیر میں محکمہ موسمیات نے 12 دسمبر تک خشک اور سرد موسم کی پیش گوئی کی ہے۔
Published : December 3, 2025 at 12:11 PM IST
سرینگر: وادی کشمیر میں خشک اور سرد موسم کا سلسلہ جاری ہے۔ وادی کے تمام دس اضلاع اور اہم سیاحتی مقامات پر منگل کی رات درجہ حرارت صفر سے نیچے ریکارڈ کیا گیا۔
سرینگر شہر میں پارا منفی 4.4 ° C، جب کہ سیاحتی مقامات پہلگام اور گلمرگ میں منفی 4.6 ° C اور منفی 2.6 ° C ریکارڈ کیا گیا۔ وہیں پلوامہ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 5.0 ° C ریکارڈ کیا گیا، اسی کے ساتھ بڈگام اور بارہمولہ میں بھی پارا منفی 4.8 ° C اور منفی 5.3 ° C کے نیچے گر گیا۔ مشہور سیاحتی مقام سونمرگ میں درجہ حرارت منفی 3.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
دوسری طرف وادی کے مقابلے میں جموں خطے میں 8.1 ° C اور 4.0 ° C کے درمیان درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، سوائے بانہال کے جو وادی کے قریب واقع ہے۔ بانہال میں منفی 0.7 ° C ریکارڈ کیا گیا۔
یونین ٹیریٹری لداخ کی بات کی جائے تو لیہہ ضلع میں منفی 7.0 ° C اور اس کے قریب ترین شہر کارگل میں منفی 5.6 ° C ریکارڈ کیا گیا۔ نوبرا ویلی، جو سیاحوں کے لیے مشہور ایڈونچر کی منزل ہے، میں منفی 4.7 °C ریکارڈ کیا گیا۔
کشمیر میں محکمہ موسمیات نے 12 دسمبر تک خشک اور سرد موسم کی پیش گوئی کی ہے۔ خشک اور سرد موسم کی وجہ سے کئی علاقوں میں واٹر سپلائی کی پائپ لائنیں منجمد ہو گئی ہیں اور شیڈولڈ بجلی پر انحصار بڑھ گیا ہے۔
