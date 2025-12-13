ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر شدید سردی کی زد میں، زوجیلا میں شبانہ درجہ حرارت منفی 17 ڈگری ریکارڈ
وادی کشمیر کے بیشتر علاقوں میں شبانہ درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے ریکارڈ کیا گیا۔
Published : December 13, 2025 at 1:47 PM IST
سرینگر: وادی کشمیر اور جموں کے بیشتر حصوں میں سردی کی لہر بدستور باقی ہے، وادی کے بیشتر حصوں میں شبانہ درجہ حرارت منفی ریکارڈ ہوا ہے۔ ہفتہ کو سرینگر میں شبانہ درجہ حرارت کم سے کم منفی 2.9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق زوجیلا درے پر منفی 17 ڈگری کے ساتھ خطے کا سرد ترین مقام ریکارڈ ہوا۔ وہیں وادی کے بیشتر حصوں میں شبانہ درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے رہا۔
پلوامہ میں منفی 4.2، شوپیاں میں منفی 3.7، اونتی پورہ میں منفی 3.6، بارہمولہ میں منفی 3.2 اور بڈگام میں منفی 3.1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ پہلگام میں منفی 2.8، کپوارہ میں منفی 2.4، پانپور اور اننت ناگ دونوں میں منفی 2.5، جبکہ قاضی گنڈ منفی 1.6 ڈگری تک گر گیا۔ کولگام اور کوکرناگ نسبتاً گرم رہے جہاں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے اپور 0.1 ڈگری رہا۔
بالائی علاقوں میں بھی سردی کی لہر جاری ہے۔ سونہ مرگ میں منفی 0.3، جبکہ مشہور سیاحتی مقام گلمرگ میں 1.6 ڈگری سیلسیش درج کیا گیا۔
ادھر، جموں خطے میں موسم نسبتاً معتدل رہا۔ جموں شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 10.3، کٹرا 10.2 اور کٹھوعہ، ریاسی و بٹوٹ میں تقریباً 8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔
یونین ٹیریٹری لداخ کے لیہہ اور کرگل اضلاع میں درجہ حرارت بالترتیب منفی 5.6 اور منفی 5.2 رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے چند دنوں میں موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے اور رات کا درجہ حرارت معمول سے کم رہے گا۔
