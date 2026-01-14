ETV Bharat / jammu-and-kashmir
گویائی و سماعت سے محروم سات طلبہ بارہویں میں کامیاب، اگلا راستہ دھندلا کیوں؟
قوت سماعت و گویائی سے محروم کشمیر کے 7طلباء بارہویں جماعت میں امتیازی نمبرات سے کامیاب ہوئے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 14, 2026 at 6:49 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): جموں و کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے بدھ کی سہ پہر بارہویں جماعت کے سالانہ امتحان کے نتائج کا اعلان کیا، جس میں 84 فیصد امیدواروں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ ان میں کشمیر صوبے کے وہ 7 طلباء بھی شامل ہیں جو قوت گویائی اور قوت سماعت سے محروم ہیں۔
ابھیدانندا ہوم ہائی اسکول، سولنہ، سرینگر کے ان بچوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر کے امتیازی نمبرات سے کامیابی حاصل کی ہے۔ ان میں تنزلیہ نے 500 میں سے 454 نمبرات حاصل کیے ہیں، جبکہ عابد نے 453 ، سیرت نے 450 نمبرات، محمد امیق نے 434،توحیدہ نے 415 ،برہان 418اور مسکان نے 500 میں سے 419 نمبرات حاصل کیے ہیں۔
ابھیدانندا ہوم کے بارہویں جماعت کے بچوں کی اس 100 فیصد کامیابی نے تاریخ رقم کی ہے۔ ابھیدانندا ہوم کی 83 سالہ تاریخ میں یہ دوسرا موقع ہے جب قوت گویائی اور قوت سماعت سے محروم بارہویں جماعت کے ان طلباء نے اچھے نمبرات حاصل کر کے صد فیصد نتائج سامنے لانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔
اس موقع پر ابھینندا ہوم ہائر سکینڈری اسکول، سولنہ کے پرنسپل نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ ’’یہ پورے عملہ کے لیے فخر کی بات ہے۔‘‘ انہوں نے کہا: ’’اس وقت ان کامیاب طلباء اور ان کے والدین سے بڑھ کر ہمیں خوشی حاصل ہوئی ہے اور نہ صرف طلباء بلکہ ٹیچرز کی بھی محبت اور محنت رنگ لائی ہے۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ یہ عام طلباء نہیں ہیں بلکہ جسمانی طور خاص ہیں جنہیں عام طلباء کے مقابلے میں پڑھانا ذرا مختلف بھی ہے اور مشکل بھی۔ ان کے مطابق قوت گویائی اور سماعت سے محروم ان طلباء کو آئی سی ایل کے تحت اسکول میں خاص تربیت یافتہ ٹیچر پڑھاتے ہیں۔
کامیاب قرار دیے گئے سات طلباء میں سے نوہار، سورس یار، بڈگام کی رہنے والی تنزیلہ بھی شامل ہے۔ تنزیلہ کی دختر عفرت معراج کے مطابق ’’یہ خوشی الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ میرا آج خودکا دسویں جماعت کا رزلٹ تھا، میں بھی اچھے نمبرات سے کامیاب ہوئی مگر جنتی خوشی گھر میں تنزیلہ کی وجہ سے ہے، وہ میری کامیابی سے کئی گنا زیادہ ہے۔‘‘
عفرت کے مطابق ان کی دختر کی یہ کامیابی کافی معنی رکھتی ہے۔ کیونکہ عام بچوں کے مقابلے میں ان بچوں کی نگہداشت کرنا نہ صرف والدین بلکہ ٹیچرز کے لیے بھی ایک بڑا چلینج رہتا ہے۔ انہوں نے کہا: ’’تنزیلہ اور ان جیسے دیگر طلباء کی کامیابی میں اسکول کے پرنسپل اور ٹیچرز کا ایک اہم رول رہا ہے جس کا ہمیں اعتراف ہے۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ ’’میری بہن کافی ذہین ہے وہ بھی پڑھانے کی خواہش رکھتی ہے مگر قوت گویائی اور سماعت سے محروم ایسے بچوں کے لیے اپنی تعلیم آگے جاری رکھنے کے لیے کوئی سہولیت جموں و کشمیر میں دستیاب نہیں ہے۔ نہ کوئی کالج اور نہ ہی کوئی تکنیکی ادارہ۔ اس پر ستم ظریفی یہ کہ موجودہ حالات کے پیش نظر ان بچوں کو مزید تعلیم کی خاطر باہر بھیجا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ ہمیں فکر لاحق ہو رہی ہے کہ تنزیلہ کو کیسے اور کس طرح مزید تعلیم دلوائیں؟‘‘
پانپور، پلوامہ کے رہنے والے بارہویں جماعت میں کامیابی حاصل کرنے والے ایک اور طالب علم محمد امیق کی بڑی بہن بینش کا کہنا ہے کہ ’’گزشتہ کل جب سے بارہویں جماعت کے نتائج کے بارے میں معلوم ہوا تب سے ہی یہ اپنے ریزلٹ کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا تھا اور جب آج دوپہر نتائج سامنے آئے تو اپنی کامیاب دیکھ کر خوشی سے جھومنے لگا اور گھر کے دیگر افراد بھی بے حد خوش ہوئے۔‘‘
انہوں نے کہا: ’’محمد امیق ابتداء سے ہی ابھیدانندا ہوم میں زیر تعلیم تھا۔‘‘ اسکول انتظامیہ اور ٹیچرز کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ’’ابھیدانندا ہوم میں بارہویں جماعت تک ہاسٹل اور دیگر سہولیات میسر تو ہیں لیکن بارہویں کے بعد ایسے قوت گویائی اور قوت سماعت سے محروم بچوں کی خاطر آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی سہولیت دستیاب نہیں ہے۔ اب ہم اپنے بچے کہاں اور کیسا مزید پڑھائے یہ اب میرے لیے باعث تشویش ہے۔‘‘
بینش کے مطابق عمیق کو اس مقام تک لانے کے لیے ان کے گھر والوں خاص کر والدین کو کافی چلینجز کا سامنا کرنا پڑا تاہم عمیق سمیت ان کی والدہ نے بھی ان چیلنجز کا بہتر مقابلہ کیا۔ ’’ابتدائی برسوں میں میری والدہ دن بھر یعنی اسکول شروع ہونے سے لیکر چھٹی تک ان کے ساتھ رہتی تھی تاکہ یہ بھی ہماری طرح بہتر طور تعلیم حاصل کرسکے۔‘‘
انہوں نے قوت گویائی اور قوت سماعت سے محروم ان بچوں کے مستقل کے لیے سرکار کو خصوصی اور ٹھوس اقدامات اٹھائے جانے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ’’یہ بھی عام بچوں کی طرح آگے کی تعلیم جاری رکھ سکیں اور زندگی میں کامیابی حاصل کر کیں۔‘‘
واضح رہے کہ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے اعداد شمار کے مطابق بارہویں جماعت کے سالانہ امتحانات میں مجموعی طور پر 70,735امیداوار شامل ہوئے تھے جن میں59,435 کامیاب قرار دیئے گئے۔ امتحان میں کامیابی کی شرح 84 فیصد رہی۔
یہ بھی پڑھیں:
بارہویں جماعت نتائج کا اعلان،امتحانات میں 84 فیصد امیدوار سرخرو