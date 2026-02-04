ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سیب کے باغات پر منڈلاتا ریلوے لائنز کا خطرہ ٹل گیا، باغبانوں کو بڑی راحت
مرکزی حکومت نے عوامی دباؤ، ریاستی اعتراضات کے بعد ریلوے لائنز پر روک لگا دی ہے، جس کا سیاسی پارٹیز، کسانوں نے خیر مقدم کیا۔
سرینگر: کشمیر میں مجوزہ ریلوے منصوبوں پر فی الحال روک لگا دی گئی ہے، جس سے باغبانی خاص کر سیب کی کاشت سے وابستہ ہزاروں کسانوں اور میوہ تاجروں نے راحت کی سانس لی ہے۔ ریل کے یہ منصوبے جنوبی کشمیر میں سیب کے باغات کو نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتے تھے، جس کے سبب مقامی سطح پر شدید تشویش پائی جا رہی تھی۔
ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے تصدیق کی ہے کہ جنوبی کشمیر میں اونتی پورہ - شوپیاں اور بجبہاڑہ - پہلگام سمیت بعض ریلوے لائنز پر عوامی مخالفت اور ریاستی حکومت کی جانب سے سیب کے باغات کو لاحق خطرات کے باعث روک لگا دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بارہمولہ - سرینگر ریلوے سیکشن (کشمیر کی مرکزی ریل لائن) کے ساتھ ساتھ مزید ریلوے لائنز کی تجاویز پر بھی غور کیا گیا تھا، مگر ماحولیات کو پہنچنے والے نقصان کے اندیشے کے پیش نظر ان پروجیکٹس کو موخر کر دیا گیا۔
اس اعلان کے بعد وادی کشمیر کے کسان خاص کر باغبانی سے جڑے افراد کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق وادی کشمیر میں سات لاکھ کنبے ہارٹیکلچر شعبے کے ساتھ وابستہ ہے اور یہ صنعت ہر سال تقریبا بارہ ہزار کروڑ روپے کا کاروبار کرتی ہے اور جنوبی کشمیر کے چاروں اضلاع - شوپیاں، پلوامہ، اننت ناگ اور کولگام - کے بیشتر کسان سیب کی صنعت کے ساتھ وابستہ ہیں۔
کسانوں نے ریل پروجیکٹ پر روک لگائے جانے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے کسانوں کے حق میں صحیح فیصلہ قرار دیا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے ’’کسانوں کی بے چینی دور ہو گئی۔‘‘ کسانوں کا ماننا ہے کہ ’’ریلوے پروجیکٹ سے کسانوں کو کوئی فائدہ نہیں ملتا، اس لئے اس پروجیکٹ کو مستقل بنیادوں پر منسوخ کیا جانا چاہئے۔‘‘
اعداد و شمار کے مطابق جموں و کشمیر میں دو لاکھ پندرہ ہزار ہیکٹیئر اراضی پر چھ کروڑ سے زائد پھل دار درخت ہیں، جن میں تقریباً چار کروڑ پچاس لاکھ صرف سیب کے ہی درخت ہیں۔ وہیں مرکزی حکومت کی جانب سے نئے ریل پروجیکٹس کا اعلان کیے جانے بعد ہی اس کے خلاف آوازیں اٹھنی شروع ہوئیں۔
ریلوے لائن کے خلاف پچیس رکنی کمیٹی نے ’چپکو موومنٹ 2.0‘ کے نام سے ایک مہم شروع کی۔ اس مہم کے تحت لوگوں نے باغات میں درختوں سے لپٹ کر علامتی احتجاج درج کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر یہ تصاویر شیئر کرکے احتجاج بلند کیا۔ اس تحریک نے 1970 کی دہائی کی مشہور ’’چپکو تحریک‘‘ کی یاد تازہ کر دی، جس کا مقصد ہمالیائی علاقوں میں بے دریغ جنگلاتی کٹائی کو روکنا تھا۔
کمیٹی کے چیئرمین راجہ وحید کے مطابق:ـ ’’اگر منصوبہ نافذ ہوتا تو تقریباً پانچ لاکھ درخت متاثر ہوتے، جن میں سیب، اخروٹ، شہتوت، چنار اور بید کے درخت بھی شامل ہیں۔‘‘
دلچسپ امر ہے کہ اس فیصلے کی حکمراں جماعت سمیت اپوزیشن لیڈران نے بھی یکساں طور پر حمایت کی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان تنویر صادق نے کہا کہ ’’اس فیصلے سے جنوبی کشمیر کے زرخیز باغات تباہ ہونے سے بچ گئے وہیں پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے بھی اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیا۔
