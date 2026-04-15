امریکی این جی او نے کشمیر کی تین یونیورسٹیوں کے معاہدوں کی منسوخی کے بعد سرگرمیاں معطل کر دیں
کشمیر کیئر فاؤنڈیشن نے اپنی ویب سائٹ پر اطلاع دی ہے کہ اس نے "تمام سرگرمیاں عارضی طور پر معطل کر دی ہیں۔"
Published : April 15, 2026 at 1:29 PM IST
سرینگر: امریکہ میں قائم کشمیر کیئر فاؤنڈیشن (کے سی ایف) نے جموں و کشمیر کی تین سرکاری یونیورسٹیوں کے معاہدوں کی منسوخی کے بعد اپنی سرگرمیاں عارضی طور پر معطل کر دی ہیں۔
کے سی ایف ایک غیر منافع بخش، غیر مذہبی اور غیر سیاسی تنظیم کے طور پر رجسٹرڈ ہے جس کا صدر دفتر امریکہ کے اٹلانٹا میں ہے۔ یہ غیر سرکاری تنظیم حال ہی میں اپنی سرگرمیوں کی وجہ سے انٹیلی جنس ایجنسیوں کے ریڈار میں آئی ہے۔ ای ٹی وی بھارت نے سب سے پہلے 12 اپریل کو یونیورسٹیوں کے این جی او کے ساتھ اپنے معاہدے منسوخ کرنے کی اطلاع دی تھی۔
کے سی ایف کی ویب سائٹ پر پوسٹ کیے گئے ایک پیغام میں کہا گیا ہے کہ، "کے سی ایف نے تمام سرگرمیاں عارضی طور پر معطل کر دی ہیں، بشمول مینٹرشپ، ایکسپرٹ سیشنز، اور سماجی بہبود کے پروگرام۔ غیر سرکاری تنظیم نے سوالات کے لیے ایک آفیشل ای میل آئی ڈی بھی پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے، ایک بار جب ہم مجاز حکام سے ضروری منظوری حاصل کر لیں گے تو ہم دوبارہ کام شروع کر دیں گے۔
این جی او کی سوشل میڈیا سرگرمی بھی ختم ہو گئی ہے۔ فیس بک کا آفیشل پیج، جو حال ہی میں سرگرمی اور اعلانات جس پر ورکشاپس اور انٹراکشن (بات چیت) کیی سرگرمیاں دکھائی دیتی تھیں اسے بھی بھی حذف کر دیا گیا ہے۔
تین دن پہلے، جموں میں سی ایس آئی آر-انڈین انسٹی ٹیوٹ آف انٹیگریٹیو میڈیسن نے ایک گروپ فوٹو پوسٹ کیا جس میں این جی او کے صدر کو ان کے پروگرام میں دکھایا گیا تھا۔
2024 میں قائم ہونے والی این جی او نے "کشمیر کے نوجوانوں کو بااختیار بنانے" کے مقصد سے کشمیر یونیورسٹی (کے یو)، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی (SKUAST) کے ساتھ 2025 میں تین مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے تھے۔
تاہم، ان تمام یونیورسٹیوں کے تین الگ الگ سرکاری خط و کتابت نے کے سی ایف کے صدر ڈاکٹر الطاف لال کو کیے گئے معاہدوں کی منسوخی سے آگاہ کیا۔
ذرائع کے مطابق، "حکام کو شبہ ہے کہ ان پلیٹ فارمز کو ایک مخصوص نظریاتی ایجنڈے کو پھیلانے کے لیے سافٹ چینلز کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔
سرکاری طور پر، یونیورسٹیوں نے استدلال کیا کہ 'مجاز اتھارٹی' کے جائزے کے بعد یہ معاہدہ تعلیمی ادارے کے مفاد میں نہیں پایا گیا۔
