وندے بھارت ٹرین سے کشمیری کیب آپریٹرز کو سیاحت کے فروغ کی امید، جموں کے ڈرائیورز میں تشویش
وندے بھارت ٹرین سے کشمیر میں سیاحتی سرگرمیاں بڑھنے کی امید ہے، تاہم جموں کے ڈرائیورز نے روزگار متاثر ہونے کے خدشات ظاہر کیے ہیں۔
Published : May 1, 2026 at 7:58 PM IST
سرینگر : پہلگام دہشت گرد حملے کے ایک سال بعد بھی جموں و کشمیر کی سیاحت پوری طرح پٹری پر نہیں لوٹی۔ تاہم ریل پٹری پر سرینگر اور جموں کے درمیان راست وندے بھارت ٹرین کے آغاز سے جہاں کشمیر کے کیب مالکان سیاحتی احیاء سے روزگار کی بہتری کے لیے پُرامید ہیں، ویہں جموں کے ڈرائیورز روزی روٹی متاثر ہونے سے کافی فکر مند ہیں۔
سرینگر ٹورسٹ ڈرائیورز یونین کے ساتھ 250 کے قریب کیب اور ٹیکسیاں وابستہ ہیں اور ان کے روزگار کا راست دارو مدار سیاحوں کی آمد سے ہیں۔ یونین کے صدر فیصل کا ماننا ہے کہ ٹرین سروس سے کشمیر میں سیاحوں کی آمد بڑھے گی جس سے اس شعبہ کے ساتھ وابستہ لوگوں کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا: "ہم روزانہ سرینگر سے جموں کے لیے 10 کیب چلاتے ہیں، لیکن ہماری زیادہ تر آمدنی سیاحوں پر منحصر ہے۔ جب رابطہ بہتر ہوگا تو زیادہ لوگ کشمیر آئیں گے۔"
کیب مالکان کے مطابق اگست 2019 میں پابندیوں، پھر کووڈ-19 لاک ڈاؤن اور گزشتہ سال پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد ان کی کمائی کافی متاثر ہوئی۔ اب فیصل قادر کو سیاحت میں اضافہ کی امید ہے کیونکہ ان کی آمدنی زیادہ تر سیاحوں سے ہی جڑی ہے۔
وندے بھارت ٹرین سروس شروع ہونے سے پہلے سرینگر اور جموں کے درمیان زمینی سفر کے لیے کیب اور بس ہی واحد ذریعہ تھا اور آج بھی زیادہ تر مسافر ان ہی کا استعمال کرتے ہیں۔ وندے بھارت ٹرین اب ایک متبادل بن گئی ہے کیونکہ روزانہ چار ٹرینیں تقریباً 6000 مسافروں کو لانے اور لے جانے کا کام کریں گیں۔
شوکت احمد نامی ایک مقامی کیب ڈرائیور نے کہا کہ سرینگر کی ٹیکسیاں زیادہ تر جموں، لداخ اور وادی کے سیاحتی مقامات کے لیے چلتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیاحت کے لیے مثبت اشارہ ہے جو ان کی روزی کو بھی سہارا دیتا ہے۔
ایک اور ڈرائیور فیاض احمد کے مطابق ٹرین سروس سے کیب کرایوں پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا کیونکہ وہ بھی سرینگر سے جموں تک تقریباً پانچ گھنٹے میں پہنچاتے ہیں اور راستے میں چند مقامات پر ٹھہرتے بھی ہیں۔
جموں ڈرائیوروں کو خدشات
دوسری جانب جموں کے ڈرائیور اس سروس سے پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹرین عوام کے لیے بہتر ہے لیکن ان کی آمدنی اس سے متاثر ہوگی کیونکہ سیاح اور یاتری اب براہ راست ریل کے ذریعے کشمیر اور کٹرا جائیں گے اور جموں شہر آنے کی ضرورت کم ہو جائے گی۔
انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال پہلگام حملے نے سیاحتی سیزن میں ان کی آمدنی کو متاثر کیا تھا اور اب اس سیزن میں حکومت نے ہفتے میں چھ دن ٹرین سروس شروع کر دی ہے۔ انہیں خدشہ ہے کہ زیادہ تر مسافر ٹرین کو ہی ترجیح ہیں گیں۔
سیاحتی شعبے سے وابستہ افراد بھی اس ٹرین سروس سے کافی خوش ہیں۔ ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن آف کشمیر کے صدر فاروق کٹھو کا ماننا ہے کہ ٹرین سروس سے ہوائی کمپنیوں کی اجارہ داری ختم ہوگی جو سیزن میں زیادہ کرایہ وصول کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا : "مہنگے فضائی کرایوں کی وجہ سے کئی سیاح کشمیر نہیں آتے تھے، لیکن اب ٹرین سروس سے زیادہ لوگوں کے آنے کی توقع ہے، بشرطیکہ حالات سازگار رہیں۔"
سیب کاشتکار بھی پر امید
ادھر، کشمیر میں پھلوں کی کاشت اور تجارت سے وابستہ افراد نے ناردرن ریلوے سے جلد خراب ہونے والے پھلوں کی ترسیل کے لیے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے والی کارگو سروس شروع کرنے اور ریلوے انفراسٹرکچر کو مزید وسعت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔
نیو کشمیر فروٹ ایسوسی ایشن کے صدر بشیر احمد بشیر نے کہا کہ کولڈ چین کی کمی اور محدود ریلوے کارگو سہولیات سیب، چیری اور دیگر پھلوں کے کاروبار کو متاثر کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا: "ہمیں فوری طور پر ریفریجریٹڈ کارگو ٹرینز کی ضرورت ہے تاکہ خاص طور پر چیری جیسے جلد خراب ہونے والے پھل محفوظ رہ سکیں۔ ہم سوپور اور بارہمولہ میں لوڈنگ پوائنٹس بڑھانے اور اننت ناگ، اونتی پورہ اور پانپور میں مرحلہ وار انفراسٹرکچر کی ترقی بھی چاہتے ہیں۔"
وندے بھارت ٹرین سروس کا افتتاح گزشتہ روز جموں کے اپ گریڈ شدہ ریلوے اسٹیشن سے ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مستقبل میں ریلوے لائن راجوری-پونچھ تک بھی جوڑی جائے گی اور بارہمولہ سے اُڑی تک بھی توسیع دی جائے گی۔
