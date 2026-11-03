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این پی اے کے خلاف بڑھتے ہوئے بینکنگ کریک ڈاؤن کے درمیان کشمیر میں کاروباری رہنماؤں نے پالیسی تعاون کا مطالبہ کیا
مرکز کےزیر انتظام علاقےمیں سب سے قدیم بینک کے طور پر، جموں و کشمیر بینک وہاں کے لوگوں کو سب سےبڑا قرض دینے والا ہے۔
Published : November 3, 2026 at 8:11 PM IST
سری نگر: نان پرفارمنگ اثاثہ جات کی وصولی کے لیے جموں و کشمیر بینک مرکزی زیر انتظام علاقے میں نادہندہ قرض دہندگان کی گروی رکھی ہوئی جائیدادوں کو نیلام کر رہا ہے۔ تاجروں کا خیال ہے کہ یہ خطے میں کاروبار کے خاتمے اور بگڑتے ہوئے معاشی حالات کی علامت ہے۔
SARFAESI ایکٹ کی دفعات کے تحت، بینک غیر فعال قرضوں کے خلاف گروی رکھی گئی رہائشی، تجارتی اور صنعتی جائیدادوں کو نیلام کر رہا ہے جہاں اصل قرض دہندگان اپنے بقایا قرضوں کی ادائیگی میں ناکام رہے ہیں۔
بینک کی ویب سائٹ کے مطابق، اپریل 2025 سے اس سال 3 نومبر تک، بینک نے 302 رہن رکھی ہوئی جائیدادوں کی نیلامی کے لیے پبلک نوٹس جاری کیے ہیں۔ بینک حکام کا کہنا ہے کہ پچھلے سالوں میں نوٹیفیکیشن کی تعداد کافی زیادہ ہے۔
مرکز کے زیر انتظام علاقے میں سب سے قدیم بینک کے طور پر، جموں و کشمیر بینک وہاں کے لوگوں کو سب سے بڑا قرض دینے والا ہے۔ تاجروں اور کارخانوں کے مالکان کا کہنا ہے کہ جہاں بینک کا کاروبار منافع بخش ہے، وہیں جموں و کشمیر کی معاشی صورتحال سے ان کے اپنے کاروبار برباد ہو رہے ہیں۔
تاجروں کا کہنا ہے کہ وہ مقامی اخبارات میں SARFAESI ایکٹ کے تحت رہن رکھی گئی جائیدادوں کی نیلامی کے بارے میں روزانہ نوٹس دیکھ رہے ہیں۔فیڈریشن چیمبر آف انڈسٹریز کشمیر کی مشاورتی کمیٹی کے سربراہ اور ہمالین رولنگ اسٹیل انڈسٹریز کے مالک شاہد کاملی نے کہا کہ وادی میں صنعتوں کو مختلف وجوہات کی وجہ سے معاشی نقصان کا سامنا ہے۔
کاملی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ کشمیر کے جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے ملک کے دور دراز میں، مینوفیکچرنگ لاگت بہت زیادہ ہے۔ فریٹ چارجز، جی ایس ٹی، ٹرانسپورٹیشن، اچھی سڑک کنیکٹیویٹی کی کمی، اور مالی وجوہات کی وجہ سے مواد کی لاگت بڑھ جاتی ہے۔ پیداوار جتنی زیادہ ہوگی، مینوفیکچرنگ لاگت اتنی ہی کم ہوگی۔
کاملی نے کہا کہ کشمیر میں کاروبار جمود کا شکار ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کی ملازمتیں اگلے سال مارچ تک مزید کم ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ کاروباریوں کو ایک صنعتی پالیسی کی ضرورت ہے جس میں کچھ رعایتیں اور دیگر مالی مراعات شامل ہوں۔ ایک جامع صنعتی پالیسی کے بغیر، کاروبار پروان نہیں چڑھ سکتے۔"
انہوں نے کہا کہ تاجر جی ایس ٹی کی زیادہ شرح ادا کرتے ہیں، لیکن حکومت سے کوئی سبسڈی نہیں ملتی۔ انہوں نے مزید کہا، "جے کے بینک جیسے مالیاتی اداروں کو جموں و کشمیر کے مقامی حالات کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے بورڈ میں کشمیر سے صرف ایک، جموں سے چار اور لداخ سے ایک ڈائریکٹر ہے، جس سے مقامی مسائل کو سمجھنا مشکل ہو رہا ہے۔"
ایک کشمیری تاجر، شکیل قلندر نے وضاحت کی کہ گزشتہ تین دہائیوں میں اس صورتحال کی وجہ سے 20,000 سے زیادہ صنعتی یونٹس ٹھپ ہو چکے ہیں۔ قلندر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "بینک، خاص طور پر جے کے بینک، تاجروں سے اس وقت بھی سود وصول کرتے تھے جب گزشتہ کئی سالوں کی بدامنی کی وجہ سے ان کی مالی حالت شدید خراب تھی۔ جے کے بینک بڑھتا گیا، لیکن تاجروں پر قرض کا بوجھ مزید بڑھتا رہا۔ حکومت نے بدامنی کے دوران ضائع ہونے والے دنوں کی کبھی تلافی نہیں کی۔ ان تین دہائیوں میں معاوضے کے طور پر ایک پیسہ بھی نہیں دیا گیا۔"
"کل قرض اہم نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمام مسائل حل ہوں۔ کاروبار کی بحالی میں مدد کے لیے، تمام کاروباری چیمبرز حکومت اور جے کے بینک سے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی 2020 ون ٹائم سیٹلمنٹ (او ٹی ایس) اسکیم کو یہاں لاگو کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو جموں و کشمیر کی گزشتہ چند دہائیوں کی صورتحال کے بارے میں مناسب طور پر بریفنگ نہیں دی گئی،"۔
قلندر نے کہا کہ زیادہ تر کاروبار اپنے قرضوں کی ادائیگی کے لیے اس اسکیم کا انتخاب کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میراثی قرض کے لیے کچھ حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ حکومت ایک نئی صنعتی پالیسی پر غور کر رہی ہے لیکن ہمیں این پی اے (نان پرفارمنگ اثاثہ جات) کے مسئلے کو بھی حل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پرانے قرضوں کو ختم کرے اور خسارے میں چلنے والی اکائیوں کو بحال کرنے میں مدد کرے۔
وادی میں چھوٹے تاجروں اور دکانداروں کی نمائندگی کرنے والے کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن کے ترجمان قاضی توصیف نے کہا کہ صرف سری نگر میں 20,000 سے زیادہ چھوٹے کاروبار (جیسے دکاندار اور تاجر) یا تو این پی اے بن چکے ہیں یا انہیں شدید مالی دباؤ کا سامنا ہے۔
توصیف نے کہا کہ جے کے بینک تاجروں کو قرض دینے میں زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ آر بی آئی کے رہنما خطوط کا حوالہ دیتے ہوئے، یہ مقامی تاجروں کو 'ون ٹائم سیٹلمنٹ' (او ٹی ایس) کی پیشکش نہیں کرتا اور حد سے زیادہ شرح سود وصول کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ مقامی لوگوں کو قرض دینے میں سنجیدہ نہیں ہے۔"
انہوں نے نشاندہی کی کہ ای کامرس روایتی (جسمانی) فروخت کے لیے بھی ایک چیلنج بن گیا ہے، جو حالیہ برسوں میں شدید متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، "حکومت کو جدوجہد کرنے والے تاجروں کے لیے بحالی کی پالیسیاں متعارف کرانی چاہیے۔ 2019 سے تاجروں کے لیے حکومت کی بحالی کی پالیسی نہیں ہے۔"
انہوں نے کہا کہ این پی اے کے علاوہ، معمول کے لین دین والے اکاؤنٹس بھی مالی دباؤ میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم قرضوں کی معافی نہیں چاہتے لیکن ہم بینکنگ پالیسیوں میں کچھ نرمی چاہتے ہیں تاکہ ہمارے کاروبار زندہ رہ سکیں۔