ETV Bharat / jammu-and-kashmir
چلہ کلان نے پورے کشمیر میں اپنی گرفت مضبوط کر لی، نئے سال کے موقع پر برف باری کا امکان
محکمہ موسمیات کے مطابق 31 دسمبر سے یکم جنوری کے درمیان ہلکی برفباری کا امکان ہے۔
Published : December 26, 2025 at 10:39 AM IST
سرینگر: سرینگر میں جمعہ کا دن سرد اور پرسکون رہا۔ شہر میں کم از کم درجہ حرارت 0.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ چلہ کلان نے پورے کشمیر میں اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے۔
وادی کے کئی حصوں سے منفی درجہ حرارت کی اطلاع ملی ہے۔ پلوامہ میں درجہ حرارت منفی 3.4 ڈگری سیلسیس، کپواڑہ میں منفی 2.4 ڈگری اور شوپیان میں منفی 2.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سیاحتی مقامات سرد ترین مقامات میں شامل رہے، کیونکہ گلمرگ میں درجہ حرارت منفی 4.5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا جبکہ سونمرگ میں منفی 4.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
سرینگر ایئرپورٹ پر کم سے کم درجہ حرارت منفی 1.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا یہ شہر کے مرکز سے تھوڑا زیادہ ٹھنڈا تھا۔جبکہ پہلگام میں منفی 1.6 ڈگری ریکارڈ سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ پامپور منفی 1.6 اور زیتھن رفیع آباد منفی 1.5 میں رات میں کپکپا دینے والا درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔
جموں کے علاقے میں، درجہ حرارت نسبتاً معتدل رہا، حالانکہ رامبن 0.1 ڈگری سیلسیس رہا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، جموں شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جب کہ بانہال کا درجہ حرارت 3.8 ڈگری اور بھدرواہ میں 2.6 ڈگری سیلسیس رہا۔
لداخ میں شدید سردی جاری رہی، لیہہ میں منفی 9.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا اور کرگل میں منفی 9.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ نوبرا ویلی میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 6.7 ڈگری درج کیا گیا۔
محکمہ موسمیات کے سرینگر سنٹر نے کہا کہ جموں و کشمیر میں 30 دسمبر تک موسم جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ تاہم، میدانی علاقوں میں ہلکی بارش اور 31 دسمبر سے یکم جنوری کے درمیان ہلکی برفباری کا امکان ہے۔
حکام نے بتایا کہ یکم اکتوبر سے 25 دسمبر تک کشمیر میں موسمی بارش معمول سے کافی کم رہی ہے، جس میں 44 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی۔
یہ بھی پڑھین: