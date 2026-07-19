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بگلیہار اور سلال پن بجلی منصوبوں کی فلشنگ سے کشمیر میں بجلی کا بحران گہرا ہونے کا خدشہ، 15 روزہ بندش کا اعلان
کارپوریشن کے مطابق بگلیہار منصوبے پر بوجھ کم کرنے کا عمل دوپہر 3 بجے سے شروع اور شام 7:30 بجے ختم ہوگا۔
Published : July 19, 2026 at 8:42 PM IST
سری نگر: شدید گرمی کی لہر کے دوران جموں و کشمیر میں بجلی کی قلت مزید بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ انتظامیہ نے بگلیہار اور سلال پن بجلی منصوبوں میں فلشنگ آپریشن کے لیے 15 روزہ بندش کا اعلان کیا ہے۔ ان دونوں بڑے منصوبوں کی بندش سے وادی کشمیر میں بجلی کی فراہمی بری طرح متاثر ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔
کشمیر پاور ڈسٹری بیوشن کارپوریشن لمیٹڈ (کے پی ڈی سی ایل) نے اعلان کیا ہے کہ بگلیہار ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ (بی ایچ ای پی) میں فلشنگ آپریشن 19 جولائی کی رات 10 بجے شروع ہوگا، جس کے باعث منصوبہ تقریباً 4 سے 5 روز تک بند رہے گا۔ دوسری جانب سلال ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ پہلے ہی 18 جولائی سے طے شدہ 10 روزہ بندش کے تحت بند ہے۔
کارپوریشن کے مطابق بگلیہار منصوبے پر بوجھ کم کرنے کا عمل دوپہر 3 بجے سے شروع کیا جائے گا، جبکہ شام 7:30 بجے تک منصوبہ مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا۔ کے پی ڈی سی ایل نے بتایا کہ گرمیوں کے موسم میں وادی کشمیر کی بجلی کی ضروریات کا بڑا حصہ بگلیہار اور سلال منصوبوں سے پورا کیا جاتا ہے۔ ان دونوں منصوبوں کی بیک وقت بندش کے باعث جموں و کشمیر میں تقریباً 1000 میگاواٹ بجلی کی کمی پیدا ہونے کا امکان ہے۔
کارپوریشن کے مطابق اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پاور ایکسچینج کے ذریعے قلیل مدتی بنیادوں پر اضافی بجلی خریدنے کی کوششیں جاری ہیں، تاہم اگر مطلوبہ مقدار میں بجلی دستیاب نہ ہو سکی تو مجبوری میں بجلی کی کٹوتیاں کرنا پڑ سکتی ہیں۔ انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس دوران بجلی کا استعمال احتیاط سے کریں اور بجلی کی بچت کو یقینی بنائیں تاکہ قلت کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔
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واضح رہے کہ اس وقت جموں و کشمیر شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے اور وادی میں درجہ حرارت 32 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ محکمہ موسمیات نے آئندہ پانچ روز کے دوران درمیانی درجے کی بارش اور خراب موسم کی پیش گوئی کی ہے، جس سے درجہ حرارت میں کچھ کمی متوقع ہے، لیکن بجلی کی قلت عوام کے لیے مشکلات میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے۔