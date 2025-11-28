ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر کے دو دستکار قومی ایوارڈ کے لیے منتخب
وگیان بھون نئی دہلی میں نو دسمبرکو منعقد تقریب میں یہ ایوارڈ صدر جمہوریہ ہند کے ہاتھوں سےمنظوراحمد خان اورخواجہ نظیرعلی کو نوازا جائے گا
Published : November 28, 2025 at 2:53 PM IST
سرینگر( پرویز الدین): مرکزی وزارت ٹیکسٹائل نے دستکاری زمرے میں سرینگر کے دو ماہر کاریگروں کو باوقار قومی ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ جن میں رعناواری کے منظور احمد خان اور عالمگیری بازار سرینگر سے تعلق رکھنے والے خواجہ نظیر علی کا نام قابل ذکر ہیں۔ قالین کی بُنائی اور سوزنی کڑھائی میں بہترین کارکردگی پر یہ اعزاز دیا جارہا ہے۔ دنوں میں ماہر کاریگروں کو یہ ایوارڈ اگلے ماہ 9 دسمبر کو وگیان بھون نئی دہلی میں صدر جمہوریہ ہند کی ہاتھوں دیا جائےگا۔
محکمہ ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈ لوم کشمیر نے اپنے ایک بیان میں وزارت ٹیکسٹائل کا شکریہ ادا کیا اور ایوارڈ حاصل کرنے والوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔کاریگروں کی اس کامیابی کو خطے کی دستکاری صنعت کے لیے ایک قابل فخر لمحہ قرار دیتے ہوئے محکمے کےترجمان نے کہا کہ کشمیر کی عالمی سطح پر مشہور دستکاری مصنوعات جو پیچیدہ نمونوں اور عمدہ کاریگری کے لیے منائی جاتی ہے۔ منظور احمد اور نظیر علی جیسے کاریگروں کی لگن کے ذریعے پہچان حاصل کر رہی ہے۔
اس قومی ایوارڈ میں ایک توصیف اور 2 لاکھ روپے کا نقد انعام شامل ہے۔ دو دیگر کشمیری دستکاروں وسطی ضلع بڈگام کی مشکورہ حمید جو کہ سوزنی کے کام سے وابستہ ہیں اور سرینگر کے میر ارشد حسین جو کہ کام وابستہ ہیں انہیں بھی ایوارڈکی تقریب میں مدعو کیا گیا ہے۔
منظور احمد خان کو قالین بافی میں بہترین کارکردگی پر سال 2024 کے یوٹی سطح کے ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے اور اس نے انڈین انسٹی ٹیوٹ آف کارپٹ ٹکنالوجی سرینگر کے تحت کپوارہ میں " گرو-ششیہ ہستشلپ پرشکشن" پروگرام کا بھی حصہ بھی رہے ہیں۔