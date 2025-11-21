ETV Bharat / jammu-and-kashmir
’سیلاب سے کشمیر میں ہارٹیکلچر کو 2ہزار کروڑ کا نقصان‘ باغبانوں کا حکومتی تخمینہ پر اعتراض
سیب کی صنعت سے وابستہ کسانوں کا دعویٰ ہے کہ سیلاب، ہائی وے بندش سے انہیں 2ہزار کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔
Published : November 21, 2025 at 6:55 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت سے زراعت اور باغبانی کے شعبے کو اگست اور ستمبر میں آئے سیلاب اور سرینگر جموں شاہراہ (NH44) کی بندش سے 200 کروڑ روپے کے نقصان کا تخمینہ لگایا ہے، تاہم کسان اور تاجر اس سے کئی گنا زیادہ، یعنی 2000 کروڑ روپے کے نقصان کا دعویٰ کر رہے ہیں۔
جموں و کشمیر کے وزیر برائے زراعت و باغبانی جاوید احمد ڈار نے اکتوبر کے دوران اسمبلی اجلاس میں کہا کہ ’’سیلاب اور شاہراہ کی بندش کے باعث زراعت اور باغبانی کے شعبے کو 200 کروڑ روپے کا نقصان پہنچا ہے۔‘‘ ڈار نے یہ بھی کہا کہ ’’مرکزی حکومت سے امدادی پیکیج کی درخواست کی گئی ہے۔‘‘
حکومت کے مطابق ستمبر میں سیلاب، بارشوں، تیز ہواؤں اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث یونین ٹریٹری میں 18,934 رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ زراعت اور باغبانی کے شعبے کی 75,997.32 ہیکٹر اراضی کو نقصان پہنچنے کو بھی تسلیم کیا گیا ہے جس میں سب سے زیادہ نقصان جموں خطے میں ہوا ہے۔
مجموعی نقصان 209 کروڑ روپے بتایا گیا ہے۔ ڈار نے مطابق ریاست کے ڈیزاسٹر فنڈ کے تحت جموں خطے کے متاثرہ کسانوں کو 52 کروڑ روپے جبکہ کشمیر کے کسانوں کو صرف 1.91 کروڑ روپے کی امداد دی گئی۔ تاہم وادی کشمیری کے سیب کے کسانوں کے نمائندہ بشیر احمد بشیر کا کہنا ہے کہ ’’حکومت کے اعداد و شمار باغبانی اور زراعت کے شعبے کے نقصان کو کافی کم دکھا رہے ہیں۔‘‘
بشیر کا دعویٰ ہے کہ ادھمپور میں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے سرینگر جموں قومی شاہراہ کی بندش کے سبب صرف سیب کے شعبے کو 600 کروڑ روپے کا نقصان پہنچا۔ ’’ہمارے تخمینے کے مطابق صرف باغبانی کے شعبے کو ہی 2000 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے، جس میں کسان، تاجر اور وہ لوگ شامل ہیں جو اس شعبے سے براہ راست یا بالواسطہ جڑے ہوئے ہیں۔‘‘
جنوبی کشمیر کے پانپور اسمبلی حلقے کی نمائندگی کر رہے این سی کے سینئر لیڈر جسٹس (ر) حسنین مسعودی کا کہنا ہے کہ صرف ان کے حلقے میں چاول کی کاشت سے وابستہ کسانوں کو 15 کروڑ روپے کا کا نقصان ہوا ہے۔ ’’میں نے اس تخمینہ سے وزیر اعلیٰ کو بھی آگاہ کیا ہے، اور مرکزی حکومت سے امدادی پیکیج کی امید ہے۔‘‘
سیب فیڈریشن آف جموں و کشمیر کے صدر ظہور احمد راتھر کا بھی ماننا ہے کہحکومتی تخمینہ اصل نقصان سے بہت کم ہے۔ ’’ژالہ باری اور موسم گرما میں شدید بارشوں نے سیب اور دیگر فصلوں کو کافی نقصان پہنچایا۔ پھر سیلاب اور شاہراہ کی بندش نے نقصان کو دوگنا کر دیا۔‘‘
دریں اثناء، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعرات کو مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتھارمن سے ملاقات کی اور جموں و کشمیر کے لئے مزید ترقیاتی امداد کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر نے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر اس میٹنگ کے حوالہ سے کہا گیا: ’’اس ملاقات میں بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے، سرمایہ کاری کو بڑھانے اور جموں و کشمیر میں فلاحی اقدامات کے لئے مالی امداد کو جاری رکھنے پر بات کی گئی۔‘‘
Chief Minister today called on the Hon'ble Union Minister of Finance @nsitharaman and held detailed discussion on key developmental priorities of Jammu and Kashmir. The meeting focused on strengthening infrastructure, boosting investment and ensuring continued financial support… pic.twitter.com/I7NdOp4pFW— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) November 20, 2025
یہ بھی پڑھیں: