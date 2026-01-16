ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نیوزی لینڈ سیب پر ٹیکس میں چھوٹ، کشمیری کسانوں اور تاجروں کا حکومت سے سخت سوال
کشمیر میں پانچ لاکھ سے زائد کنبوں کا روزگار سیب کی صنعت سے وابستہ ہے جنہیں امپورٹ ڈیوٹی میں رعایت سے کافی تشویش ہے۔
Published : January 16, 2026 at 5:27 PM IST
سرینگر: بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان کیوی سیب پر امپورٹ ڈیوٹی (درآمدی ٹیکس) میں کمی کے فیصلے نے کشمیر کی سیب صنعت سے وابستہ کسانوں اور تاجروں میں شدید بے چینی پیدا کی ہے۔ باغبانوں اور تاجروں کا دعویٰ ہے کہ جموں و کشمیر حکومت نے اس حساس اور معاشی لحاظ سے اہم معاملے پر مرکزی حکومت سے ترجیحی بنیادوں پر بات چیت نہیں کی، جس کے منفی اثرات مقامی صنعت پر مرتب ہو سکتے ہیں۔
دسمبر 2024 میں طے پا چکے اس تجارتی معاہدے کے تحت بھارت نے نیوزی لینڈ سے درآمد ہونے والے سیب پر ٹیکس 50 فیصد سے کم کر کے 25 فیصد کرنے پر اتفاق کیا۔ نیوزی لینڈ کی وزارت تجارت کے مطابق اس رعایت کے تحت پہلے سال 32 ہزار 500 میٹرک ٹن سیب درآمد کیے جا سکیں گے، جب کہ چھٹے سال تک یہ حد بڑھا کر 45 ہزار میٹرک ٹن کر دی جائے گی۔
اس مقدار پر 25 فیصد ڈیوٹی اور کم از کم درآمدی قیمت 1.25 امریکی ڈالر فی کلو مقرر کی گئی ہے، جبکہ مقررہ حد سے زائد درآمدات پر 50 فیصد ٹیکس لاگو ہوگا۔ اس وقت بھارت میں نیوزی لینڈ سے سالانہ سیب کی درآمد 31 ہزار 392.6 میٹرک ٹن ہے، جس کی مالیت تقریباً سوا تین کروڑ امریکی ڈالر بتائی جا رہی ہے۔
کشمیر کے سیب باغبانوں کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں لیا گیا جب وادی کی سیب صنعت پہلے ہی بڑھتی لاگت، محدود کولڈ اسٹوریج اور مارکیٹ کے دباؤ جیسے مسائل سے جوجھ رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ’’جموں و کشمیر حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اس ’سنگین مسئلے‘ پر جنگی بنیادوں پر مرکزی حکومت کے ساتھ اٹھاتی اور مقامی کسانوں کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بناتی۔‘‘
کشمیر کی سیب صنعت، جو ملک کی مجموعی پیداوار کا تقریباً 78 فیصد حصہ فراہم کرتی ہے، جموں کشمیر کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے۔ جموں و کشمیر کی 2024-25 اقتصادی سروے رپورٹ کے مطابق یہ شعبہ سالانہ تقریباً 10 ہزار کروڑ روپے کی آمدن جنریٹ کرتا ہے اور براہِ راست یا بالواسطہ 35 لاکھ افراد کو روزگار بھی فراہم کرتا ہے، جب کہ لگ بھگ سات لاکھ کنبوں کا انحصار بھی اسی صنعت پر ہے۔ وادی میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار ہیکٹر سے زائد اراضی پر سیب کی کاشت ہوتی ہے اور ہر سیزن 24 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ پیداوار حاصل کی جاتی ہے۔
ایپل فارمرز فیڈریشن آف کشمیر کے صدر ظہور احمد راتھر نے حکومت کی ’’غیر سنجیدگی‘‘ پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ’’امپورٹ ڈیوٹی میں کمی جموں و کشمیر اور ہماچل پردیش کے سیب باغبانوں کو براہ راست متاثر کرے گی۔‘‘ تاہم انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا اور کہا کہ ’’جہاں ہماچل پردیش حکومت اس معاملے کو سرگرمی سے مرکزی حکومت کے سامنے رکھ رہی ہے، وہیں جموں و کشمیر حکومت نے ابھی تک اس حساس معاملے پر سنجیدہ پیروی نہیں کی ہے۔‘‘
ظہور راتھر نے ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ سکھویندر سنگھ سکھو کی مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن سے ملاقات کا بھی حوالہ دیا جس میں انہوں مطالبہ کیا کہ ’’جولائی سے نومبر کے درمیان، جب ہماچل میں سیب کی کٹائی عروج پر ہوتی ہے، سیب کی تمام درآمدات پر پابندی عائد کی جائے۔‘‘ اس کے علاوہ، آف سیزن مہینوں میں غیر ملکی سیب کی ڈمپنگ روکنے کے لیے امپورٹ ڈیوٹی 100 فیصد تک بڑھانے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔
دوسری جانب، جموں و کشمیر کے وزیر زراعت جاوید احمد ڈار نے جمعرات کو نئی دہلی میں مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان سے ملاقات کی۔ جاوید ڈار کے مطابق مرکزی وزیر نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کسانوں کے مفادات کو اولین ترجیح دی جائے گی اور زراعت کی وزارت جموں و کشمیر سمیت ملک بھر کے کسانوں کے مفادات کے تحفظ کی کوشش کرے گی۔
تاہم باغبانوں کو خدشہ ہے کہ نیوزی لینڈ کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدہ (FTA)، جس کے تحت اپریل سے اگست کے درمیان سیب پر 25 فیصد ڈیوٹی کی رعایت دی گئی ہے، ان سیبوں کو نقصان پہنچائے گا جو آف سیزن میں کنٹرولڈ ایٹموسفیر یا کولڈ اسٹوریج میں رکھے جاتے ہیں۔ کشمیر ویلی فروٹ گروورز کم ڈیلرز یونین کے چیئرمین بشیر احمد بشیر کے مطابق وادی میں سیب کی اصل کٹائی ستمبر سے شروع ہوتی ہے جبکہ کولڈ اسٹوریج میں رکھے گئے سیب آف سیزن میں فروخت کیے جاتے ہیں، اور یہی سیب اس رعایت سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔
وزیر زراعت جاوید ڈار کے مطابق، جموں و کشمیر میں اس وقت کولڈ اسٹوریج کی مجموعی صلاحیت 2 لاکھ 92 ہزار میٹرک ٹن ہے، جبکہ اصل ضرورت تقریباً 6 لاکھ میٹرک ٹن کی ہے، جو ایک بڑا خلا ظاہر کرتی ہے۔
ذرائع کے مطابق، سیب کی درآمد کا یہ معاملہ آئندہ اسمبلی اجلاس میں بھی اٹھایا جا سکتا ہے، جہاں حکمران جماعت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن جماعتوں کے اراکین بھی حکومت پر زور دیں گے کہ وہ اس مسئلے کو حکومت ہند کے سامنے مؤثر انداز میں پیش کرے۔ ادھر، ظہور راتھر نے بتایا کہ سی پی آئی (ایم) کے رکن اسمبلی محمد یوسف تاریگامی پہلے ہی امپورٹ ڈیوٹی میں کمی کے خلاف احتجاج کر چکے ہیں اور اسمبلی میں اس مسئلے کو اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
دریں اثنا، سابق وزیر خزانہ حسیب درابو کا ماننا ہے کہ ’’بدلتے ہوئے عالمی تجارتی معاہدوں کے تناظر میں کشمیر کی سیب صنعت کو جدید خطوط پر استوار کرنا ناگزیر ہے۔‘‘ درابو کی دلیل ہے کہ ’’اس سے قبل ایران اور کیلیفورنیا سے سیب کی درآمدات نے بھی کشمیری باغبانوں کو شدید تشویش میں مبتلا کیا تھا۔‘‘
