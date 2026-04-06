نارکو ٹیرر کیس میں پانچ سال سے بندملزم کی ضمانت منظور
جموں کشمیر ہائی کورٹ نے ناکافی ثبوت، براہِ راست تعلق نہ ہونے اور طویل حراست کو بنیاد بنا کر ملزم کو ضمانت دے دی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 6, 2026 at 6:01 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے جنوبی کشمیر کے 46 سالہ نارکو-ٹیررزم کیس کے ملزم کو یہ کہہ کر ضمانت دے دی کہ استغاثہ (پراسیکیوشن) یہ ثابت کرنے میں ناکام رہا کہ ملزم کا نارکو ٹیررزم کیس سے براہِ راست کوئی تعلق ہے۔
اپنے 10 صفحات کے فیصلے میں جسٹس سنجیو کمار اور جسٹس سنجے پریہار پر مشتمل بنچ نے این آئی اے عدالت کے اُس پہلے حکم کو منسوخ کر دیا جس میں جنوبی کشمیر کے سنگم، اننت ناگ کے رہائشی امین اللہ کی ضمانت مسترد کی تھی۔ عدالت نے کہا کہ "استغاثہ کوئی براہِ راست برآمدگی، شعوری قبضہ یا واضح شمولیت ثابت نہیں کر سکا جو ملزم کو نارکو ٹیررزم سازش کے ساتھ جوڑ سکے۔"
امین اللہ نے اپنی اہلیہ روبینہ (40) کے ذریعے اپیل دائر کی تھی، امین اللہ اس وقت ڈسٹرکٹ جیل جھجر (ہریانہ) میں بند ہے۔ انہوں نے 19 اپریل 2025 کے اُس حکم کو چیلنج کیا تھا جس میں این آئی اے کی خصوصی عدالت، جموں، نے ضمانت دینے سے انکار کیا تھا۔ یہ مقدمہ 23 جون 2020 کو درج ہوا تھا جس میں آئی پی سی کی دفعہ 120-بی، این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعات 8/21 اور یو اے پی اے کی دفعات 17، 18 اور 20 شامل ہیں۔ چالان میں امین اللہ کو ملزم نمبر 13 کے طور پر درج کیا گیا ہے۔
عدالت نے سماعت کے دوران نوٹ کیا کہ امین اللہ یکم مارچ 2021 سے حراست میں ہے، مگر اس کے پاس سے کوئی برآمدگی نہیں ہوئی۔ عدالت نے کہا: "اپیل کنندہ سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی ایسا ثبوت ہے جو اس کے شعوری قبضہ، براہِ راست کردار یا منشیات کی برآمدگی سے متعلق کسی لین دین میں شمولیت کو ظاہر کرے۔"
این آئی اے نے الزام عائد کیا تھا کہ امین اللہ 2003 سے 2018 تک چرس کی اسمگلنگ میں ملوث تھا اور اس سے حاصل رقم دہشت گردی کے لیے استعمال ہوئی۔ ایجنسی نے اس کے دیگر ملزمان کے ساتھ روابط، آڈیو کلپس، چیٹس اور فون ریکارڈز کا بھی حوالہ دیا۔
لیکن عدالت نے کہا کہ استغاثہ کا کیس زیادہ تر ایک گواہ (اپروور) اور شریک ملزمان کے بیانات پر مبنی ہے، جو آزاد ثبوت کے بغیر قانونی طور پر کمزور ہیں۔ موبائل فون ریکارڈز بھی زیادہ تر ایک ٹرک خریدنے کے معاملے تک محدود تھے، جو خود کسی دہشت گردی یا منشیات کے جرم کو ثابت نہیں کرتے۔
عدالت نے کہا کہ چارج شیٹ کے مطابق ملزم کا کردار ثانوی اور اندازوں پر مبنی لگتا ہے۔
ایک اہم نکتہ میں عدالت نے کہا: "ملزم کو طویل عرصے تک جیل میں رکھنا آئین کے آرٹیکل 21 کے خلاف ہے۔" عدالت نے 2012 کے ایک پرانے این ڈی پی ایس کیس کا بھی ذکر کیا جس میں امین اللہ کو پہلے ہی ضمانت مل چکی تھی، اور کہا کہ اس بنیاد پر یہ نہیں مانا جا سکتا کہ وہ بعد میں بھی اسی سرگرمی میں ملوث رہا۔
آخر میں عدالت نے کہا کہ یو اے پی اے کی دفعہ 43-ڈی(5) کے تحت ضروری قانونی معیار پورا نہیں ہوا، اور یہ ماننے کی کوئی معقول بنیاد نہیں کہ الزامات بظاہر درست ہیں۔
عدالت نے امین اللہ کی رہائی کا حکم دیا، جس میں ایک لاکھ روپے کے ذاتی مچلکے اور اتنی ہی رقم کے دو ضامن پیش کرنے کی شرط رکھی گئی۔ اسے ہر سماعت پر عدالت میں حاضر ہونا ہوگا، بغیر اجازت جموں و کشمیر سے باہر نہیں جا سکے گا اور کسی ایسے ہی جرم میں ملوث نہیں ہوگا۔
