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کشمیر ایگریکلچر یونیورسٹی ہر سال گریجویٹس تیار کرتی ہے، حکومتی بھرتی قواعد روزگار کی راہ میں رکاوٹ بن گئے
باسط احمد نے کہاکہ "سرکاری شعبے میں ان محدود مواقع کے باوجود، گزشتہ 20 سال سے ان اسامیوں پر کوئی نئی بھرتی نہیں ہوئی ہے۔
Published : October 22, 2026 at 9:55 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی واحد زرعی یونیورسٹی، 'شیرِ کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی' (ایس کے یو اے ایس ٹی)، جو زراعت اور جنگلات میں متعدد کورسز کرواتی ہے، "من مانے" بھرتی قوانین کے خلاف احتجاج کا مرکز بن چکی ہے۔ گزشتہ 30 دنوں سے، یونیورسٹی کے شعبہ زراعت اور جنگلات کے گریجویٹس اور اسکالرز بھرتی کے قواعد میں ترمیم کا مطالبہ کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے حکومت کے زرعی اور جنگلاتی محکموں میں ان کے روزگار کے مواقع مسدود ہو چکے ہیں۔
ضلع بارہمولہ کے واڈورہ میں واقع یونیورسٹی کے ایگریکلچرل کیمپس میں زرعی سائنس کے انڈر گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ اور ڈاکٹریٹ (پی ایچ ڈی) کے طلبہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت والی منتخب حکومت سے پرزور مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ان بھرتی قواعد میں ترمیم کرے جنہیں 2017 میں پی ڈی پی-بی جے پی حکومت نے تبدیل کر دیا تھا۔ اس مخلوط حکومت کی سربراہی اُس وقت کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کر رہی تھیں۔
زرعی سائنس کے گریجویٹس کے لیے حکومتِ جموں و کشمیر کا محکمہ زراعت، جونیئر ایگریکلچر ایکسٹینشن آفیسر (جے اے ای او) اور ایگریکلچر ایکسٹینشن آفیسر (اے ای او) کے طور پر ملازمت کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ ان میں ج اے ای او نان گزیٹڈ جبکہ اے ای او گزیٹڈ اسامیاں ہیں۔ سال 2004 میں، جب ریاست جموں و کشمیر میں پی ڈی پی کے بانی آنجہانی مفتی محمد سعید کی قیادت والی پی ڈی پی-کانگریس مخلوط حکومت برسرِ اقتدار تھی، محکمہ زراعت نے ایس آر او۔ 02 کے تحت 'جموں و کشمیر ایگریکلچر (سب آرڈینیٹ) سروسز ریکروٹمنٹ رولز 2004' کا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا، جس میں جے اے ای او کی اسامیوں پر 60 فیصد براہِ راست بھرتی اور 40 فیصد ترقی (پروموشن) کے ذریعے بھرتی رکھی گئی تھی۔
ایس کے یو اے ایس ٹی سے زرعی سائنس میں ایم ایس سی کرنے والے باسط احمد نے ای ٹی وی بھارت کو بتایاکہ "ان قواعد نے نئے زرعی گریجویٹس کو اسامیوں کے اشتہار کے وقت سرکاری ملازمتوں میں شمولیت کا واضح موقع فراہم کیا تھا۔" باسط احمد ان درجنوں طلبہ میں شامل ہیں جو گزشتہ 32 دنوں سے یونیورسٹی کے واڈورہ کیمپس میں دھرنا دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، "لیکن 23 اکتوبر 2017 کو جاری ہونے والے ایس آر او 442 نے بھرتی کو 100 فیصد بذریعہ پروموشن کر دیا، جس سے براہِ راست بھرتی کا تناسب صفر رہ گیا۔" سال 2017 میں اپنے والد مفتی سعید کے انتقال کے بعد جب پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی وزیر اعلیٰ تھیں، تب پی ڈی پی اور بی جے پی سابقہ ریاست میں مخلوط حکومت چلا رہی تھیں۔
ایس کے یو اے ایس ٹی میں زرعی سائنس کے ڈاکٹریٹ کے طالب علم تجمل منصور نے ای ٹی وی بھارت کو بتایاکہ "بھرتی قواعد میں ان تبدیلیوں کی وجہ سے زرعی گریجویٹس جے اے ای او اسامیوں پر بھرتی کے مواقع سے محروم ہو گئے۔" منصور نے بتایا کہ گزیٹڈ ایگریکلچر ایکسٹینشن آفیسر (اے ای او) کی اسامیوں کے لیے 1988 کے بھرتی قواعد (SRO-179 آف 1988) کے تحت 50% اسامیاں براہِ راست بھرتی کے لیے مختص تھیں۔ انہوں نے کہاکہ "ان قواعد نے نئے زرعی گریجویٹس کو روزگار کے بہترین مواقع دیے تھے۔ لیکن 2004 میں جاری ہونے والے SRO-433 نے براہِ راست بھرتی کے کوٹے کو 50% سے گھٹا کر 20% کر دیا۔" یاد رہے کہ 2004 میں جموں و کشمیر پر پی ڈی پی-کانگریس اتحاد کی حکومت تھی۔
انہوں نے مزید کہاکہ "سرکاری شعبے میں ان محدود مواقع کے باوجود، گزشتہ 20 سال سے ان اسامیوں پر کوئی نئی بھرتی عمل میں نہیں لائی گئی۔ 2017 میں JAEO کی 156 اسامیوں کا اشتہار دیا گیا تھا لیکن بعد میں بغیر کسی بھرتی کے انہیں بھی واپس لے لیا گیا۔" طلبہ کا کہنا ہے کہ جب حکومت قواعد میں تبدیلی کر کے اور اسامیاں مشتہر نہ کر کے زرعی گریجویٹس کے مواقع سلب کر رہی ہے، تو پھر "وہ ایس کے یو اے ایس ٹی میں یہ کورسز کیوں کروا رہی ہے؟" منصور نے کہا، "انہی قواعد اور طویل عرصے سے کوئی بھرتی نہ ہونے کی وجہ سے جموں و کشمیر میں 10,000 سے زیادہ زرعی گریجویٹس اور پی ایچ ڈی امیدوار بے روزگار بیٹھے ہیں۔"
واڈورہ سے تقریباً 45 کلومیٹر دور، ضلع گاندربل کے علاقے بینہامہ میں واقع ایس کے یو اے ایس ٹی کے فارسٹری کیمپس کے طلبہ بھی گزشتہ ایک ماہ سے سراپا احتجاج ہیں۔ احتجاجی طلبہ کا مطالبہ ہے کہ سرکاری محکمہ جنگلات میں فارسٹر اور رینج آفیسرز کی اسامیوں کے لیے اہلیت کو صرف فارسٹ گریجویٹس تک محدود کیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے فارسٹری اور رینج آفیسر کی اسامیاں تمام سائنس گریجویٹس کے لیے کھول رکھی ہیں۔ طلبا کے مطابق فارسٹری گریجویٹس کو سلوی کلچر اور فارسٹ مینجمنٹ، فارسٹ ایکولوجی اور حیاتیاتی تنوع کا تحفظ، فارسٹ مینسیوریشن اور انوینٹری، وائلڈ لائف مینجمنٹ اور تحفظ، تحفظِ جنگلات اور حشریات (اینٹومولوجی)، تحفظِ خاک و آب، ایگرو فارسٹری، فارسٹ اکنامکس اور پالیسی، فارسٹ انجینئرنگ اور سروے، سوشل فارسٹری اور ایکسٹینشن، ماحولیاتی تبدیلی اور کاربن مینجمنٹ، اور فیلڈ پر مبنی جنگلاتی طریقوں جیسے شعبوں میں منظم تربیت دی جاتی ہے۔
جے اینڈ کے فارسٹری اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کا کہنا ہےکہ "محکمہ جنگلات میں تکنیکی اور فیلڈ سطح کی ذمہ داریوں والی اسامیوں کے بھرتی قواعد میں ان پیشہ ورانہ جنگلاتی قابلیتوں کو مناسب اعتراف ملنا چاہیے۔ تاہم، باصلاحیت فارسٹری گریجویٹس کی دستیابی کے باوجود، جنگلاتی بھرتیوں میں اس تخصص (اسپیشلائزیشن) کو نہ تو مناسب تسلیم کیا جا رہا ہے اور نہ ہی بروئے کار لایا جا رہا ہے۔" فارسٹری میں ایم ایس سی دانش بشیر نے کہا کہ اہلیت کا یہ معیار اس بنیادی مقصد کو ہی نقصان پہنچاتا ہے جس کے تحت پیشہ ورانہ فارسٹری تعلیم شروع کی گئی تھی، اور یہ تربیت یافتہ ٹیکنوکریٹس کو ان کے بنیادی پیشہ ورانہ شعبے میں مواقع سے محروم کرتا ہے۔
انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایاکہ "حکومت کو بھرتی کے قواعد پر نظرِ ثانی کرنی چاہیے تاکہ محکمہ جنگلات میں فارسٹری گریجویٹس کو ان کا جائز حق مل سکے۔" طلبا نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ حکومت اسسٹنٹ ڈائریکٹر (فارسٹ پروٹیکشن) کے لیے پرانے معیارِ اہلیت کو بحال کرے، جس کے تحت بی ایس سی فارسٹری ہی واحد لازمی تعلیمی قابلیت تھی۔ بشیر نے بتایا کہ ایس کے یو اے ایس ٹی ہر سال فارسٹری کورس کے لیے 70 انڈر گریجویٹ طلبہ کو داخلہ دیتی ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا، "جب نوکریاں ہی مشتہر نہیں کی جاتیں اور قوانین بھی فارسٹ گریجویٹس کے خلاف بنا دیے گئے ہیں، تو حکومت یہ کورس کروا ہی کیوں رہی ہے؟" احتجاج میں شدت کے خدشے اور اپوزیشن جماعت پی ڈی پی کے رہنماؤں اور کانگریس کے اراکینِ اسمبلی کی جانب سے مظاہرین کی کھل کر حمایت کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ نے کیمپس کو بند کر دیا ہے۔
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پی ڈی پی رہنما التجا مفتی نے بھی دھرنے میں شریک ہو کر بھرتی قوانین میں تبدیلی کا مطالبہ کیا۔ بڈگام سے پی ڈی پی کے رکنِ اسمبلی آغا منتظر مہدی نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے نام ایک مکتوب ارسال کر کے زرعی گریجویٹس کے لیے بھرتی کا عمل شروع کرنے پر زور دیا ہے۔ مہدی نے خط میں لکھا: "تعلیم یافتہ اور بے روزگار زرعی گریجویٹس کی ایک بڑی تعداد ملازمتوں کی منتظر ہے۔ اس بھرتی کے عمل میں تیزی لانے سے نہ صرف مستحق نوجوانوں کو روزگار ملے گا بلکہ یونین ٹیریٹری کے زرعی شعبے کو بھی تقویت حاصل ہوگی۔" اس معاملے پر مؤقف جاننے کے لیے جب وزیر زراعت جاوید احمد ڈار اور وائس چانسلر نذیر احمد گنائی سے رابطہ کیا گیا تو ان کی جانب سے کوئی ردِعمل سامنے نہیں آیا۔