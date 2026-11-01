ETV Bharat / jammu-and-kashmir
حکومتی یقین دہانی کے بعد کشمیر کے زرعی یونیورسٹی گریجویٹس نے 42 روزہ ہڑتال ختم کر دی
گریجویٹس نے بتایا کہ ’وزیر نے جونیئر ایگریکلچر ایکسٹینشن آفیسر کے عہدے پر زرعی گریجویٹس کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا اعتراف کیا ہے‘۔
Published : November 1, 2026 at 8:28 PM IST
سرینگر: ایک ماہ سے زائد عرصے سے احتجاج پر بیٹھے زرعی گریجویٹس نے منتخب حکومت کی جانب سے بھرتی کے ان قواعد کا ازسرِنو جائزہ لینے کی یقین دہانی کے بعد اپنی ہڑتال ختم کر دی ہے جن کی وجہ سے ان کے روزگار کی راہیں مسدود ہو گئی تھیں۔ شیرِ کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی (ایس کے یو اے ایس ٹی) کے درجنوں طلبہ محکمہ زراعت میں بھرتی کے قواعد میں ترمیم کے مطالبے کو لے کر گزشتہ 42 دنوں سے ہڑتال پر تھے۔
طلبا کے چند نمائندوں نے سری نگر میں وزیر زراعت جاوید ڈار سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ڈاکٹر ذاکر امین کی قیادت میں ’ایگریکلچر گریجویٹس ایسوسی ایشن آف جموں اینڈ کشمیر‘ (اے جی اے ۔ جے کے) کے ایک وفد نے ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر سرتاج احمد اور دیگر حکام کی موجودگی میں وزیر سے ملاقات کی، تاکہ بے روزگار زرعی گریجویٹس کے دیرینہ مسائل پر تفصیلی گفتگو کی جا سکے۔ وفد نے 2005 سے محکمہ زراعت میں کسی باقاعدہ براہِ راست بھرتی کے عمل میں نہ لائے جانے کی نشاندہی کی اور ساختی اصلاحات اور روزگار کے منصفانہ مواقع کی فراہمی کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک یادداشت (میمورنڈم آف ڈیمانڈز) پیش کیا۔
گریجویٹس کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق ”وزیر نے جونیئر ایگریکلچر ایکسٹینشن آفیسر (جے اے ای او) کے عہدے پر زرعی گریجویٹس کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا اعتراف کیا اور موجودہ اسامیوں کو برقرار رکھتے ہوئے، بلاک سطح پر جے اے ای او کی نئی اسامیاں تخلیق کر کے ایگریکلچر ایکسٹینشن آفیسر (اے ای او) کے انضمام کے عمل کو آگے بڑھانے سے اتفاق کیا۔ براہِ راست بھرتی اور ترقی (پروموشن) کے تناسب سے متعلق وزیر نے وفد کو آگاہ کیا کہ گزیٹڈ کیڈر میں 50:50 کے تناسب کی تجویز پہلے ہی پیش اور منظور کی جا چکی ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ضروری ضابطہ کار بشمول 'ٹرانزیکشن آف بزنس رولز' کی تکمیل کے بعد اس تجویز پر باقاعدہ پیش رفت کی جائے گی۔“
بیان میں مزید کہا گیا کہ وزیر نے یہ یقین دہانی بھی کروائی کہ بھرتیوں کے عمل میں رکاوٹ بننے والے زیرِ التوا عدالتی مقدمات کو محکمہ قانون اور دیگر مجاز حکام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بیان کے مطابق: ”انہوں نے عارضی حل کے بجائے سروس رولز میں مستقل نوعیت کی اصلاحات لانے کے عزم کا اعادہ کیا اور واضح کیا کہ اس پورے عمل میں تقریباً چھ ماہ سے ایک سال تک کا وقت لگ سکتا ہے۔“ بیان میں کہا گیا کہ ملاقات کے دوران حاصل ہونے والی مثبت یقین دہانیوں کے تناظر میں، ایگریکلچر گریجویٹس ایسوسی ایشن آف جموں اینڈ کشمیر نے اپنا پرامن احتجاج فی الوقت معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
واضح رہے کہ بھرتی کے قواعد میں تبدیلی 2017 میں اس وقت کی پی ڈی پی-بی جے پی مخلوط حکومت کے دوران کی گئی تھی جب ریاست کی قیادت محبوبہ مفتی کے پاس تھی۔ جموں و کشمیر کا محکمہ زراعت ایگریکلچر سائنس گریجویٹس کو جونیئر ایگریکلچر ایکسٹینشن آفیسر (جے اے ای او) اور ایگریکلچر ایکسٹینشن آفیسر (اے ای او) کی ملازمتیں فراہم کرتا ہے، جن میں جے اے ای او غیر گزیٹڈ اور اے ای او گزیٹڈ عہدے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: کشمیری پنڈت ملازمین کا خواب پورا، جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر سنہا نے رہائشی فلیٹس سونپے
اس سے قبل 2004 میں، جب جموں و کشمیر میں پی ڈی پی کے بانی مرحوم مفتی محمد سعید کی قیادت میں پی ڈی پی-کانگریس کی حکومت تھی، محکمہ زراعت نے SRO-02 کے تحت ’جموں اینڈ کشمیر ایگریکلچر (سب آرڈینیٹ) سروسز ریکروٹمنٹ رولز 2004‘ کا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا، جس کی رو سے جے اے ای او کی اسامیوں کے لیے 60 فیصد براہِ راست بھرتی اور 40 فیصد تقرری ترقی کے ذریعے کی جاتی تھی۔