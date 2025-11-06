ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر میں صحافیوں کی جانچ مہم شروع، شناختی و ادارتی تفصیلات جمع کرانے کی ہدایت

انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ یہ اقدام ’’جعلی صحافت‘‘ کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہے تاکہ اصل صحافتی اقدار کو برقرار رکھا جائے۔

کشمیر میں صحافیوں کی جانچ مہم شروع، شناختی و ادارتی تفصیلات جمع کرانے کی ہدایت
کشمیر میں صحافیوں کی جانچ مہم شروع، شناختی و ادارتی تفصیلات جمع کرانے کی ہدایت (فائل فوٹو: ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : November 6, 2025 at 3:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر (نیوز ڈیسک) : جموں و کشمیر انتظامیہ نے کشمیر صوبے کے صحافیوں کو اپنی شناخت اور پیشہ ورانہ تفصیلات مقررہ مدت کے اندر اپنے متعلقہ ضلعی اطلاعات دفاتر میں جمع کرانے کی ہدایت دی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام میڈیا شناختی کارڈز کے غلط استعمال کو روکنے، جعلی نمائندگی اور مستند صحافت کے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔

صحافیوں سے اپنا آدھار چارڈ، پین کارڈ، متعلقہ ادارے کا تقرری نامہ و رابطہ نمبر، تعلیمی اسناد، اور اُن میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس فراہم کرنے کی ہدایت دی گئی ہیں جن اداروں کے ساتھ وہ وابستہ ہیں۔

یہ مہم جوائنٹ ڈائریکٹر انفارمیشن کشمیر کے حکم نامے کے تحت شروع کی گئی ہے اور تمام ڈسٹرکٹ انفارمیشن دفاتر کو اس پر فوری عمل درآمد کی ہدایت دی گئی ہے۔

ا
ضلع پلوامہ میں صحافیوں کے لئے جاری کیا گیا حکمنامہ (Special Arrangement)

انتظامیہ کے مطابق، صرف وہی صحافی - جن کی اس عمل کے ذریعے تصدیق ہو جائے گی - کو ہی سرکاری تقریبات، پریس کانفرنسز اور وی وی آئی پی دوروں کی کوریج کی اجازت ہوگی۔

سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد کسی صحافی کو نشانہ بنانا نہیں بلکہ ’’ذمہ دار اور مستند صحافت کو فروغ دینا‘‘ ہے۔ تاہم، بعض سیاسی جماعتوں نے اس فیصلے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ ’’حکومت کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ آیا یہ اقدام میڈیا کی جانچ کے نام پر اس پر نگرانی کی نئی صورت تو نہیں!‘‘

انتظامیہ نے میڈیا اداروں سے بھی کہا ہے کہ وہ غیر مستند یا غیر مصدقہ افراد سے خود کو علیحدہ کریں تاکہ میڈیا کی ساکھ اور شفافیت کو برقرار رکھا جا سکے۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. کشمیر صحافی آصف سلطان پانچ برسوں کے بعد رہا
  2. کشمیری صحافی سجاد گُل کی ضمانت منظور

TAGGED:

KASHMIR MEDIA VERIFICATION DRIVE
FAKE JOURNALISTS CRACKDOWN
KASHMIR JOURNALISTS ASSOCIATION
کشمیر صحافتی اقدار
JAMMU AND KASHMIR JOURNALISTS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.