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کرگل وجے دیوس 2026: راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ دشمن پراکسی وار جاری رکھے ہوئے ہے، ہندوستان پوری طرح تیار
مسلح افواج پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے وزیر دفاع نےکہا کہ ہندوستان کی سلامتی اس کے فوجیوں کے غیر متزلزل عزم پر منحصر ہے۔
Published : July 25, 2026 at 10:34 PM IST
سری نگر: وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے ہفتہ کے روز کہا کہ ہندوستان کی مسلح افواج کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کے لئے پوری طرح تیار ہیں، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ بار بار شکستوں کے باوجود، ملک کے دشمن پراکسی جنگوں اور دراندازی جیسے مذموم حربوں کا سہارا لے رہے ہیں۔
27 ویں کرگل وجے دیوس کے موقع پر دراس میں ایک تقریب میں فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے سنگھ نے 1999 کی کرگل جنگ میں لڑنے والے فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ ان کی ہمت، حب الوطنی اور قربانی مسلح افواج اور ملک دونوں کو متاثر کرتی ہے۔
سنگھ نے کہا کہ اگرچہ دشمن کے ارادے نہیں بدلے ہیں اور وہ پراکسی وار اور دراندازی جیسے مذموم حربے اپنا رہا ہے، ہندوستانی دفاعی افواج کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔
راجناتھ سنگھ نے کہا کہ کرگل تنازعہ کے دوران ہندوستانی فوجیوں نے جس بہادری کا مظاہرہ کیا وہ طاقت اور قومی فخر کی علامت ہے۔ مسلح افواج پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ ہندوستان کی سلامتی اس کے فوجیوں کے غیر متزلزل عزم پر منحصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ملک کے بہادر سپاہیوں کی حب الوطنی اور عزم غیر متزلزل رہے گا، کوئی بھی بھارت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ فوجیوں کی ہمت کی وجہ سے ہی ہر شہری بلا خوف اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے قابل ہیں۔
روایتی بارخانہ دعوت کے دوران فوجیوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے سنگھ نے کہا کہ ملک کو کرگل میں فتح کا جشن منانا چاہیے لیکن ابھرتے ہوئے سیکورٹی چیلنجوں کے خلاف بھی چوکنا رہنا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ جہاں ہم کارگل کی فتح کو یاد کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، وہیں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں جن چیلنجوں کا سامنا ہے وہ کم نہیں ہیں۔
سنگھ نے خدمت کرنے والے فوجیوں اور سابق فوجیوں کی فلاح و بہبود کے لیے نریندر مودی حکومت کے عزم کو دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مسلح افواج کو جدید ہتھیاروں، بہتر تربیت اور جدید صلاحیتوں سے لیس کر کے انہیں جدید بنانے پر مسلسل توجہ دے رہی ہے۔
انہوں نے نئی ٹیکنالوجی کو اپنانے اور ہندوستان کی دفاعی تیاریوں کو مضبوط بنانے کے لیے فوج کی بھی تعریف کی۔ سنگھ نے کہا یہ صدی ہماری ہے، مستقبل ہمارا ہے۔ ہم نے خود انحصاری کی طرف جو ترقی کی ہے، مجھے یقین ہے کہ مستقبل میں ہماری دفاعی افواج دنیا کی بہترین فوج بن جائیں گی۔
دراس کے وشواناتھن اسٹیڈیم میں شوریہ بھوج کے نام سے ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈرونز، روبوٹک خچروں، اور آرمی مارشل آرٹس کی معمول کی مشقوں کا مظاہرہ کیا گیا، جس میں بھارتی فوج کی جانب سے اونچائی پر ہونے والی کارروائیوں میں ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے استعمال کو ظاہر کیا گیا۔
اس تقریب میں لداخ کے شاندار ورثے اور طلبا کی جانب سے حب الوطنی پر مبنی پرفارمنس کی نمائش کرنے والے ثقافتی پروگرام بھی شامل تھے۔
تقریب کا آغاز لداخ سکاؤٹس رجمنٹل سنٹر بینڈ کی حب الوطنی کی دھنوں سے ہوا، جس کے بعد کور آف ملٹری پولیس سنٹر اینڈ سکول کی 'وائٹ ہارس' ٹیم نے اپنی بہترین سواری کی مہارت اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک شاندار موٹر سائیکل اسٹنٹ کیا۔
تقریب کا اختتام وجے بھوج کے ساتھ ہوا، جس نے آپریشن وجے کے ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خدمت کرنے والے فوجیوں، سابق فوجیوں، بہادری کے ایوارڈ یافتہ، بہادر خواتین، جاں بحق فوجیوں کے اہل خانہ، سول معززین اور مقامی باشندے شامل ہوئے۔
شام کو سنگھ نے کرگل وار میموریل میں 'شوریہ سندھیا' پروگرام میں شرکت کی۔ حب الوطنی کے پروگراموں کے بعد آپریشن وجے کے دوران عظیم قربانی دینے والے فوجیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
کرگل جنگ کے ہیروز کے دس قریبی رشتہ داروں کو ان کے اہل خانہ کی ہمت اور بہادری کے لیے اعزاز سے نوازا گیا۔ وزیر دفاع کو روایتی کلش پیش کیا گیا۔ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے مذہبی رہنماؤں نے بیٹنگ ریٹریٹ تقریب اور قومی ترانے سے پہلے دعائیں کیں۔
بعد ازاں سنگھ نے شہید فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگار پر چراغاں کیا۔ دن کی تقریبات کا آغاز لاموچن ویو پوائنٹ پر جنگی یادگاری کے ساتھ ہوا، جس میں کرگل جنگ کے سابق فوجیوں، شہید فوجیوں کے اہل خانہ اور اعلیٰ فوجی افسران نے شرکت کی۔
اس تقریب میں ایک دستاویزی فلم اور ایک مختصر فلم دکھائی گئی جس میں آپریشن وجے کے 40 ہیروز کی جرات کی کہانیاں بیان کی گئیں۔ تقریب کے دوران فوجیوں کے اہل خانہ نے ذاتی یادیں شیئر کیں اور ان کے اہل خانہ کو اعزاز سے نوازا گیا۔
تقریبات کا اختتام اتوار کو شردھانجلی سماروہ کے ساتھ ہوگا، جہاں سنگھ قوم کی جانب سے کرگل جنگ میں جاں بحق ہونے والے فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔
یہ تقریبات ان 545 افراد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی جاتی ہیں جو تنازعہ کے دوران شہید ہوئے تھے، جن میں ہندوستانی فوج کے 537 سپاہی، ہندوستانی فضائیہ کے پانچ فوجی، بارڈر سیکورٹی فورس کا ایک رکن اور دو شہری شامل ہیں۔ ان کی قربانی نے 1999 کی کرگل جنگ میں ہندوستان کی فتح کو یقینی بنایا اور ملک کی علاقائی سالمیت کی حفاظت کی۔