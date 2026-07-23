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کرگل وجے دیوس2026 کی تقریب میں راج ناتھ سنگھ کی شرکت متوقع
دراس میں فوج، انتظامیہ اور شہیدوں کے اہل خانہ 1999 کی جنگ میں جان قربان کرنے والے سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔
Published : July 23, 2026 at 9:12 PM IST
سرینگر: ٹولولنگ اور ٹائیگر ہل کے پہاڑی سلسلوں کے سائے میں "کرگل وجے دیوس" کی تیاریاں زوروں پر ہیں۔ ہر سال 26 جولائی کو 1999 کے کرگل جنگ میں بھارت کی فتح کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس سال اس موقع کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ بھارت کی جانب سے پاکستانی فوج کے قبضے سے چھڑا کر چوکیوں کو واپس لینے کے 27 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ مرکزی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے جموں کشمیر اور لداخ کے دو روزہ دورے کے دوران دراس میں کرگل وار میموریل پر قومی سطح کی تقریب کی قیادت کرنے کی توقع ہے۔
دنیا کے سرد ترین آباد علاقوں میں شمار ہونے والے دراس میں ماحول جشن کے بجائے سوگوار اور سنجیدہ ہے۔ فوجی اہلکار، سول انتظامیہ اور مقامی لوگ سابق فوجیوں، شہید فوجیوں کے اہل خانہ، موجودہ فوجی افسران اور دیگر اہم شخصیات کے استقبال کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ سب اس مقام پر جمع ہوں گے جہاں سینکڑوں فوجیوں نے اہم پہاڑی چوٹیوں کو پاکستانی قبضہ سے واپس لینے کے لیے اپنی جانیں قربان کی تھیں۔
ٹولو لنگ پہاڑی سلسلے کے دامن میں قائم کرگل وار میموریل ہر سال جولائی میں 'جنگی فتح کی یاد' اور خراج عقیدت کا مرکزی مقام بن جاتا ہے۔ یادگار کی پتھر کی دیواروں پر آپریشن وجے کے دوران شہید ہونے والے فوجیوں کے نام ثبت ہیں، جبکہ وہاں جلنے والی دائمی شمع قربانی اور فرض کی علامت ہے۔
اس ہفتے یادگار کے احاطے میں تیاریاں زوروں پر ہیں۔ پھولوں کا انتظام کیا جا رہا ہے، مہمانوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ بڑھائی گئی ہے اور پھولوں کی چادر چڑھانے کی تقریب کے لیے انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں۔ فوجی بینڈ تقریب کی مشق کر رہے ہیں، جبکہ سکیورٹی اہلکار بھی اعلیٰ حکام کی آمد سے قبل بار بار مشقیں کر رہے ہیں۔
ایک سینئر فوجی افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ تیاریوں کا آخری مرحلہ جاری ہے۔ "تمام انتظامات انتہائی احتیاط کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ تقریب، سکیورٹی اور دیگر انتظامات سمیت ہر پہلو کی تفصیلی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ جنگی سابق فوجی، ویر ناریاں، شہیدوں کے اہل خانہ اور موجودہ فوجی ان بہادر سپاہیوں کو یاد کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوں گے جنہوں نے عظیم قربانی دی۔"
دراس اور آس پاس کے علاقوں میں سکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ سرینگر لیہہ قومی شاہراہ، وار میموریل اور مقررہ ہیلی پیڈز کے اطراف کئی سطحوں پر سکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ فوج، لداخ پولیس اور دیگر سکیورٹی اداروں نے نگرانی بڑھا دی ہے، جبکہ تقریب کے دوران آمدورفت کے راستوں پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے۔
حکام کے مطابق یادگار کے آس پاس ٹریفک کو منظم کیا جائے گا اور اہم شخصیات و دیگر مہمانوں کی آمدورفت کو آسان بنانے کے لیے سکیورٹی چیکنگ مزید سخت کی گئی ہے۔
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